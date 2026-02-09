مجمع السيف - ضاحية السيف: أعلنت شركة عقارات السيف عن طرح المناقصة الرئيسية لتنفيذ أعمال الإنشاءات والتطوير الشامل لمجمع السيف – ضاحية السيف، وفق الخطة المعتمدة، وذلك ضمن نهج يضمن استمرارية التشغيل وسلاسة الخدمات المقدمة للزوار طوال فترة التنفيذ.

وستشمل أعمال المناقصة المطروحه تطوير المناطق الخارجية لمجمّع السيف، حيث سيتم تعزيز وتصميم المساحات الخضراء المحيطة بالمجمّع بشكل جديد يوفّر بيئة أكثر حيوية وجاذبية، مع إضافة مسارات مظلّلة للمشي والتنزه والفعاليات العائلية بما يتيح للزوّار مرونة أعلى في الحركة والانتقال بين مختلف أرجاء المجمّع.

بالإضافة إلى تحديث الممرّات الداخلية، والواجهات، وردهات المطاعم والمقاهي، ومناطق الربط والفضاءات المشتركة، إضافة إلى تحسينات في البنية التحتية وتوسعة مواقف السيارات بما يتناسب مع الإقبال المتزايد على المجمّع، وبما يعزّز سهولة الحركة وانسيابيتها للزوّار.

كما وتتضمن المناقصة تحديثاً شاملاً لمناطق المطاعم الداخلية والخارجية، مع إدخال خيارات مبتكرة تلبّي مختلف الأذواق وتوفّر للعائلات والزوار وجهات متنوّعة للالتقاء والاستمتاع ضمن أجواء عصرية مريحة.

من جانب آخر، أوضحت الشركة أن مشروع تطوير المجمع قد شهد خلال الفترة الماضية تنفيذ أعمال تطويرية وفق خطة شاملة تعيد تقديم المجمّع بهوية عمرانية وتجارية وترفيهية أكثر عصرية مع الحفاظ على مكانته الراسخة كأحد أبرز المعالم التجارية في البحرين، حيث تستمر الأعمال في المرحلة الأولى بتطوير منطقة المجوهرات، والتي يجري تحديثها بأسلوب يعكس الطلب المتزايد على هذا القطاع، ويمنح المتسوّقين تجربة فاخرة ترتقي إلى مستوى العلامات العالمية التي يحتضنها المجمّع.

وبهذه المناسبة، صرح السيد أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف، قائلاً: "يمثل التقدم المحقق في مشروع تطوير مجمع السيف - ضاحية السيف انعكاساً لالتزامنا بتنفيذ خطة تطويرية مدروسة توازن بين التطوير واستمرارية التشغيل. وطرح المناقصة الرئيسية اليوم يُعد خطوة محورية ضمن مسار المشروع، بما يمهد لتقديم تجربة أكثر تكاملاً في التسوق والترفيه والضيافة، تواكب تطلعات الزوار والتحولات المتسارعة في أنماط الحياة العصرية".

وأضاف "نحرص في عقارات السيف على تطوير مشاريع نوعية تسهم في تعزيز المشهد العمراني والتجاري في مملكة البحرين، ودعم القطاعات الحيوية وفي مقدمتها السياحة والتجزئة، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة لمساهمينا وشركائنا. وسيواصل مجمع السيف، من خلال هذه المراحل المتتالية، ترسيخ موقعه كوجهة رائدة للأفراد والعائلات من داخل المملكة وخارجها".

وتُعد هذه المرحلة امتداداً لمسار تطويري شامل يعيد تقديم مجمع السيف بهوية عمرانية وتجارية أكثر حداثة، تجمع بين التسوق والترفيه والضيافة والخدمات ضمن تجربة متكاملة، تعزز من جاذبية المجمع كمعلم رئيسي في المشهد التجاري البحريني، وتؤكد استعداده لمرحلة جديدة عنوانها الابتكار، والتنوع، والاستدامة.

وتعتبر شركة عقارات السيف إحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري، وتمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات والمشاريع النوعية التي أسهمت في تطوير البنية العقارية والتجارية والترفيهية في مملكة البحرين. كما تولي الشركة اهتماماً كبيراً بمسؤولياتها الوطنية والاجتماعية، من خلال دعم المبادرات التعليمية والرياضية والثقافية التي تعود بالنفع على المجتمع البحريني.

