

الرياض، المملكة العربية السعودية: تواصل "فلاي جناح"، شركة الطيران الاقتصادي الرائدة في باكستان، تعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية عبر إطلاق رحلات مباشرة جديدة بين الرياض وإسلام أباد وذلك ابتداءً من30 مارس 2025. وستدعم الخدمة الجديدة النقل الجوي بين مطار إسلام أباد الدولي ومطار الملك خالد الدولي.

وأضافت مؤخراً، "فلاي جناح" رحلات مباشرة بين لاهور وثلاث مدن رئيسية سعودية تشمل الدمام والرياض وجدة، موسعة بذلك حضورها في المملكة. وستساهم الرحلات الجديدة بين الرياض وإسلام آباد في تعزيز التواصل بين السعودية وباكستان، مما يلبي الطلب المتزايد على السفر بين البلدين.

وفي هذا السياق، قال متحدث باسم "فلاي جناح": "نتطلع قدماً إلى توسيع شبكة وجهاتنا في المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق رحلاتنا اليومية الجديدة التي تربط إسلام آباد بالرياض. إذ تعكس هذه الإضافة التزامنا بتوفير خيارات سفر سلسة ومريحة، فضلا عن تعزيز التواصل الثقافي والاقتصادي بين البلدين."

جدول الرحلات بين مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار إسلام أباد الدولي، اعتباراً من 30 مارس 2025:

الرحلة المغادرة التوقيت الوصول التوقيت الطائرة اليوم 9P 809 الرياض 22:20 إسلام أباد 04:35 إيرباص A320 يومياً 9P 808 إسلام أباد 19:15 الرياض 21:30 إيرباص A320 يومياً

وتواصل "فلاي جناح" تلبية متطلبات السفر الجوي عبر تقديم أفضل خدمات القيمة المضافة وبأسعار معقولة للمسافرين، حيث تشغل الشركة أسطولاً حديثاً مكوناً من ستة طائرات من طراز إيرباص A320. وتوفر الشركة رحلات مباشرة من خمس مدن باكستانية وهي كراتشي ولاهور وإسلام آباد وبيشاور وكويتا.

وتتميز مقصورة طائرات "فلاي جناح" بمستوى عالٍ من الراحة، حيث توفر أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة في أي مقصورة اقتصادية. ويمكن للعملاء الاستمتاع بمجموعة غنية من الأطباق الشهية من خلال قائمة "SkyCafe" المتوفرة على متن الطائرة، والتي تضم تشكيلة متنوعة من الوجبات الخفيفة والسندويشات والوجبات الرئيسية بأسعار تناسب الجميع. كما يمكن للركاب الاستمتاع بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "فلاي جناح" (www.flyjinnah.com) أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم (00966126102920) أو عبر وكلاء السفر.

حول فلاي جناح:

فلاي جناح، هي شركة طيران إقتصادي ومشروع مشترك بين مجموعة "لاكسون جروب" و"مجموعة العربية للطيران". وتتخذ الشركة كراتشي مركز لعملياتها التشغيلية. وتتبع فلاي جناح نموذج الأعمال الناجح منخفض التكلفة الذي تديره العربية للطيران والذي يركز على توفير خدمات سفر جوي مريحة وموثوقة ومنخفضة التكلفة.

للمزيد من المعلومات:

pressoffice@flyjinnah.com

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