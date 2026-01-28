دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت "غلوبميد جلف" و"أورينت للتأمين"، شركة التأمين الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة لمجموعة الفطيم، شراكةً لتقديم خدمات إدارة مطالبات تأمين صحي (TPA) مُوسعة للمُومّن عليهم لدى أورينت في دولة الإمارات. وقد وقّع معالي السيد ميشال فرعون، رئيس مجلس إدارة مجموعة غلوب مد، المجموعة الرائدة في إدارة مطالبات التأمين الصحي في المنطقة، والسيد عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أورينت للتأمين"، وذلك بحضور نخبة من كبار التنفيذين في الشركتين.

وعلّق معالي السيد فرعون على المناسبة قائلاً: " يسرّني اليوم توقيع هذه الإتفاقية مع السيد عمر الأمين، أحد أبرز رموز قطاع التأمين، ممثّلاً عن شركة أورينت للتأمين، شركة التأمين الرائدة في دولة الإمارات، والتي تجمعنا بها شراكات قائمة في مصر والسعودية وسوريا." وأضاف "تعكس هذه الإتفاقية رؤيتنا المشتركة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات في دولة الإمارات، مستندين بذلك إلى خبرة غلوب مد الواسعة في خدمة ما يزيد عن 27 مليون شخص وإدارة مطالبات تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار سنويًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

من جانبه، رحّب الأستاذ عمر الأمين بإعادة إطلاق أعمال غلوبميد جلف في دولة الإمارات، واصفًا سوق التأمين الصحي الإماراتي بأنه من أكثر الأسواق ديناميكية وتطورًا في المنطقة. وأكد على أهمية هذا التعاون، مُشددًا على أنّ غلوبميد جلف تتمتع بالقدرة والخبرة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات مبتكرة لإدارة المطالبات.

تستند غلوبميد جلف إلى التواجد الإقليمي للمجموعة وخبرتها العائدة إلى أكثر من 35 عامًا، وإلى نظامها المتطورة لإدارة مطالبات التأمين الصحي. كما تطبق ضوابط وإجراءات صارمة لاحتواء الكلفة، بما يعزز الكفاءة مع الحفاظ على أعلى معايير جودة الرعاية الصحية. وبوجود فريق عمل من المواهب المتخصّصة والخبيرة في السوق المحلي، ستوفر غلوبميد جلف خدمات رقمية مميّزة للمؤمّنين لدى شركة أورينت إضافة إلى إتاحة مركز إتصال على مدار الساعة والأسبوع لتقديم الدعم والمساعدة حول التغطية التأمينية وخدمات الرعاية الصحية محليًا ودوليًا.

كما ستقدّم غلوبميد جلف خدمات Globe Assist ، التي تُتيح للعملاء الوصول إلى شبكة طبية واسعة تضم ما يزيد عن 24,000 مقدّمي خدمات متعاقدين مباشرة مع غلوب مد في مختلف الأسواق التي تتواجد فيها شركات المجموعة وما يزيد عن 120,000 مقدّمي خدمات من حول العالم، وذلك فضلاً عن خدمات شاملة للمساعدة والدعم أثناء السفر.

نبذة عن مجموعة "أورينت للتأمين":

تأسست مجموعة "أورينت للتأمين" عام 1982، وتُعدّ من أبرز مزوّدي حلول التأمين الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وبصفتها جزءًا من مجموعة الفطيم، تقدّم الشركة مجموعة واسعة من منتجات التأمين للأفراد والشركات، مدعومة بقاعدة مالية قوية، وحلول مبتكرة، وخدمة عملاء استثنائية.

نبذة عن "غلوبميد جلف":

غلوبميد جلف هيلث كير سوليوشنز ش.ذ.م.م هي شركة إدارة مطالبات تأمين صحي، أطلقت أعمالها في الإمارات العربية المتحدة عام 2013.

تضع خبرتنا ومعرفتنا في تصرف الهيئات الضامنة لتسهيل عملية حصول المؤمّنين على خدمات الرعاية الصحية في الإمارات وخارجها مع الحرص على إحتواء الكلفة. نعمل باستمرار على دفع قطاع التأمين الصحّي قدّماً من خلال ابتكار حلول رائدة بدءاً من إدارة الشبكة الطبية وصولاً إلى إدارة الإستخدام ومراجعته، بالإضافة إلى إستخدام أدوات ذكاء الأعمال.

