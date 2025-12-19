المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، عن تسيير رحلات يومية إلى كلٍ من كوتشي (COK) وثيروفانانثابورام (TRV) تزامنًا مع موسم الشتاء، بما يمنح المسافرين مزيدًا من المرونة وخيارات أكثر ملاءمة لمواعيد السفر، ويسهم في تعزيز الربط الجوي بين البحرين وجنوب الهند.

وتُشغّل طيران الخليج حاليًا أربع رحلات أسبوعيًا إلى كوتشي، على أن ترتفع إلى رحلة يومية ضمن مواعيدها الثابتة. كما ستشهد رحلاتها إلى ثيروفانانثابورام زيادة مماثلة من أربع رحلات أسبوعيًا لتصبح رحلة يومية، بما يوفّر خيارات أكثر مرونة للمسافرين خلال الموسم.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج، السيد مارتن غاوس، أن قرار الناقلة الوطنية بزيادة وتيرة الرحلات إلى كلٍ من كوتشي (COK) وثيروفانانثابورام (TRV) يأتي انطلاقًا من الأهمية الاستراتيجية لهاتين الوجهتين، وحرصًا على تلبية احتياجات العائلات والجاليات المقيمة في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، من خلال توفير جدول تشغيلي يمنح المسافرين رحلات أكثر كفاءة ومرونة. وأضاف أن الرحلات اليومية ستسهم في دعم حركة الترانزيت عبر مطار البحرين الدولي، بما يوفر للمسافرين مزيدًا من الخيارات للوصول إلى مختلف الوجهات على شبكة طيران الخليج عبر رحلة واحدة.

وتسهم هذه الزيادة في ترسيخ حضور الناقلة في السوق الهندية، وتؤكد التزامها المتواصل بتقديم تجربة سفر رفيعة المستوى للمسافرين إلى جنوب الهند، مع تعزيز الروابط الجوية بين مملكة البحرين ودول الخليج العربي وهذه الوجهات الحيوية.

طيران الخليج:

شركة طيران الخليج هي الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، وأول شركة للطيران في منطقة الخليج العربي، حيث بدأت تشغيل عملياتها في عام 1950. تقوم الشركة اليوم بتسيير رحلاتها الجوية إلى أكثر من 50 وجهة حول العالم في الخليج العربي وآسيا وأوروبا وأمريكا وأفريقيا وشبه القارة الهندية. حازت طيران الخليج على جائزة تصنيف الخمس نجوم المرموقة عن فئة شركات الطيران العالمية من منظمة رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX) لعام 2026. يتكوًن أسطول طيران الخليج من 10 طائرات من طراز بوينج 787 دريملاينر، و34 طائرة من طراز إيرباص 321/320. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة gulfair.com.

