مسقط: أعلنت عُمان داتا بارك (ODP)، المزود الرائد في السلطنة للخدمات المُدارة وحلول الحوسبة السحابية والأمن السيبراني المتقدّم والاستضافة المحلية والذكاء الاصطناعي،محليًا، عن إبرام شراكة استراتيجية مع زين تك (ZainTECH)، مزوّد الحلول الرقمية المتكاملة التابع لمجموعة زين، وذلك بهدف تعزيز خدمات الأمن السيبراني في سلطنة عُمان وعدد من الأسواق الإقليمية في المنطقة.

تجمع هذه الشراكة بين رصانة البنية التحتية التي تمتلكها عُمان داتا بارك في السلطنة، وما تتمتع به من فهم عميق للأطر التنظيمية الوطنية ومتطلبات إدارة البيانات، وبين محفظة زين تك المتكاملة في مجال الأمن السيبراني وخبرتها الإقليمية. ومن خلال هذا التعاون، تسعى المؤسستان إلى دعم الجهات الحكومية والمؤسسات في حماية البيانات والأنظمة والعمليات الرقمية الحيوية، في ظل تصاعد تعقيدات مشهد التهديدات السيبرانية.

ومن خلال هذا التعاون، ستقدّم عُمان داتا بارك وزين تك حلولًا عملية وقابلة للتوسع في مجال الأمن السيبراني، بما يدعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، والحد من المخاطر، وتعزيز المرونة التشغيلية. وتشمل العروض المشتركة خدمات الاستشارات والتنفيذ والخدمات المُدارة في الأمن السيبراني، مثل تشغيل مراكز الأمن المُدار، وإدارة الهوية والصلاحيات، وأمن الحوسبة السحابية، والمراقبة المستمرة، والاستعداد للحوادث، وخدمات المرونة والاستمرارية. كما يضمن الجمع بين البنية التحتية المستضافة محليًا وقدرات التنفيذ الإقليمية الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، مع تسريع تحقيق القيمة للعملاء.

وفي تعليق له على الشراكة، قال المهندس علاء الدين بيت فاضل رئيس مجلس إدارة عمان داتا بارك (ODP): "يُشكّل الأمن السيبراني ركيزة أساسية للثقة الرقمية والتحول الرقمي الوطني. وتُعزّز هذه الشراكة التزام عُمان داتا بارك بتقديم خدمات رقمية آمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية ومستضافة محليًا، بما يلبّي الاحتياجات المتنامية للأمن السيبراني، ويدعم في الوقت ذاته النمو الرقمي المستدام لعملائنا"

وقال أندرو حنا، الرئيس التنفيذي لشركة زين تك (ZainTECH): "أصبح الأمن السيبراني عنصرًا تمكينيًا أساسيًا للتحول الرقمي، لا سيما في البيئات شديدة التنظيم. ومن خلال الجمع بين البنية التحتية المحلية التي توفرها عُمان داتا بارك وخدمات زين تك المتكاملة في الأمن السيبراني، نُسهم في تمكين المؤسسات من الحد من المخاطر، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، وبناء المرونة عبر عملياتها الرقمية، بما يتيح لها الابتكار والنمو بثقة"

وإلى جانب تقديم الخدمات، ستدعم هذه الشراكة مبادرات مشتركة للابتكار، وبرامج لتبادل المعرفة، وبرامج تدريب متخصصة تهدف إلى تعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني وتنمية الكفاءات المحلية.

ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي، تعمل عُمان داتا بارك وزين تك معًا على تمكين منظومة رقمية أكثر أمانًا وموثوقية، تتيح للمؤسسات الابتكار مع الحفاظ على حماية الأصول الحيوية والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

