مسقط، سلطنة عُمان: أعلنت عمانتل والشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" عن تعاون بينهما لتعزيز ممارسات إدارة النفايات الالكترونية في سلطنة عمان وتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الاستدامة. وينسجم هذا التعاون مع التزامات الاستدامة لدى الجهتين، ومع الأهداف الوطنية المنبثقة عن رؤية عُمان 2040.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز مبادرات جمع وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في سلطنة عمان، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بهذه القضية، وإطلاق مبادرات بيئية مشتركة تعكس التزام الطرفين بالإدارة المسؤولة والمستدامة للموارد. وسيتولى فريق عمل مشترك مهمة الإشراف على تطوير وتنفيذ المبادرات المجتمعية، وقياس أثرها، وتحديد مجالات جديدة للتعاون. وتشمل النفايات الإلكترونية أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات مثل الهواتف المتنقلة، والحواسيب، وأجهزة الموجّهات (الراوتر)، وأجهزة المودم، والخوادم، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المنزلية التي وصلت إلى نهاية عمرها التشغيلي.

وقد بدأت عمانتل و"بيئة" التعاون مع "مركز الخليج الأخضر للتدوير" لإعادة التدوير هذا النوع من النفايات بهدف تسهيل تدفق النفايات الإلكترونية إلى مرافق إعادة التدوير المعتمدة.

كما يتطرق التعاون إلى بحث إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في مرافق "بيئة"، بهدف تعزيز الرقابة وتحسين اتخاذ القرار. ويعتمد هذا التعاون على دمج البنية الرقمية المتقدمة لعمانتل مع الخبرة التشغيلية لشركة "بيئة" في إدارة النفايات من أجل إحداث تحولٍ نوعيٍ في كفاءة القطاع.

وفي تعليقها على هذا التعاون، قالت لجينة بنت سيف الخروصية، نائبة الرئيس للحوكمة والشؤون التنظيمية والالتزام في عُمانتل "مع تطور قطاع إدارة النفايات الإلكترونية، يُجسد هذا التعاون مع "بيئة" رؤيتنا المشتركة لبناء عُمان أكثر استدامة. وتفخر عمانتل بتسخير خبراتها التقنية لدفع عجلة الابتكار والكفاءة والمرونة في قطاع إدارة النفايات."

ومن جانبه، قال الدكتور مهاب بن علي الهنائي، نائب الرئيس للاستدامة والاقتصاد الدائري بشركة "بيئة":"يعد هذا التعاون مع عُمانتل محطة مهمة في مسيرتنا نحو تطوير منظومة متكاملة لإدارة النفايات الإلكترونية في السلطنة. ومن خلال دمج التقنيات الحديثة مع خبراتنا التشغيلية، نهدف إلى تحقيق تحول نوعي في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانة عمان كمركز إقليمي للابتكار البيئي والتكنولوجيا المستدامة."

الجدير بالذكر، بأن عمانتل وشركة بيئة قد حصلتا – في وقت سابق من هذا العام - على جائزة "فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة لعام 2025" تقديرًا لإسهاماتهما البارزة في مجالات الاستدامة .

عن عُمانتل

تمكنت عُمانتل من خلال تكامل أعمالها وعملياتها وخبرتها الواسعة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية من ترسيخ مكانتها كشركة الاتصالات الرائدة في سلطنة عمان وخارجها، وقد أسهمت الأساليب المبتكرة التي تتبعها الشركة في تقديم أحدث الحلول لمختلف فئات المشتركين وقطاعات الأعمال، وتسعى الشركة إلى تقديم تجربة لا تضاهى لمشتركيها وتعمل على تجاوز توقعاتهم. تعمل عُمانتل من أجل الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة وتقديم أحدث حلول التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات مثل الحلول السحابية، حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذكاء الاصطناعي، الحلول الذكية، الأمن السيبراني وغيرها من التقنيات، بالإضافة إلى توظيف إمكانياتها التقنية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في التكنولوجيا الجديدة والمتطورة.

عن بيئة:

تأسستْ الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" في عام 2007 لدعم تنفيذ الخطة التي تضمَّنها تقرير الإستراتيجية الوطنية في عام 2006؛ وذلك بهدف الارتقاء بالممارسات اللازمة لإدارة النفايات. وتشمل هذه الممارسات الاستخدام الأمثل للموارد، وتطوير البُنى الأساسية المناسِبة، فضلًا عن تطبيق أهداف الاستدامة؛ لضمان ديمومة الأثر على البلاد في المستقبل.

وتتخذ الشركة العاصمة مسقط مقرًا رئيسيًا لها، وتعمل تحت مظلة جهاز الاستثمار العُماني، وتتولى مسؤولية إدارة النفايات البلدية والصناعية والرعاية الصحية في سلطنة عُمان.

وتلتزم شركة “بيئة” بالعمل على تحقيق نموذجِ عملٍ قائمٍ على الاقتصاد الدائري وفق آليات مستدامة، ويتجلى هذا الالتزام في جميع عملياتها، بما في ذلك التواصل المستمر مع أصحاب المصلحة على مختلف المستويات، بهدف إرساء تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري من خلال بناء القدرات ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع بصفة عامة، وكذلك مع المجتمعات المحلية التي تعمل فيها الشركة، والتي تضم المؤسسات التعليمية ، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العُمانية، ورواد الأعمال، إلى جانب التعاون مع الشركاء الدوليين بما يساعد على جذب الخبرات العالمية والابتكارات.

