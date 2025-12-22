أعلنت شركة عقارات السيف، الشركة البحرينية الرائدة في التطوير العقاري، عن توقيعها اتفاقية تأجير مع دلش كافيه "D’lish Café"، العلامة الإماراتية البحرينية الراقية المتخصصة في تقديم الحلويات والمخبوزات والمشروبات والقهوة المختصة المميزة، لافتتاح أول فرع لها بمملكة البحرين في الليوان بمنطقة الهملة.

ويأتي افتتاح "دلش كافيه" ليمثل ثاني توسع إقليمي له خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمتلك عدة فروع في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب فرع دولي في مملكة تايلند، مما يعكس الإقبال المتنامي على هذه العلامة الرائدة وتجربتها الفريدة في عالم الضيافة والمأكولات.

ويُعد "دلش كافيه " اسماً رائداً في مجال الضيافة، وقد تأسس عام 2018 على يد الشيف البحرينية يارا قمبر، التي استلهمت وصفاته من مزيج فريد يجمع بين النكهات التقليدية الأصيلة والطابع العصري المبتكر. ويتميز المقهى بأجوائه الهادئة وتصاميمه الأنيقة، وبقائمة غنية تجمع بين المذاقات العالمية والمكونات الفاخرة من أجود أنواع الشوكولاتة والحلويات والمخبوزات والقهوة المختصة المنتقاة من مختلف أنحاء العالم، لتُقدم بطريقة فنية تُرضي الذوق والبصر معاً.

وبهذه المناسبة، صرح السيد أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف، قائلًا "يسعدنا أن نرحب بانضمام "دلش كافيه" إلى مجموعة العلامات التجارية المتميزة التي يحتضنها "الليوان"، ليقدم تجربة ضيافة راقية تعبر عن روح الابتكار في المذاق والهوية. ونحن على ثقة بأن هذا المفهوم الفريد الذي يجمع بين تميز العلامة الإماراتية والجذور البحرينية الاصيلة، سيحظى بإقبال واسع من زوار "الليوان" ومرتاديه".

وأضاف "تواصل عقارات السيف من خلال هذه الاتفاقية استقطاب أبرز العلامات التجارية الإقليمية والعالمية في قطاعي الضيافة والمأكولات، وذلك ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز مكانة "الليوان" كوجهة متكاملة للترفيه والتسوق ونمط الحياة العصرية. ويعكس دخول "دليش" إلى السوق البحريني عبر بوابة "الليوان" المكانة المتنامية له كوجهة مفضّلة للعلامات الرائدة ومركزاً نابضاً بالحياة يجسد ملامح أسلوب الحياة الحديثة".

وأضاف السيد حامد إبراهيم بن كرم الشريك المؤسس والمدير العام لعلامة دليش كافيه عن سعادته بإطلاق أول فروع المقهى في مملكة البحرين، قائلاً "يمثل افتتاح فرعنا الجديد في "الليوان" خطوة مهمة في مسيرة توسع "دلش" في منطقة الخليج العربي، ويسعدنا أن نبدأ هذه المرحلة في مملكة البحرين التي نعتبرها قريبة إلى قلوبنا ثقافةً وذوقاً. ونثق بأن مفهومنا الذي يجمع بين النكهات الأصيلة والأسلوب العصري في الضيافة سيلقى صدى واسعاً لدى رواد الليوان".

ويُعد "الليوان" نموذج معماري فريد يعكس الموروث البحريني الأصيل بلغة حديثة تجمع بين التصاميم العصرية والمرافق المتكاملة التي تلبي احتياجات العائلات والزوار من جميع الأعمار. ويضم متاجر ومطاعم متنوعة إلى جانب مرافق ترفيهية فريدة، مما يجعله واحداً من أبرز وجهات السياحة والتسوق في المملكة. وقد شهد الليوان في الآونة الأخيرة انضمام العديد من العلامات العالمية والإقليمية الرائدة، بما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها كوجهة متميزة.

