محافظة جنوب الباطنة \ ولاية بركاء \ سلطنة عمان: أعلنت جي دبليو سي (بورصة قطر: GWCS) – إحدى أسرع الشركات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن توسعة انتشارها في المنطقة بإطلاق شركة فلاق اللوجستية (شركة مملوكة بنسبة 100%) في مدينة خزائن الاقتصادية في سلطنة عمان.

تم تدشين هذه المنشأة الحيوية للشركة في حفل أقيم في مدينة خزائن الاقتصادية برعاية سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة المواصلات والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل. وقد حضر الحفل سعادة الشيخ مبارك بن فهد بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى سلطنة عمان، بالإضافة إلى كبار مسؤولي جي دبليو سي، وكبار العملاء، وشخصيات رفيعة المستوى من المنطقة.

تشكل فلاق أول شركة يتم إطلاقها في مدينة خزائن الاقتصادية، والتي تتميّز بموقعها الاستراتيجي على مقربة من خطوط النقل والمنافذ الحدودية، وعلى بعد ساعتين فقط بالسيارة من 80% من سكان السلطنة.

وتعليقًا على هذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي دبليو سي، قائلاً: "إن إطلاق شركة فلاق في سلطنة عمان يشكل لحظة تاريخية هامة في مسيرة جي دبليو سي، لا سيما في إطار سعي الشركة إلى مواصلة توسعة العمليات في دول مجلس التعاون الخليجي."

سوف تصبح شركة فلاق عمان مركزًا حيويًا يربط بين مراكز القوة الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك مسقط، والدوحة، والبحرين، وجدّة، والرياض، ودبي. وسوف تتيح فلاق عمان منصة تربط بين سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة، وبين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم من جهة أخرى.

ومن جهته، قال رنجيف منون، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي: "سوف تستفيد فلاق من خبرة في السوق تزيد على 20 عامًا اكتسبتها شركة جي دبليو سي، تماشياً مع تحقيق أهداف الاستراتيجية لسلطنة عمان."

سوف تمارس فلاق اللوجستية أنشطة أعمالها انطلاقًا من بنية تحتية حديثة تمتد على مساحة 50,000 متر مربع في مدينة خزائن الاقتصادية. وهي مقسمة إلى مناطق متخصصة، تم تصميم كل منها لتلبية الاحتياجات اللوجستية المختلفة بما في ذلك التخزين الجاف والمكيّف والمبرّد والمجمّد والتخزين السائب وإدارة السجلات ومناطق التنظيم. تبلغ مساحة المستودع ومركز التوزيع 27,500 متر مربع.

وأضاف منون: "تكمن تطلّعاتنا بأن تصبح فلاق جسر عبور يربط الشركات بالأسواق، والمنتجين بالمستهلكين، وسلطنة عمان بالاقتصاد العالمي، وهي تهدف من خلال حلول الإمداد اللوجستي المبتكرة التي تقدّمها إلى تسهيل التجارة وضمان سلاستها، والمساهمة بالتالي في ازدهار الاقتصاد العماني، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية عمان الوطنية 2040."

وصرّح المهندس سالم الذهلي، الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية قائلاً: "إن تواجد شركة فلاق في مدينة خزائن الاقتصادية سيساهم في تعزيز سلاسل التوريد والتبريد والتموين كما سيوفر حلول لوجستية للمستثمرين وللشركات والجهات الحكومية. ويأتي هذا المشروع تماشياً مع استراتيجية عٌمان اللوجستية التي تهدف إلى وضع السلطنة كمحطة لوجستية عالمية. حيث سيساهم القطاع اللوجستي بحوالي 14% من الناتج المحلي بحلول عام 2040 . كما اختارت شركة فلاق عمان مدينة خزائن الاقتصادية لموقعها الاستراتيجي الذي يربطها ببنية وشبكة لوجستية متينة مثل مطار مسقط الدولي والموانئ والحدود البرية مع الدول المجاورة."

سوف تعطي فلاق الأولوية لاجتذاب المواهب العمانية ، وذلك باستثمارها في التدريب وتقديم التوجيه والإرشاد للتمكّن من مواجهة التحديات والتعقيدات في قطاع الإمداد اللوجستي. وهي تلتزم ببناء شراكات تعاونية طويلة الأمد، بدءًا بمدينة خزائن، لإنشاء نظام بيئي قوي من شأنه تعزيز النمو وزيادة المنفعة المتبادلة.

نبذة عن فلاق اللوجستية

فلاق اللوجستية هي شركة فرعية مملوكة بنسبة 100% لشركة جي دبليو سي (ش.م.ع.ق)، وتعمل في دولة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان. بالاستفادة من 20 عامًا من خبرة جي دبليو سي، تتخصص فلاق في الحلول اللوجستية الشاملة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية كطرف ثالث والنقل والتخليص الجمركي وخدمات القيمة المضافة، وتتبنى فلاق تركيز تقديم خدماتها حول رضى العملاء والتزامًا تاماً بالتميّز التشغيلي.

نبذة عن جي دبليو سي

تأسست جي دبليو سي في عام 2004 وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية والأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد والنقل وإدارة السجلات إضافة إلى خدمات النقل والانتقال محلياً ودولياً. تقدم الشركة هذه الخدمات عبر شبكة شحن عالمية وبنية تحتية لوجستية ضخمة تمتد على أكثر من 4 مليون متر مربع. كانت جي دبليو سي أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022™.

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