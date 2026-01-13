أعلنت شركة عقارات السيف، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري المتكامل وإدارة الأصول في مملكة البحرين، عن مواصلة تطوير وتوسيع نطاق الاستفادة من حلول شركة "ياردي" العالمية المتخصصة في إدارة واستثمار العقارات، وذلك بعد نجاح تطبيق المنصة منذ أكثر من عام ضمن برنامج التحول الرقمي الذي تنفذه الشركة لتعزيز كفاءة الأداء وتطوير العمليات التشغيلية وإدارة الأصول العقارية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمستأجرين والزوار عبر مشاريع الشركة المختلفة.

ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز التكامل التشغيلي والمالي من خلال حلول ”ياردي“ السحابية المترابطة، حيث أسهمت المنصة في توحيد الإجراءات التشغيلية، وتحسين تكامل البيانات، ورفع كفاءة إدارة المحفظة العقارية، إلى جانب دعم تجربة المستخدمين في الأصول متعددة الاستخدامات التي تديرها شركة عقارات السيف. كما ساعدت على تسريع الاستجابة لطلبات المستأجرين، وتعزيز شفافية العمليات، وتحسين جودة التقارير ودقة البيانات بما يدعم اتخاذ القرار على مختلف المستويات.

وتواصل شركة عقارات السيف، ضمن خطتها التطويرية، العمل على توسيع نطاق الاستخدام وتطوير المزيد من الوظائف والعمليات المرتبطة بالمنصة، بما يضمن قابلية أعلى للتوسع والتكامل مع احتياجات الشركة الحالية والمستقبلية، ويعزز جاهزيتها للنمو والتوسع الإقليمي ضمن رؤيتها الاستراتيجية، المرتكزة على التحول الرقمي وذلك لرفع الكفاءة وتحسين الأداء التشغيلي.

وبهذه المناسبة، صرح السيد محمد باقي، الرئيس المالي في شركة عقارات السيف، قائلاً "يأتي تعزيز إستخدام منصة "ياردي" بعد النتائج الإيجابية التي حققناها خلال العام الأول من تطبيق المنصة، حيث تمكنا من توحيد البيانات التشغيلية والمالية في نظام واحد، بما يرفع سرعة ودقة اتخاذ القرارات، ويعزز تجربة المستأجرين، ويسهم في تحسين جودة الخدمات عبر مشاريع الشركة المختلفة، ونؤمن بأن التحول الرقمي مسار ممتد نلمس ثماره اليوم في رفع الكفاءة وتطوير أساليب العمل."

وأضاف السيد باقي قائلاً " نحرص على التعاون مع شركاء تقنيين ذوي خبرة لدعم بناء منظومة عمل أكثر تنظيمًا وكفاءة، بما يدّعم خططنا التطويرية على المدى المتوسط والطويل، ويعزز جاهزيتنا للتوسع المستقبلي، تماشيًا مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030م التي تركز على تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة القطاعات الاقتصادية ودعم استدامة ونمو الأعمال."

من جانبه، قال السيد سعيد حيدر، مدير أول في شركة "ياردي" " يسعدنا مواصلة التعاون مع شركة عقارات السيف في تطوير وتوسيع استخدام حلولنا التقنية، بما يدعم انتقال عملياتها العقارية إلى بيئة رقمية أكثر تكاملًا. ونتطلع إلى البناء على ما تحقق خلال فترة التشغيل عبر تعزيز تكامل البيانات بين الأقسام، وتحسين كفاءة الإجراءات، بما يواكب خطط النمو واستدامة الأعمال في السوق العقارية."

وتعد شركة "ياردي" مزودًا عالميًا رائدًا للحلول البرمجية المتكاملة لإدارة العقارات، حيث توفر منصات متقدمة لإدارة الأصول والمحاسبة والعمليات التشغيلية وخدمة المستأجرين والتحليلات الذكية، وتستخدم حلولها شركات عديدة حول العالم لتبسيط العمليات وتحسين الكفاءة التشغيلية ضمن منصة موحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات