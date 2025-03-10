المحرق، البحرين: وقعت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، مذكرة تفاهم مع شركة طيران السلام، الناقل الاقتصادي لسلطنة عُمان، لبدء شراكة استراتيجية تهدف إلى تقديم خدمات الصيانة الفنية الشاملة لطيران السلام، ويشتمل ذلك على صيانة الخطوط، الصيانة الأساسية والدعم المتخصص لورش التصليح.

وتعكس هذه الاتفاقية مكانة طيران الخليج البارزة في مجال الصيانة والإصلاح (MRO) على مستوى المنطقة، حيث تتيح لطيران السلام حلولاً تشغيلية مبتكرة تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وضمان أعلى معايير الصيانة والموثوقية لأسطولها.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون الهندسية بشركة طيران الخليج المهندس مازن صالح "تعد هذه الاتفاقية مع طيران السلام خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية طيران الخليج لتصبح المزود المفضل لخدمات الصيانة والإصلاح عالية الجودة." متطلعاً الى فتح آفاقٍ نموٍ جديدة لكلتا الناقلتين من خلال مشاركة الخبرات والموارد بين شركتي الطيران .

من جانبه، قال السيد عادل الشيباني مدير عام الهندسة في طيران السلام "نسعى دائمًا في طيران السلام إلى بناء شراكات استراتيجية تعزز كفاءتنا التشغيلية وتضمن أعلى معايير الصيانة لأسطولنا. ومع أسطولنا الحالي الذي يضم ست طائرات A320neo وسبع طائرات A321neo، بالإضافة إلى استلام طائرتين جديدتين من طراز A321neo في يونيو ويوليو المقبلين، فإن التعاون مع طيران الخليج يعد خيارًا مثاليًا لدعم خطط توسعنا."

وأضاف الشيباني "كجزء من استراتيجيتنا للنمو، قمنا مؤخرًا بطلب تقديم عروض لعشر طائرات إضافية من طراز A320neo للتسليم بين عامي 2026 و2028. تعاوننا مع طيران الخليج يتيح لنا الاستفادة من خبراتهم الفنية وقدراتهم في مجال الصيانة والإصلاح، مما يعزز التزامنا بالسلامة والأداء والتشغيل الاقتصادي ويرفع مستوى الدعم الفني المتميز في العمليات."

طيران الخليج: تاريخ عريق من التميّز

تعد شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، من أوائل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، حيث بدأت تشغيل عملياتها في عام 1950. تقوم الشركة بتسيير برامج رحلاتها الجوية من مقرها الرئيس في مطار البحرين الدولي إلى وجهات متنوعة في أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى. حازت طيران الخليج على جائزة تصنيف الخمس نجوم المرموقة عن فئة شركات الطيران العالمية من منظمة رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX)، استناداً إلى تقييمات المسافرين لرحلات الطيران،

وحصلت على هذا التصنيف لعام 2025. كما نالت لقب "الطيران الأكثر تطوراً في العالم" للعام 2022 في جوائز سكاي تراكس للطيران العالمي. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة gulfair.com.

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