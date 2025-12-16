الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، أكدت "غلفتينر"، الشركة الرائدة عالمياً والموثوقة في مجال تقديم حلول الخدمات البحرية واللوجستية المتكاملة، دخولها في مفاوضات متقدمة مع حكومة جمهورية أوغندا لانشاء أول ميناء جاف متصل بشبكة السكك الحديدية في البلاد.

وعقدت الشركة ممثلة برئيسها التنفيذي للمجموعة فريد بلبواب اجتماع رفيع المستوى مع فخامة يويري كاغوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، إلى جانب كبار أعضاء الحكومة، بمن فيهم وزير الأشغال والنقل والنائب العام في ستيت لودج في ناكاسيرو. وتركزت المحادثات على رؤية مشتركة لانشاء منظومة لوجستية حديثة متصلة بشبكة السكك الحديدية، تسهم في تبسيط حركة البضائع، وتعزيز كفاءة سلسلة التوريد، وتحفيز التجارة الإقليمية على نطاق أوسع.

وقال فريد بلبواب، الرئيس التنفيذي للمجموعة - غلفتينر: "سيحدث المشروع نقلة نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية في أوغندا كبوابة تجارية جديدة لشرق إفريقيا، وسيعزز مكانة البلاد كمركز تجاري إقليمي. نتقدم بالشكر لحكومة أوغندا وحكومة الشارقة على حوارهما البنّاء ورؤيتهما المشتركة طويلة الأمد. ونحن متحمسون للشراكة مع قادة ذوي رؤية استشرافية يشاركوننا طموحنا، ونتطلع إلى تحويل هذه الرؤية إلى مشروع ملموس يدفع عجلة النمو الاقتصادي والازدهار في جميع أنحاء المنطقة."

سيوفر الميناء الجاف المقترح، والذي سيقع عند تقاطع شبكة السكك الحديدية المتنامية في أوغندا والمناطق الصناعية الرئيسية، ربطاً سلساً متعدد الوسائط للموانئ من خلال تحويل حركة الحاويات من الطرق البرية إلى السكك الحديدية. ومن المتوقع أن يقلل هذا المرفق من أوقات العبور، ويخفض تكاليف الخدمات اللوجستية، ويعزز القدرة التنافسية لأوغندا كبوابة للتجارة في شرق إفريقيا.

تُعد أوغندا من أسرع الاقتصادات نمواً في إفريقيا، ولديها إمكانات قوية للبروز كمركز لوجستي رئيسي لشرق إفريقيا. ويحمل مشروع الميناء الجاف أهمية محورية في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في أوغندا.

تحظى هذه الشراكة الاستراتيجية بدعم حكومة الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحكومة أوغندا. وستعمل جميع الأطراف معاً على إجراء مسارات عمل فنية واقتصادية شاملة من خلال التنسيق الوثيق مع السلطات المختصة.

تعد "غلفتينر"، الشركة الرائدة عالمياً والموثوقة في مجال تقديم حلول الخدمات البحرية واللوجستية المتكاملة، مقرها الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الشركة، منذ تأسيسها، أول شركة تقوم بتشغيل محطة حاويات في منطقة الشرق الأوسط، وهي محطة حاويات الشارقة. وعلى مدار الخمسين عاماً الماضية، توسّعت "غلفتينر" بخطى ثابتة في توفير حلولها التجارية المخصّصة للمتعاملين الذين يمثلون محور أعمالها وأصبحت أداة تمكين موثوقة لسلاسل التوريد المتخصصة في الأسواق العالمية.

وتشمل محفظة أعمال "غلفتينر" حالياً إدارة الموانىء والمحطات في دولة الإمارات العربية المتحدة (ميناء الشارقة ومحطة خورفكان التجارية)، والمملكة العربية السعودية (ميناء الجبيل التجاري)، والعراق (محطة حاويات العراق، ومركز أم قصر للخدمات اللوجستية) والولايات المتحدة الأمريكية (محطة كانافيرال للشحن)، إضافة إلى شحن البضائع، وعمليات سلسلة التوريد، والخدمات اللوجستية المتكاملة من خلال الشركة التابعة لها "مومنتوم لوجيستكس".

