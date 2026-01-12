المحرّق، مملكة البحرين: أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، عن توفير خيارات أمتعة أكثر مرونة وبقيمة أفضل لتسهيل خطط سفر المسافرين خلال شهر يناير، في ظل الارتفاع المتوقع في الطلب على السفر خلال فترة عطلة المدارس، بما يتيح للمسافرين مزيدًا من المرونة في التخطيط لرحلاتهم وتنظيم ميزانياتهم.

ويشمل العرض زيادة خصم شراء الأمتعة الإضافية المسبقة الدفع إلى 40% للحجوزات التي تُجرى خلال يناير 2026، شريطة إتمام عملية الشراء عبر القنوات الرسمية لطيران الخليج قبل موعد المغادرة بما لا يقل عن24 ساعة.

وتواصل طيران الخليج توفير أوزان أمتعة مناسبة عبر مختلف درجات السفر، حيث يحصل مسافرو الدرجة السياحية على وزن أمتعة يتراوح بين 25 و30 و35 كيلوجرامًا، فيما يخصّص لمسافري درجة رجال الأعمال وزن أمتعة يبلغ 45 أو 55 كيلوجرامًا، بالإضافة إلى ميزة الحصول على وزن إضافي مجاني قدره 5 كيلوجرامات لأولئك الذين يقومون بالحجز مباشرة عبر الموقع الإلكتروني gulfair.com.

وبهذه المناسبة، أوضح السيد كريستوفر بينيون، المدير الأول لإدارة الإيرادات في شركة طيران الخليج، أن عرض الأمتعة الإضافية مسبقة الدفع يأتي امتدادًا لالتزام الشركة بتوفير خيارات سفر مريحة وذات قيمة مضافة لمسافريها، لا سيما خلال مواسم الذروة. وأضاف أن طيران الخليج، من خلال تشجيع المسافرين على التخطيط المسبق لرحلاتهم والاستفادة من قنواتها الرسمية المباشرة، تواصل تقديم تجربة سفر أكثر سلاسة، إلى جانب دعم المسافرين بخيارات مرنة تسهم في التشجيع على السفر.

هذا ويمكن للمسافرين شراء أمتعة إضافية عبر زيارة الموقع الإلكتروني: gulfair.com والدخول إلى صفحة إدارة الحجز، أو عن طريق التواصل مع مركز الاتصال التابع لطيران الخليج، أو زيارة أي من مكاتب مبيعات الشركة، وذلك قبل موعد المغادرة بما لا يقل عن 24 ساعة للاستفادة من خصم 40% على وزن الأمتعة الإضافي المدفوع مسبقًا.

طيران الخليج:

شركة طيران الخليج هي الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، وأول شركة للطيران في منطقة الخليج العربي، حيث بدأت تشغيل عملياتها في عام 1950. تقوم الشركة اليوم بتسيير رحلاتها الجوية إلى أكثر من 50 وجهة حول العالم في الخليج العربي وآسيا وأوروبا وأمريكا وأفريقيا وشبه القارة الهندية. حازت طيران الخليج على جائزة تصنيف الخمس نجوم المرموقة عن فئة شركات الطيران العالمية من منظمة رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX) لعام 2026. يتكوًن أسطول طيران الخليج من 10 طائرات من طراز بوينج 787 دريملاينر، و34 طائرة من طراز إيرباص 321/320. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة gulfair.com.

