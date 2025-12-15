تركز الاتفاقية على السوق الصيني والأسواق الدولية ذات الأولوية لتوسيع الوصول وتعزيز التفاعل مع الضيوف

تعزز الاتفاقية الابتكار من خلال التعاون على تطوير حلول رقمية من الجيل الجديد في مجالات التسويق والولاء والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي للمساهمة في رسم معالم مستقبل السفر

الرياض: وقّع كل من طيران الرياض الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وشركة هواوي العالمية مذكرة تفاهم، في خطوة مهمة تعكس طموح الشركة لتصبح من إحدى الشركات العالمية الرائدة في التحول الرقمي على مستوى قطاع الطيران. وتجمع هذه المذكرة بين رؤية طيران الرياض للنمو العالمي والخبرات التقنية المتقدمة لشركة "هواوي"، لتقدم تجربة سفر متكاملة ومبتكرة للضيوف، بدءً من اكتشاف الوجهات وحجز الرحلات بسهولة، وصولاً إلى تجربة سفر استثنائية.

ستتبنى "طيران الرياض" و"هواوي" نهجاً تدريجيّاً لتطوير النظام الرقمي المتكامل لطيران الرياض، بدءاً بالتركيز على الصين والأسواق الدولية الرئيسية. ومع تحقيق أبرز الإنجازات، ستدعم هواوي التحول الرقمي الشامل لطيران الرياض، مستفيدة من خبرتها في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وخدمات التنقل والأنظمة الرقمية المتكاملة.

يجدر بالذكر أن 20% من مستخدمي الهواتف الذكية في الصين يستخدمون أجهزة هواوي وفقاً لـ (TechInsights)، مما يمنح طيران الرياض الفرصة للاستفادة من تكنولوجيا هواوي ونطاقها المحلي لبناء نظام رقمي كامل ومخصص يتوافق مع البيئة الفريدة في السوق الصيني، وليقدم تجارب سفر سلسة وشخصية ومبنية على البيانات.

ومع تطور الشراكة، ستتوسع مجالات التعاون لتشمل الابتكار الرقمي، بما في ذلك التسويق، وبرامج الولاء، والخدمات السحابية، والتقنيات المتقدمة، مع التركيز على الابتكار المشترك لحلول رقمية مستقبلية تعزز تجربة السفر وتشكل عصراً جديداً من الطيران الذكي المعتمد على الاتصال والتقنيات المتقدمة.

الصين في قلب استراتيجية النمو

يشكل السوق الصيني محوراً مهماً في المراحل الأولى من الشراكة، بالنظر إلى أهميتها في استراتيجية شبكة طيران الرياض للوصول إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم.

وفي هذا السياق صرح فنسنت كوست، الرئيس التنفيذي التجاري لطيران الرياض: "تعتبر الصين احدى الأسواق المهمة في خطط طيران الرياض لتحقيق المزيد من التوسع العالمي، بالتوازي مع رفع المملكة مستهدفاتها إلى استقطاب 150 مليون سائح بحلول العام 2030، من بينهم 5 ملايين من الصين، فإن شراكتنا مع هواوي من شأنها أن تعزز قدرتنا على تقديم رحلة رقمية سلسة وشخصية، لتكون متوافقة مع توقعات المسافرين الصينيين بشكل كامل ".

وأضاف كوست أن طيران الرياض، بوصفها الناقل الوطني الجديد للمملكة، تسعى إلى تعزيز الربط الجوي بين المملكة والصين، لتكون جسراً يسهّل التواصل والسفر بين البلدين. وسيتمكن أيضاً مستخدمو أجهزة هواوي، الذين يزيد عددهم عن 730 مليون مستخدم نشط شهرياً حول العالم، من الاستفادة من مزايا برنامج الولاء المبتكر "سفير" ، الذي تقدمه طيران الرياض ويعكس تجربة رقمية متكاملة تجمع بين الراحة والابتكار.

استشراف المرحلة التالية للشراكة

قال بيك ينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في المملكة العربية السعودية: " وجدنا شريكاً حقيقياً و يسعدنا التعاون مع طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد الذي لديه رؤية رقمية متقدمة. وتلتزم هواوي بدعم طيران الرياض بأفضل تقنياتنا العالمية، لابتكار تجارب رقمية رائدة للمسافرين من الصين ومن حول العالم".

وأضاف ينغ: "تستند هذه الشراكة إلى نهج تكاملي من التعاون يتطور باستمرار، بما يتيح للجانبين الابتكار المشترك، والارتقاء بكل مراحل تجربة السفر، وتوسيع آفاق توظيف التقنيات المتقدمة في صناعة الطيران".

ومع تقدم طيران الرياض نحو بناء شبكة تربط المملكة بأكثر من 100 وجهة دولية حول العالم بحلول 2030، فإن الشراكات الرقمية المتقدمة تعتبر عنصراً أساسياً في رحلة طيران الرياض، هذه الشراكة تجمع بين خبرة طيران الرياض العالمية وخبرة هواوي التقنية، لإعادة تعريف تجربة السفر، وتعزيز تجربة الضيف والمساهمة في تشكيل مستقبل السفر الجوي الذكي المعتمد على التكنولوجيا.

نبذة عن طيران الرياض

هو ناقل جوي عالمي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يسعى لتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال ريادة قطاع الطيران وتعزيز مكانة العاصمة الرياض كوجهة وبوابة عالمية للمملكة. تم الإعلان عن إطلاقه في مارس 2023، ويتبنى أحدث التوجهات والتقنيات الرقمية، مع التركيز على تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية في صناعة الطيران.

بأسطوله المزود بمقصورات داخلية مصممة بعناية وأنظمة ترفيه واتصال جوي من الجيل الجديد، سيقدم تجربة سفر فريدة تمزج بين الراحة والفخامة والأصالة، وتعكس قيم المملكة المتمثلة في الكرم وحفاوة الاستقبال. ويهدف طيران الرياض إلى ربط ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، ليصبح الخيار الأول للراغبين في تجربة طيران راقية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.riyadhair.com

للاستفسارات الإعلامية، قسم العلاقات الإعلامية في طيران الرياض: Media@riyadhair.com

نبذة عن هواوي

تُعد مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين شركة رائدة في تقنيات الحياة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف السيناريوهات. وتشمل أعمالها الهواتف الذكية والحواسيب والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة الاتصال المتنقلة والمنزلية، إلى جانب خدمات السحابة الخاصة بالأجهزة. وتلتزم هواوي بتقديم أحدث التقنيات للمستهلكين، ومشاركة أثر الابتكار مع شرائح أوسع حول العالم. وتتمثل مهمتها في " جلب التقنيات الرقمية لكل فرد ومنزل ومؤسسة، لبناء عالم أكثر ذكاءً وترابطاً".

الموقع الإلكتروني: consumer.huawei.com

