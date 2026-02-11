دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت غسان عبود القابضة وإيزي ليس عن إطلاق مركز "جاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية" الجديد والمتعدد المستخدمين لقطع الغيار لما بعد البيع في جافزا.

ويمتد المركز الجديد على مساحة تبلغ نحو 215 ألف قدم مربعة، ومن المتوقع أن يتولى مناولة وتوزيع أكثر من 10 ملايين قطعة غيار سنوياً، إلى جانب توفير أكثر من 200 فرصة عمل جديدة. ويأتي إطلاق المركز في وقت يشهد فيه قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً سنوياً يُقدَّر بنحو 5%، مدفوعاً بارتفاع الطلب على المركبات والتوسع المتسارع في اعتماد حلول التنقل الكهربائي.

جاء إطلاق المركز عقب توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين الأطراف المعنية، تهدف إلى تقديم حلول لوجستية مرنة ومدعومة بالتكنولوجيا، تلبي المتطلبات المتنامية لقطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات، وتعزز كفاءة ومرونة سلاسل التوريد في المنطقة.

ويُعد المركز منصة لوجستية متكاملة تعمل على مدار الساعة وفي كل أيام الأسبوع، ومزوّدة بنظام متطور لإدارة المستودعات (WMS)، إلى جانب أسطول توزيع مخصص ومتعدد الأحجام، ما يتيح تقديم خدمات توصيل سريعة وموثوقة داخل الدولة وعلى المستوى الإقليمي، بما يشمل خدمات التوصيل للمستهلك. كما يتمتع المركز بقدرات متخصصة للتعامل مع بطاريات المركبات الكهربائية، بما يعكس التوجه الإقليمي نحو حلول نقل أكثر استدامة.

أُقيمت مراسم توقيع الاتفاقية تحت رعاية غسان عبود، رئيس مجلس إدارة غسان عبود القابضة، وعبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، "دي بي ورلد" في دول مجلس التعاون الخليجي. ووقّع الاتفاقية كل من الشيخ سعيد بن محمد القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة إيزي ليس، وعبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمَّعات والمناطق الحرة، "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال غسان عبود، رئيس مجلس إدارة غسان عبود القابضة: "يمثل إطلاق مركز "جاليجا" الجديد للخدمات اللوجستية لما بعد البيع في جافزا محطة مهمة في مسيرة شراكتنا مع مجموعة موانئ دبي العالمية. ويجسد هذا المشروع التزامنا بتقديم حلول لوجستية قابلة للتوسع ومدعومة بالتكنولوجيا، تلبي المتطلبات المتنامية لقطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات، بما في ذلك التنقل الكهربائي، وتسهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد على مستوى المنطقة."

وقال الشيخ سعيد بن محمد القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة إيزي ليس: "تلعب الخدمات اللوجستية لما بعد البيع دوراً محورياً في دعم استمرارية قطاع السيارات وتلبية احتياجات العملاء. ويشكل هذا المركز إضافة نوعية للبنية التحتية اللوجستية في دولة الإمارات، كما يعكس التزام جاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية بتعزيز كفاءة سلاسل توريد قطع الغيار. وبالتعاون الوثيق مع غسان عبود القابضة و"دي بي ورلد"، ينصب التركيز على بناء بنية تحتية فعّالة في ظروف السوق الواقعية، لدعم قطاع السيارات اليوم وتهيئته للمستقبل".

ومن المتوقع أن يسهم المركز في تعزيز الكفاءة التشغيلية لتوزيع قطع غيار السيارات، من خلال تقليص أوقات التسليم وتحسين مستويات الخدمة للمتعاملين الإقليميين والدوليين، بما يدعم مكانة دولة الإمارات كمركز محوري لخدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.

وقال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي: "يشهد سوق قطع غيار السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً سنوياً بنسبة 5% تقريباً، ما يتطلب أنظمة توزيع أكثر ذكاءً ومرونة. وقد وفرت دبي البنية التحتية والترابط اللوجستي وبيئة الأعمال والحجم التشغيلي اللازم لدعم هذا النمو. ويعكس قرار غسان عبود وإيزي ليز وغاليغا بالتوسع في جافزا ثقة الشركات العالمية بدبي كمركز محوري يمكنها من خلاله خدمة أسواق متعددة بكفاءة واستدامة على المدى البعيد."

وقال عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمَّعات والمناطق الحرة، "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي: "يسهم مركز جاليجا الجديد في تسريع توزيع قطع غيار السيارات وتحسين موثوقيتها، بما يدعم متعاملينا ويعزز منظومة قطاع السيارات في المنطقة. كما يساهم في تقليص فترات التوقف وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وضمان وصول المستهلكين إلى القطع التي يحتاجونها بكفاءة عالية. وتؤكد هذه المشاريع الدور الحيوي لـ"دي بي ورلد" وجافزا في توحيد جهود الشركاء لبناء بنية تحتية عالمية المستوى توفر قيمة مستدامة لقطاع السيارات في المنطقة."

وقالت سارة رشيد، الرئيس الرئيس التنفيذي لجاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية: "نفخر بتشغيل هذا المركز المتطور الذي سيعمل كنقطة محورية لتوزيع قطع غيار السيارات في دولة الإمارات والمنطقة. ويسهم هذا المشروع في استكمال الحلول الشاملة التي تقدمها جاليجا في مجال لوجستيات المركبات، بما في ذلك الفحص قبل التسليم، وأعمال الإصلاح، ودعم الصيانة، ما يعزز مكانتنا كمزود متكامل لحلول قطاع السيارات."

الجدير بالذكر، سيُشكّل مركز جاليجا نموذجاً يُحتذى به لتطوير مرافق لوجستية متعددة المستخدمين في المنطقة، واضعاً معايير جديدة في مجالات الكفاءة التشغيلية والموثوقية وجودة خدمة المتعاملين.

تأسست غسان عبود القابضة عام 1994 في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي مجموعة دولية متنوعة لها حضور قوي في قطاعات رئيسية تشمل السيارات، والتجزئة، والسلع الاستهلاكية، والضيافة، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، وإدارة المرافق، والتموين، والأسواق الرقمية.

تلتزم المجموعة منذ أكثر من ثلاثة عقود برؤية "بناء مستقبل أفضل معاً"، مركزة على الابتكار والتميز وخلق تجارب ذات قيمة للعملاء والشركاء.

بالإضافة إلى مقرها الرئيسي في الإمارات، تتواجد المجموعة بمكاتبها في أستراليا وبلجيكا، لتتمكن من خدمة الأسواق المتنوعة بمرونة وكفاءة.

تأسست "إيزي ليس" في عام 2011، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول EasyLeaseوتعمل كشركة تابعة للشركة العالمية القابضة. تعد "إيزي ليس" من أبرز الشركات الرائدة في مجال خدمات حلول التنقل المتكاملة، وتوفر خدماتها لكافة قطاعات الأعمال، بما في ذلك شركات التجارة الإلكترونية والتوصيل والخدمات اللوجستية والبريد السريع ومنصات مقدمي خدمات الطعام، حيث يعد أسطول الشركة من بين الأكبر في السوق الإماراتية ويضم أكثر من 40 ألف مركبة.

تلتزم الشركة بتوسيع حضورها وعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على توظيف الابتكار وزيادة الكفاءة كنهج محوري في كافة خدمات التنقل. وتقدم شركة "إيزي ليس" خدمات وحلول تأجير مرنة للمركبات، مصممة خصيصاً لتلبي متطلبات التنقل لكافة قطاعات الأعمال والشركات. وتضع الشركة العملاء في صميم أولوياتها، حيث تحرص على تبني أحدث التقنيات المتطورة، بما في ذلك ابتكارات الذكاء الاصطناعي، لضمان ريادتها وتفوقها في قطاع خدمات التنقل.

تعتبر جاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية شركة متخصصة في توفير حلول متكاملة للخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد لقطاعات السيارات، والصناعة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والرعاية الصحية، وقطاع التجزئة. تأسست الشركة عام 1994 وتتخذ من دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، مقراً رئيسياً لها.

وتوفر الشركة مرافق حديثة ومتطورة ذات مواقع استراتيجية في كل من منطقة كيزاد في أبوظبي والمنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" في دبي، بما يشمل مساحات ساحات واسعة، ومستودعات متقدمة، وإمكانية الوصول إلى حلول نقل متعددة الوسائط.

ومن خلال الجمع بين خدمات الاستشارات اللوجستية والتميّز التشغيلي، تمكّن «جاليجا» الشركات من تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز الأداء التشغيلي، وتلبية المتطلبات المتنامية للأسواق الإقليمية والدولية.

تعمل مجموعة ‏موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على تطوير وإرساء معايير الابتكار في رسم الملامح المستقبلية للتجارة العالمية ‏وتحسين جودة حياة الناس حول العالم. ويعمل في المجموعة فريقٌ متخصّص يضم أكثر من 125 ألف موظف في ست قارات، وتشمل ‏أعمالها الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. ومن خلال ‏الاستثمار في الابتكار، تنطلق المجموعة بالابداعات ‏التكنولوجية نحو آفاق أوسع عبر التعامل الأمثل مع أوجه القصور وتقليل حالات الاِختِلال في سلاسل التوريد - من أرض ‏المصنع إلى عتبة باب المتعامل.

