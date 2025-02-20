دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة، شراكة استراتيجية مع شركة "كوني" العالميّة، المتخصّصة في تصنيع المصاعد والسلالم المتحركة، بهدف توريد حلول مصاعد متطوّرة لعدد من مشاريعها الرئيسية في دبي، بما في ذلك "عزيزي ڤينيس"، والمرحلة الرابعة من مشروع "عزيزي ريفييرا"، و"عزيزي ريف"، و"كريك فيوز 3"، في مناطق دبي الجنوب ومدينة محمد بن راشد ومدينة دبي الطبيّة.

وقد وُقّعت الاتفاقّية في مقرّ شركة عزيزي للتطوير العقاري بفندق كونراد على شارع الشيخ زايد، بحضور كلّ من مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة، وفرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي، إلى جانب سامر حلبي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة كوني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، وباسكال نصور، المدير العام لشركة كوني في الإمارات وعُمان والكويت وقطر والبحرين، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، وممثلين عن وسائل الإعلام وشركاء استراتيجيين.

وبموجب الشراكة، ستوفّر "كوني" 490 مصعداً من طراز DX Class MinoSpace®، والتي تتميّز بقدرات اتصال مدمجة وصيانة استباقيّة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما يعزز من كفاءة التشغيل والسلامة واستهلاك الطاقة، كما تدعم هذه الحلول المتطوّرة أسلوب الحياة الذكي والمستدام، بما يتماشى مع رؤية "عزيزي" لتطوير مشاريع عقاريّة عالية الجودة.

وقال فرهاد عزيزي: "تأتي هذه الشراكة كخطوة مهمّة في سعينا المستمرّ للارتقاء بجودة مشاريعنا العقاريّة، ومن خلال الاستفادة من حلول كوني المتقدّمة، نسعى إلى تحسين تجربة المعيشة في مجمعاتنا، سواء للمستثمرين أو السكّان. وتضع هذه الشراكة معايير جديدة للجودة والكفاء والابتكار، ونتطلّع لما ستضيفه من قيمة إلى مشاريعنا".

بدور، قال سامر حلبي: "يشكّل التحوّل الرقمي قوة دافعة نحو إعادة تشكيل قطاع المصاعد، ونحن فخورون بدعم شركة عزيزي للتطوير العقاري في تعزيز مستقبل دبي الجنوب عبر تقنيات مصاعد متطوّرة تضمن تجربة سلسة وكفاءة تشغيلية للسكّان والزوار على حدّ سواء".

وقد تأسّست شركة كوني في فنلندا عام 1910، وتعتبر إحدى الشركات الرائدة عالمياً في صناعة المصاعد والسلالم المتحرّكة، حيث تعمل في حوالي 70 دولة وتخدم أكثر من 600 ألف عميل حول العالم. وتُعرف الشركة بخدماتها الرائدة مثل خدمة الاتصال على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وتقنية حبال الرفع KONE UltraRope®، التي تعزز الكفاءة والموثوقية في المشاريع العمرانية الحديثة.

وسيضم مشروع "عزيزي ڤينيس" أكثر من 36 ألف وحدة في 100 مجمع سكني، وأكثر من 109 قصور فائقة الفخامة، وتتولى عزيزي دور المطور الرئيس المسؤول عن إنشاء المباني والطرق وجميع البنية التحتية للمشروع.

كما يتميز المشروع ببحيرته الضخمة وبلونها الأزرق الكريستالي، مع وجود العديد من الشواطئ التي تحيط بجميع مبانيها السكنية والفلل والمنازل الفخمة، إضافة إلى المساحات المخصصة للترفيه والتجزئة والأنشطة التجارية المختلفة. وستحيط الشواطئ بالمياه الفيروزية والمحلاة والمفلترة، إضافة إلى مسار لركوب الدراجات والجري بطول 8 كيلومترات، ومرافق اليوغا والأنشطة الرياضية الأخرى، وممشى يضم مجموعة واسعة من المطاعم والمحلات المتخصصة. وتكتمل عناصر "عزيزي ڤينيس"، مع وجود المساحات الخضراء الكثيفة، والمصممة بشكل جميل في جميع أرجائه.

ويُعتبر "الحيّ الثقافي" في دبي الجنوب من بين الميزات الرئيسة المخطط لها في مشروع "عزيزي ڤينيس"، والتي ستضم مجموعة من المرافق البارزة مثل دار الأوبرا والمسرح وقاعة المعارض وأكاديمية الفنون المسرحية. وقد صُمم هذا المشروع ليعكس المشهد الثقافي النابض بالحياة والمتنوع في دبي، ويهدف إلى جذب الفنانين والمبدعين من جميع أنحاء العالم. ومن خلال المزج بين الفن والثقافة، سيعمل الحي الجديد كمركز حيوي، ما يثري تجارب كل من المقيمين والزوار في دبي الجنوب بمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات.

وتَعِد مجموعة المرافق المميّزة في دبي الجنوب بتعزيز المشهد الفني للإمارة، بما في ذلك دار أوبرا تتسع لـ 2500 مقعد في قلب الحيّ، صممتها شركة زها حديد للهندسة المعمارية، وتتميز بتصميم مستقبلي رائد وتكنولوجيا صوتية وبصرية متطورة لضمان تجربة فنية استثنائية. بالإضافة إلى ذلك، سيضم الحيّ مسرحًا يتسع لـ 400 مقعد يوفر مساحة مرنة مناسبة لمجموعة متنوعة من العروض، مثل الدراما والكوميديا ​​وورش العمل الفنية والفعاليات الصغيرة. وتكمل هذه المساحات قاعة عرض كبيرة تتسع لما يصل إلى 2000 مشارك، مصممة لاستضافة معارض متنوعة كالأعمال الفنية التقليدية والإبداعات الرقمية المبتكرة. كما ستشمل المنطقة أكاديمية متخصصة للفنون المسرحية مكرسة لتطوير وصقل مواهب الفنانين الطموحين، وتلعب دورًا حاسمًا في تشكيل مستقبل المشهد الثقافي النابض بالحياة في الإمارات العربية المتحدة.

ويوفّر هذا المشروع كذلك بوليفارد فاخر للمشاة، وسيكون مفتوحاً في الشتاء ومغطى بالزجاج في الصيف لضمان مساحة يمكن التحكم بدرجة حرارتها لراحة الزوار على مدار العام. وتقع على جانبي عزيزي بوليفارد المباني المكونة من ثلاثة طوابق، وأفضل المحلات والعلامات التجارية وخيارات السهر والترفيه، إضافة إلى المطاعم التي تضم الأطباق العالمية، ليكون البوليفارد نقطة جذب جديدة وفريدة على خريطة المعالم السياحية الرائعة في دبي.

وباعتباره معلماً سياحياً رئيساً، ونقطة جذب محلية راقية، يتوقع أن يستقبل "عزيزي ڤينيس" أكثر من 30 ألف زائر يومياً. وسيوفر هذا المشروع الفخم فندقين من فئة الخمس نجوم، تملكهما وتديرهما عزيزي عند مداخله، إضافة إلى فندق خاص يقع على الجزيرة وسط البحيرة. وسيتم توفير عدد كبير من مواقف السيارات تحت الأرض، لمنح عشرات الآلاف من الزوار يومياً سهولة الوصول إلى عزيزي بوليفارد وعزيزي أوبرا.

وسيحتوي المشروع على مستشفى متكامل الخدمات، وروضة أطفال، ومدارس للصفوف من الأول وحتى المرحلة الثانوية، وطريق رئيس بتصميم جميل ومناظر طبيعية بطول 4 كيلومترات، وسيكون محاطاً بخيارات إضافية من المطاعم ومحلات التسوق. وسيركز المشروع بشكل قوي على الأطفال، مع مجموعة واسعة من المرافق المصممة خصيصاً لهم، والعديد من المناطق الآمنة التي يمكنهم التجوال واللعب فيها بحرية. وسيتم تزويد المشروع بالعديد من ميزات الإضاءة المذهلة على واجهات المباني وخارجها، إضافة إلى نوافير المياه الموسيقية والراقصة، التي ستضيف إحساساً ليلياً احتفالياً إلى البحيرة والبوليفارد والأوبرا. وسيتم تزيين عزيزي بوليفارد، والمشروع عموماً، بتصاميم وديكورات فاخرة في كافة المواسم والعطلات والاحتفالات السنوية، ما يزيد من جماله، كواحدة من أكثر المناطق جاذبية للزيارة في دولة الإمارات.

لمحة عن شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 30 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، وبنهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. تتميز المشاريع السكنية والتجارية التي تنفذها شركة "عزيزي" بخصائص تجعل منها مشاريع جاذبة للمستثمرين، كما تلبي الاحتياجات الخاص بجميع أنماط الحياة. كما تسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها الدولية المتمثّلة في مشاريع مصمّمة لمختلف أنواع المجتمعات وأنماط الحياة وإثراء حياة السكان، مع التركيز على دعم تنفيذ رؤية الأسواق التي تعمل فيها وتنميتها.

حول كوني

تأسست شركة كوني في عام 1910 في فنلندا، وبدأت نشاطها في أسواق الخليج في أواخر سبعينيات القرن الماضي من خلال موزعين محليين. وفي عام 1998، أنشأت الشركة أول حضور مباشر لها في المنطقة عبر فتح مكاتب في دولة الإمارات والمملكة العربيّة السعودية وقطر والبحرين وعُمان والكويت ومصر وتركيا والمغرب وتونس.

وتوظّف "كوني الخليج" اليوم أكثر من 3000 موظف متخصّص في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، حيث تقدّم خدمات عالية الجودة في مجال المصاعد والسلالم المتحركة والصيانة. كما تخدم الشركة مجموعة واسعة من العملاء، بدءاً من المشاريع السكنية والتجارية الكبرى وصولاً إلى المشاريع العقاريّة الرائدة، مع التركيز على توفير حلول مبتكرة تعزز الاستدامة والكفاءة والسلامة بما يتوافق مع مشهد التنمية الحضري المتنامي في المنطقة.

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