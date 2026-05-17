مسقط، ، عُمان - أعلنت عمانتل عن مركز التميز للذكاء الاصطناعي، والذي يمثل منصة متكاملة لدعم الابتكار وتسريع تحويل الأفكار والتطبيقات الواعدة في المجال إلى منتجات رقمية قابلة للتطبيق والتوسع عبر قطاعات متعددة. ويأتي ذلك من خلال إطلاق برنامج الشركات الناشئة للذكاء الاصطناعي -كأحد المسارات الرئيسية للمركز- في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع تبنّي منتجات وتقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف عمليات عمانتل وقطاعات أعمالها، وتعزيز مكانتها كمزود رقمي وتقني رائد على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي البرنامج ضمن استراتيجية عمانتل للذكاء الاصطناعي “الذكاء الاصطناعي للجميع”، التي تهدف إلى تمكين تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي بصورة عملية وقابلة للتوسع، بما يدعم تطوير منظومة رقمية متقدمة ويحقق أثرًا ملموسًا للمشتركين وقطاعات الأعمال والشركات التقنية الناشئة.

ويستهدف برنامج الشركات الناشئة للذكاء الاصطناعي حاليًا الشركات التي تم تسريعها من خلال مختبرات عمانتل للابتكار وهي ديكويل وريمدي وأوركي وديب أسترا وشركة ويا. إذ يتيح البرنامج لهذه الشركات فرصة المساهمة في تطوير وتوسيع منتجات الذكاء الاصطناعي ضمن البيئة التشغيلية والتجارية لعمانتل، بما يعزز انتقالها من مرحلة التجريب إلى مرحلة التوسع والنمو.

من جانبه صرح علاء الدين بيت فاضل، الرئيس التنفيذي لعمانتل

:"تمثل استراتيجية "الذكاء الاصطناعي للجميع" رؤية طموحة لتعزيز تبنّي الذكاء الاصطناعي بصورة عملية وقابلة للتوسع، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي ويخلق قيمة مستدامة. ومن خلال مركز التميز للذكاء الاصطناعي وبرنامج الشركات الناشئة للذكاء الاصطناعي التوليدي، نعمل على بناء منظومة ابتكار متكاملة تجمع بين الشركات التقنية الناشئة والخبرات التشغيلية والبيئات التطبيقية الفعلية، بما يسرّع تطوير منتجات رقمية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا."

وستتمكن الشركات المشاركة من الاستفادة من البنية الأساسية المتقدمة لعمانتل، وبيئات البيانات المتكاملة، والخبرات التقنية المتخصصة، إضافة إلى شبكة شراكاتها الإقليمية والدولية، بما يدعم تطوير المنتجات وتسريع جاهزيتها للتوسع في أسواق عالية النمو ضمن قطاعات تشمل الاتصالات، والخدمات المالية، والطاقة، والرعاية الصحية، والخدمات الحكومية.

ومن خلال مركز التميز للذكاء الاصطناعي وبرنامج للشركات التقنية الناشئة، تواصل عمانتل تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال التقنية، وترسيخ دورها في دعم الاقتصاد الرقمي وتمكين التقنيات الناشئة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية عمان 2040.

وقد نجحت عمانتل، من خلال تكامل عملياتها وخبراتها الواسعة في مجال الاتصالات والتقنية الرقمية، في ترسيخ مكانتها كمجموعة رائدة للاتصالات في سلطنة عُمان والمنطقة. وأسهمت حلولها المبتكرة في تقديم خدمات متقدمة لمختلف فئات المشتركين وذلك ضمن سعيها إلى تقديم تجربة استثنائية لمشتركيها وتجاوز توقعاتهم. تعمل الشركة على تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة، وتوفير حلول متقدمة في مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والحلول الذكية، والأمن السيبراني، وغيرها، بالإضافة إلى تسخير قدراتها التقنية لتعزيز الابتكار والريادة في التقنيات الحديثة والمتقدمة.

جهات الاتصال :

منى المعمري



مدير الصحافة الرقمية والإعلام

البريد الإلكتروني: muna.maamri@omantel.om

-انتهى-

#بياناتشركات