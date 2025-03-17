دبي، أعلنت "غلوبال بارتنرز"، الشركة المتخصصة في إدارة الصناديق المؤسسية والخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، عن تعيين شركة دبي للمقاولات كمقاول رئيسي لمشروع إيدن هاوس ذا بارك، ثاني مشاريعها المرتقبة ضمن صندوق غلوبال بارتنرز العقاري الأول.

ومع اكتمال الأعمال التمهيدية في موقع المشروع، ستتولى شركة دبي للمقاولات تنفيذ أعمال البناء والتطوير لمشروع إيدن هاوس ذا بارك، الذي من المقرر تسليمه في العام 2027. يقدم هذا المشروع السكني الفريد شققًا فاخرة تتراوح مساحتها بين غرفة نوم واحدة وأربع غرف بالإضافة إلى وحدات بنتهاوس، ضمن بيئة حيوية مناسبة للمشي على ضفاف قناة دبي المائية. يتميز المشروع بمساحات خضراء واسعة، ومرافق صحية متطورة، وتجربة معيشية راقية تعكس أسلوب حياة متوازن ومترابط.

تمتلك شركة دبي للمقاولات سجلًا حافلًا بإنجازات بارزة في قطاع العقارات، حيث ساهمت في تشييد مشاريع متميزة مثل منتجع فورسيزونز في شاطئ الجميرا، وفورسيزونز ريزيدنس على قناة دبي المائية، وبرج رولكس، وسيتي تاور 1. وتشتهر الشركة بالالتزام بالعناصر الفنية الفائقة، واهتمامها الدقيق بالتفاصيل، واعتمادها أحدث أساليب البناء، مما عزز مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في القطاع العقاري في دبي، ولتكون خبرتها والتزامها بالتميّز عنصرين أساسيين في نجاح مشروع "إيدن هاوس ذا بارك"، وترسيخ معايير جديدة للفخامة في الإمارة.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال مارتن ليندر، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة غلوبال بارتنرز:

"إن تعيين شركة دبي للمقاولات يشكل خطوة إضافية في مسيرتنا المستمرة في غلوبال بارتنرز لتطوير مشاريع استثنائية تركز على جودة البناء، وأسلوب الحياة، والقيمة طويلة الأجل. فهذا التعاون يمثل إنجازًا مهمًا بالنسبة لنا، إذ يتولى أحد أفضل المقاولين في المنطقة قيادة مشروع "إيدن هاوس ذا بارك" جنبًا إلى جنب مع شركائنا في تطوير المشروع، "إتش آند إتش" للتطوير العقاري."

كما عقّب السيد/ عبد الله حسن يبرودي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمقاولات، قائلًا: "يشهد قطاع الاستثمار العقاري في دبي مستويات غير مسبوقة من التطور والجودة والأناقة رفيعة المستوى، ونحن فخورون بلعب دور رئيسي في تعزيز هذا التطور على مدار أكثر من 63 عامًا. نحن واثقون بأن شراكتنا مع غلوبال بارتنرز في مشروع "إيدن هاوس ذا بارك" ستعزز جودة الحياة في أحد أكثر الأحياء السكنية تميزًا على قناة دبي المائية."

وكانت غلوبال بارتنرز قد أغلقت أول صناديقها العقارية في يناير 2023 بعد جمعه 212 مليون دولار أمريكي (779 مليون درهم إماراتي)، حيث استقطب الصندوق 35% من تمويلاته من أمريكا الشمالية، و37% من أوروبا، و27% من الإمارات العربية المتحدة. يمتلك الصندوق مشروعين هما "إيدن هاوس ذا كانال" و"إيدن هاوس ذا بارك"، واللذين يقدمان معايير جديدة في الفخامة الراقية في قلب مدينة دبي.

من جهة أخرى، يستعد الصندوق الثاني للشركة، صندوق غلوبال بارتنرز العقاري الثاني، لتطوير مجتمع متعدد الاستخدامات في المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية في منطقة الجداف.

نبذة عن غلوبال بارتنرز

تُعد شركة غلوبال بارتنرز شركة إدارة أصول مختصة بإدارة الاستثمارات البديلة عبر مكاتبها في كل من دبي وزيورخ، وتخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية. وتدير الشركة حالياً أصولاً عقارية مؤهلة للبيع تصل قيمتها إلى 1.4 مليار دولار، تتم إدارتها لصالح مستثمرين مؤسسيين عالميين من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

نجحت باكورة صناديق الشركة في جمع أكثر من 550 مليون دولار، ما أتاح لها تنفيذ مشاريع بارزة مثل "إيدن هاوس ذا كانال" و"إيدن هاوس ذا بارك" على ضفاف قناة دبي المائية. كما أنها تعمل على تطوير مشروع مجتمعي متعدد الاستخدامات في المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية، بالقرب من المناطق التجارية الحيوية في دبي.

وتتميز الشركة بنظام حوكمة متميز، وأسلوب مبتكر في هيكلة منتجاتها الاستثمارية، فضلاً عن قاعدة مستثمرين عالمية مميزة، ويدير الشركة فريق محترف من ذوي الخبرة في إدارة الاستثمارات البديلة، واقتناص الفرص الاستثنائية التي توفرها دبي كوجهة موثوقة للاستثمار على المدى الطويل.

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