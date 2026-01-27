الكويت: أعلنت طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، اليوم عن إطلاق رحلات مباشرة من مطار الكويت الدولي (KWI) إلى مطار ميلانو بيرغامو (BGY)، لتصبح أول شركة طيران تشغّل خطاً مباشراً بين الكويت وميلانو بيرغامو، ما يوفّر للمسافرين رحلات توصلهم إلى شمال إيطاليا وتحديداً إلى إحدى أبرز الوجهات الأوروبية حيويةً من حيث نمط الحياة والثقافة.

وتبدأ الرحلات اعتباراً من يوم 20 مايو 2026، في خطوة جديدة تعكس استمرار توسّع شبكة طيران الجزيرة دولياً، وتؤكد التزامها بتعزيز الربط الجوي بين الكويت والأسواق العالمية الرئيسية للسياحة والأعمال.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، السيد/ براثان باسوباثي: "سعيدون أن نكون أول شركة طيران توفّر رحلات مباشرة من الكويت إلى ميلانو بيرغامو في محطة مهمة تؤكد على استمرار توسّع شبكة وجهاتنا الأوروبية، وتمنح المسافرين من الكويت مزيداً من الخيارات والقيمة عند السفر، علاوة عن تعزيز هذا الخط للربط التجاري والسياحي وسفر الجالية الإيطالية، فيما تعكس كذلك تركيزنا في طيران الجزيرة على فتح خطوط تخدم أسواق جديدة برحلات مريحة وبأسعار تنافسية وتجربة متميزة على متن الطائرة."

ويُعد مطار ميلانو بيرغامو أحد أكثر المطارات حركةً في إيطاليا، ويتمتع بموقع استراتيجي يتيح سهولة الوصول إلى مدينتي بيرغامو وميلانو، ما يجعله بوابة رئيسية للزوار الراغبين في استكشاف شمال إيطاليا وأوروبا على نطاق أوسع.

ومن جهتها، قالت المدير العام لشركة ساكبو، وهي شركة المطار المدني في بيرغامو - أوريو آل سيريو، السيدة/ أميليا كورتي: "فخورون بأن نكون أول مطار إيطالي يستقبل طيران الجزيرة، حيث يدعم هذا الخط الجديد إلى الكويت شبكة الربط عبر مطار ميلانو بيرغامو، ويعزز حضورنا في الأسواق الناشئة ذات الطلب العالي، ويفتح آفاقاً جديدة للسياحة والأعمال والتبادل الثقافي. كما أن تشغيل هذا الخط بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مدينة الكويت يشكّل محطة بارزة للمطار، حيث يتيح لنا استقبال تدفقات جديدة من المسافرين وأيضاً تحفيز السفر الخارجي نحو وجهات أخرى جديدة ومميزة. نحن على ثقة بأن شراكتنا مع طيران الجزيرة ستساهم في تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة مضافة لكلا السوقين."

وإلى جانب مدينة ميلانو، سيتمكن المسافرون من الوصول بسهولة إلى منطقة لومبارديا ومدنها، بما في ذلك بحيرة كومو وبحيرة غاردا وجبال الألب الإيطالية، ما يجعل الوجهة مثالية للعطلات في المدن والمغامرات في الطبيعة والتجوال بين المدن في شمال إيطاليا.

ومن جهته، قال سعادة السفير الإيطالي لدى الكويت، السيد/ لورينزو موريني: "يُعد خط الرحلات الذي يربط الكويت بمطار ميلانو بيرغامو منصة أساسية لتعزيز الروابط القائمة بين إيطاليا والكويت وتوسيع أفق التعاون بين بلدينا. وأنا ممتنّ جداً لطيران الجزيرة على هذه المبادرة، وفخور بأن أكون جزءاً من هذه اللحظة التاريخية."

الرحلات إلى ميلانو بيرغامو متاحة للحجز عبر جميع قنوات طيران الجزيرة، بما فيها الموقع الإلكترونيjazeeraairways.com وتطبيق الجزيرة.

جدول الرحلات المخطط

ملاحظة: قد تخضع مواعيد الرحلات للتغيير.

وتدعو طيران الجزيرة المسافرين إلى الاستفادة من الأسعار التنافسية والراحة التي توفرها الرحلات المباشرة إلى إيطاليا.

