كراتشي، باكستان: أعلنت "فلاي جناح"، شركة الطيران الاقتصادي الرائدة في باكستان، عن إطلاق أولى رحلاتها الدولية بين العاصمة الباكستانية اسلام آباد ومدينة الشارقة يوم 17 فبراير 2024 وبمعدل رحلتين مباشرتين يومياً. وتعكس هذه الخطوة مرحلة جديدة من التوسع الإستراتيجي لـ "فلاي جناح" الى جانب التزام الشركة في دعم حركة السياحة والسفر وتعزيز التواصل بين باكستان ودولة الامارات العربية المتحدة.

جدول الرحلات من وإلى الشارقة، 2024 (المواعيد بالتوقيت المحلي):

اليوم الطائرة التوقيت الوصول التوقيت المغادرة الرحلة يوميا إيرباص A320 14:20 إسلام آباد 10:25 الشارقة 9P 741 يوميا إيرباص A320 09:25 الشارقة 06:50 إسلام آباد 9P 740 يوميا إيرباص A320 03:25 إسلام آباد 23:30 الشارقة 9P 743 يوميا إيرباص A320 22:30 الشارقة 19:55 إسلام آباد 9P 742

تأسست "فلاي جناح" في أكتوبر 2022 كشركة طيران اقتصادي جديدة في باكستان ونجحت الشركة منذ إطلاق رحلاتها الداخلية انطلاقاً من كراتشي ولاهور وإسلام آباد وبيشاور وكويتا في توفير خدمات القيمة المضافة لشريجة واسعة من المجتمع المحلي. واليوم تسعى الشركة من خلال إطلاق أولى رحلاتها الدولية إلى الشارقة من توقير خيارات سفر جوي ومريحة للمسافرين بين البلدين.

وأضافت "فلاي جناح" طائرتين جديدتين من طراز إيرباص A320 إلى إسطولها الحالي لدعم عملياتها الدولية الجديدة، ليصل عدد إجمالي الطائرات التي تشغلها إلى خمس طائرات، مما يعزز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد على خدمات السفر الجوي الموثوقة ومعقولة التكلفة.

وتوفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة في أي مقصورة اقتصادية. كما يمكن للعملاء الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة عبر قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة والاستمتاع بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة ""فلاي جناح" على www.flyjinnah.com أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم (600508004) أو عبر وكلاء السفر.

حول فلاي جناح:

فلاي جناح، هي شركة طيران إقتصادي ومشروع مشترك بين مجموعة "لاكسون جروب" و"مجموعة العربية للطيران" الشركة كراتشي مركز لعملياتها التشغيلية. وتتبع فلاي جناح نموذج الأعمال الناجح منخفض التكلفة الذي تديره العربية للطيران والذي يركز على توفير خدمات سفر جوي مريحة وموثوقة ومنخفضة التكلفة.

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