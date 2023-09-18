تتمتّع سلطنة عُمان بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة حيث تُعد مقوّمات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في سلطنة عمان من بين الأفضل في العالم. علاوة على ذلك، تتميز سلطنة عُمان بموقع استراتيجي يتيح لها إمكانية الوصول إلى أسواق استيراد الهيدروجين عبر موانئ تقع على أهم طرق التجارة البحرية. وبفضل الدعم الحكومي الفعّال، يجري حاليًا تنفيذ خطة استثمارية ضخمة تشمل 9 مشاريع قيد التطوير لإنتاج الهيدروجين.

تقدمت فلوكسيس بعرض التزامٍ مالي لشراء حصة قدرها 4,9% من أسهم أوكيو لشبكات الغاز المالك والمشغّل الحصري لشبكة نقل الغاز عقب تلقيها دعوة لتصبح مستثمرًا رئيسيًا في الاكتتاب العام الأولي القادم في بورصة مسقط. وقد حظيت هذه الشراكة بمزيد من التعزيز من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين فلوكسيس وأوكيو لشبكات الغاز لاستكشاف مجالات التعاون الاستراتيجي في تطوير البنية التحتية للهيدروجين وثاني أكسيد الكربون في سلطنة عُمان.

تأتي هذه الخطوة تتويجاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين سلطنة عمان ومملكة بلجيكا في سبتمبر 2021 لتعزيز التعاون في مشاريع الهيدروجين الأخضر وتنفيذها. وتتمتع المؤسسات البلجيكية الكبرى مثل ميناء أنتويرب-بروج وشركة ديمي بحضور مشهود في ميناء الدقم والمساحة المُخصصة لإنتاج الهيدروجين في عُمان.

وفي إطار تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر، ستضطلع أوكيو لشبكات الغاز بدورٍ حاسم في تطوير شبكات الهيدروجين النظيف وثاني أكسيد الكربون في سلطنة عمان. وعليه، فإن هذه الشراكة تتواءم مع استراتيجية فلوكسيس للتواصل والاستثمار في سلاسل قيمة الطاقة الجديدة منخفضة الكربون من خلال تطوير طرق إنتاج الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون بالتعاون مع بلجيكا وأوروبا.

وأشار طلال العوفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو ورئيس مجلس إدارة أوكيو لشبكات الغاز إلى أن " قرار فلوكسيس للدخول كمستثمر رئيسي في الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو لشبكات الغاز هو تأكيد على جدوى الاستثمار في شركة أوكيو لشبكات الغاز وإمكانات نموها. ويخلق هذا الاستثمار بدوره شراكة طبيعية بين أعمالنا حيث نسعى إلى دعم التحول العالمي في مجال الطاقة ورؤية عمان 2040."

تعد شركتي فلوكسيس وأوكيو لشبكات الغاز من الشركات الرائدة في مشاريع تقليل الانبعاثات الكربونية، وتتشارك الرؤية المستقبلية نفسها بشأن الطاقة المتجددة، وتُعد بنية الشركتين التحتية ومشاريعهما متكاملة إلى حد كبير، وهو ما تم ترجمته إلى مذكرة تفاهم استراتيجية تؤكد الطموح التعاوني لكلا الشركتين لتطوير البنية التحتية للهيدروجين وثاني أكسيد الكربون في سلطنة عمان.

باسكال دو بوك، الرئيس التنفيذي لشركة فلوكسيس: "يتوافق هذا الاستثمار تمامًا مع استراتيجيتنا لتطوير سلاسل قيمة الطاقة منخفضة الكربون من خلال الشراكات، وبما أن سلطنة عُمان ستصبح مركزًا رائدًا لتصدير الهيدروجين النظيف، تُعد هذه فرصة فريدة لشركة فلوكسيس للمساهمة بدور رئيسي في تسريع تحول الطاقة وجلب الهيدروجين النظيف إلى بلجيكا وأوروبا."

ومن المتوقع أن تُدرج أسهم أوكيو لشبكات الغاز في بورصة مسقط في أكتوبر 2023، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن فلوكسيس

يقع المقر الرئيسي لشركة فلوكسيس في بلجيكا، وهي مجموعة شركات مستقلة تمامًا تعمل في مجال البنية التحتية تضم 1300 موظفًا يعملون في نقل الغاز وتخزينه ومحطات الغاز الطبيعي المُسال. ومن خلال الشركات المرتبطة بها في جميع أنحاء العالم، تقوم فلوكسيس بتشغيل 24000 كيلومتر من خطوط الأنابيب ومحطات الغاز الطبيعي المسال بإجمالي قدرة سنوية لإعادة تحويل الغاز المُسال إلى حالته الغازية تبلغ 380 تيراواط في الساعة. ومن بين الشركات التابعة لشركة فلوكسيس هي شركة فلوكسيس بلجيكا المدرجة في بورصة يورونكست، وهي المالك والمشغّل للبنية التحتية لنقل الغاز وتخزينه ومحطات الغاز الطبيعي المسال في بلجيكا.

وبصفتها شركة ذات أهداف محددة، تساهم فلوكسيس مع الجهات المعنية في بناء مجتمع أفضل من خلال بناء مستقبل مشرق للطاقة. وبفضل مقومات بنيتها التحتية الفريدة وخبرتها التجارية والتقنية، تلتزم فلوكسيس بنقل الهيدروجين أو الميثان الحيوي أو أي ناقل طاقة آخر محايد للكربون بالإضافة إلى ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يفسح مجالاً لجمع ثاني أكسيد الكربون، واستخدامه وتخزينه.

www.fluxys.com

نبذة عن أوكيو لشبكات الغاز

تتمتع الشركة بحق امتياز طبيعي على البنية التحية الأساسية لنقل الغاز في سلطنة عُمان باعتبارها المالك والمشغل الحصري لشبكة نقل الغاز الطبيعي في السلطنة. وتسعى أوكيو لشبكات الغاز إلى أن تصبح رائدة في مجال تطوير شبكة نقل الغاز الطبيعي وإدارتها من خلال حلول مبتكرة ومستدامة. وتركز على الالتزام بأفضل معايير التشغيل والصيانة، حيث تستعين بفريق من الموظفين الموهوبين بلغ عددهم 480 موظفًا في 30 يونيو 2023، كما تفخر الشركة كل الفخر بسجلها الحافل نظرًا لتجاوز معدلات توفر الغاز نسبة 99.9% طوال آخر 10 سنوات، وعدم تسجيل أي انقطاعات في إمداد الغاز في عام 2022. وعلى صعيد الصحة والسلامة، تعتبر أوكيو لشبكات الغاز نموذجًا يُحتذى به في مراعاة المعايير الدولية المعمول بها في مجال السلامة والصحة الوظيفية. تحرص الشركة على مصالح المجتمع ككل والتنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان في سياق عملياتها التشغيلية، وتسعى جاهدة لتحقيق أقصى قدر من المشاركة والمساهمة في المجتمعات العُمانية ودعم جهود الحكومة نحو الاستدامة البيئية.

لمزيد من المعلومات عن أوكيو لشبكات الغاز، يُرجى زيارة https://oqgn.om/