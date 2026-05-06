مسقط – أعلن ظفار الإسلامي – نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية لبنك ظفار- عن نقل فرعه من الهمبار إلِى الغيل بجانب وكالات السيارات في الشارع الرئيسي بولاية صحار وذلك لتعزيز علاقته بزبائنه وتقديم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويأتي هذا الانتقال في إطار التزام ظفار الإسلامي بتقديم تجربة مصرفية أفضل في مواقع أكثر سهولة للوصول إليها من قبل الزبائن، إلى جانب توفير بيئة عصرية تلبّي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء. كما يُتيح هذا الفرع لزبائن ظفار الإسلامي الاستفادة من مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، بما في ذلك حلول التمويل، والادخار، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال.

وأكد خليل بن جمعة المصلحي، رئيس شبكة الفروع في ظفار الإسلامي أن نقل الفرع إلى الموقع الجديد يعكس حرصه المستمر على تطوير شبكة فروعه بما يتماشى مع خططه الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز حضوره في مختلف محافظات سلطنة عمان، وتقديم خدمات مصرفية ترتكز على الجودة والموثوقية والالتزام بالقيم الإسلامية.

ويضم الفرع الجديد كادرًا مؤهلًا من المختصين لتقديم الاستشارات والخدمات المصرفية، بما يضمن تلبية تطلعات الزبائن وتقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ولاية صحار.

وقد تمكّن ظفار الإسلامي من توسيع شبكة فروعه لتضم أكثر من 30 فرعًا موزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان، وبما يُتيح له تقديم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية لكافة شرائح المجتمع، بدءًا من الأطفال والقُصّر والشباب والسيدات، وصولًا إلى رواد الأعمال وحاملي بطاقات الرفعة والريادة، بما يُلبي احتياجاتهم المصرفية المتنوعة بأسلوب يتسم بالمرونة والموثوقية.

كما يُِواصل ظفار الإسلامي حرصه على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الصيرفة الإسلامية، من خلال طرح حلول مصرفية مبتكرة تجمع بين الحداثة والالتزام بأعلى معايير الجودة والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية. ويأتي ذلك إلى جانب التركيز المتزايد على تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، بما في ذلك تطبيقات الهواتف الذكية وحلول الدفع الإلكتروني، الأمر الذي يُسهم في الارتقاء بتجربة الزبائن وتقديم خدمات مصرفية أكثر سهولة وكفاءة.

-انتهى-

#بياناتشركات