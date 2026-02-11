دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت فقيه هيلث عن إطلاق شبكة من العيادات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى رعاية صحية يقودها أطباء مرخصون داخل المجتمعات، وبما يتماشى مع رؤية دبي لبناء نظام رعاية صحية رقمي يتمحور حول المريض. ويأتي هذا النموذج امتدادًا للرعاية الطبية بمعايير المستشفيات خارج الإطار التقليدي للمستشفيات، من خلال نشر العيادات الذكية في مراكز التسوق، والمواقع المؤسسية، والمناطق السكنية، وذلك بعد النجاح الذي حققته أول عيادة ذكية هجينة تم إطلاقها في منطقة مطار دبي الحرة (دافزا).

سيتلقى المرضى الرعاية من أطباء فقيه هيلث المرخصين وفرقها متعددة التخصصات عبر استشارات افتراضية آمنة تُجرى داخل كبسولات طبية مجهزة بالكامل، ومتصلة بقياس العلامات الحيوية بشكل مباشر، ومتكاملة كليًا مع السجلات الطبية الإلكترونية لـ فقيه هيلث. وتخضع جميع الاستشارات لإطار حوكمة سريرية واضح، مع ربطها بمسارات الإحالة والتصعيد إلى الرعاية الحضورية في مستشفى فقيه الجامعي أو عيادات فقيه ميديسنترز عند الحاجة الطبية. وتتولى فقيه هيلث إدارة رحلة المريض بالكامل، بما يشمل التحقق من التأمين، وجدولة المواعيد، وإصدار الوصفات الطبية، وتنسيق توصيل الأدوية إلى المنازل.

وتدعم هذه الرحلة مسارات تشغيلية معززة بالذكاء الاصطناعي، من خلال «عائشة» (AISHA)، المساعد الصحي الذكي، لتحسين تجربة المريض وكفاءة التشغيل، مع بقاء المسؤولية الطبية والقرار السريري بيد الأطباء المرخصين. وقال الدكتور مهيمن عبدالغني، الرئيس التنفيذي لمجموعة فقيه هيلث في دولة الإمارات والرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي: «تعكس هذه المبادرة التزامنا بتوسيع نطاق الرعاية الطبية التي يقودها الأطباء وبمعايير المستشفيات إلى داخل المجتمعات، وبما ينسجم مع طموحات دبي في التحول الرقمي الصحي. من خلال دمج البيانات السريرية المباشرة والسجلات الطبية الإلكترونية ضمن إطار حوكمة سريرية صارم، نُوسّع الوصول إلى الرعاية دون أي تنازل عن الجودة أو سلامة المرضى».

