أعلنت شركة عقارات السيف، عن تدشين وتشغيل محطة الطاقة الشمسية في مجمع السيف - مدينة عيسى بنجاح، في إنجاز نوعي جديد يأتي امتداداً لنجاحاتها المتواصلة في قطاع الطاقة النظيفة، وذلك بعد فترة وجيزة من تدشين محطة مجمع السيف - المحرق، مما يؤكد التزام الشركة بترسيخ مبادئ الاستدامة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المراكز التجارية التابعة لها.

وتم تنفيذ هذا المشروع الحيوي ضمن اتفاقية شراء الطاقة التي وقعتها عقارات السيف مع شركة Yellow Door Energy، الشركة الرائدة في حلول الطاقة المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تهدف لتزويد أربعة من أبرز وجهاتها التجارية بالطاقة المتجددة وهي: مجمع السيف - ضاحية السيف، ومجمع السيف - مدينة عيسى، ومجمع السيف - المحرق، والليوان.

وتحت اشراف شركة "Yellow Door Energy" مطور المشروع، تولت شركة المؤيد للطاقة الشمسية، المقاول الرئيسي لأعمال الهندسة والإنشاء للمشروع، مهام تصميم وتركيب الألواح الشمسية في مجمع السيف - مدينة عيسى. وبدأت أعمال المشروع في 8 أكتوبر 2024، وتم إنجاز وتشغيل المحطة بنجاح في الموعد المحدد، بنسبة إنجاز فعلية بلغت 100% من الأعمال المخطط لها.

وتضم المحطة عدداً كبيراً من الألواح الشمسية عالية الكفاءة تم تركيبها بعناية على أسطح مبنى المجمع وعلى مظلات مواقف السيارات التي تم انشاؤها ضمن نطاق أعمال المشروع لتوفر المزيد من سبل الراحة لزوار المجمع. وتساهم المحطة في توليد كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية النظيفة سنوياً، مما يسهم في تحسين التكاليف التشغيلية وتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية للمجمع.

وبهذه المناسبة، صرح رئيس الشؤون الفنيّة لشركة عقارات السيف، المهندس يوسف أحمد ، قائلاً "يسرنا تدشين وتشغيل محطة الطاقة الشمسية في مجمّع السيف – مدينة عيسى لتكون محطة الطاقة الشمسية الثانية لعقارات السيف، و يمثل تنفيذ هذا المشروع خطوة مهمة جديدة في التزام الشركة الاستراتيجي بالتحول إلى الطاقة النظيفة. لقد تم إنجاز هذا المشروع في الموعد المحدد وبأعلى معايير الجودة، مثمنين في هذا الصدد جهود شركائنا Yellow Door Energy، وشركة المؤيد للطاقة الشمسية على أدائهم المتميز في تنفيذ وإنجاز أعمال المشروع بنجاح وفق الجدول الزمني المعتمد".

يشار إلى أن مشروع الطاقة الشمسية بالكامل على مستوى المواقع الأربعة سيشمل تركيب ما يزيد عن 15,000 لوح شمسي بقدرة كهربائية إجمالية تصل إلى 8,920 كيلوواط، مما يعزز مكانة عقارات السيف كشركة رائدة في تبني معايير الاستدامة .

ومع افتتاح محطتي الطاقة الشمسية في مجمع السيف المحرق ومجمع السيف مدينة عيسى، تتواصل الأعمال حالياً بوتيرة متسارعة لاستكمال مشروع مجمع السيف - ضاحية السيف، والمتبقي من مشروع الليوان، استعداداً لتدشينهما حسب الجدول الزمني المخطط لهما.

نبذة عن شركة عقارات السيف:

تأسست شركة عقارات السيف ش.م.ب. في العام 1999، وهي شركة مساهمة عامة مُدرجة في بورصة البحرين منذ 2007 وتتخذ من مملكة البحرين مقرًا رئيسيًا لعملياتها، لتصبح رائدة في قطاعات التجزئة والضيافة والترفيه والتطوير العقاري على مستوى المملكة. تدير شركة عقارات السيف محفظة كبيرة من الأصول، مما يعزز من مكانتها كعلامة تجاريّة متميّزة. تتمحور رؤية شركة عقارات السيف على سعيها الدائم لتكون شركة عقاريّة رائدة في الابتكار والتنوع، مدفوعة بتطبيق أعلى المعايير والقيم لتحقيق التميّز ورضا المساهمين والشركاء والعملاء على السواء. وتتمركز أنشطة الشركة الحالية على تطوير وامتلاك وإدارة محفظة استثماريّة عقاريّة متنوعة تخدم قطاعات التجزئة والترفيه والضيافة.

