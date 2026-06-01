أعلنت طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، عن إعادة إطلاق رحلاتها المباشرة بين الكويت وبودابست عاصمة هنغاريا، وذلك على هامش المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا UEFA التي تستضيفها بودابست.

ويُضاف هذا الخط إلى قائمة الوجهات النامية التي تخدمها طيران الجزيرة في أوروبا لمنح المسافرين وجهة إضافية مميزة لقضاء عطلتهم الصيفية.

ومن المجدول أن تبدأ الرحلات اعتباراً من 16 يوليو 2026 بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، حيث فتحت "الجزيرة" باب الحجز الآن عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهواتف وعبر ومركز خدمةالعملاء.

ويلي إطلاق خط بودابست كل من خطي ميلانو بيرغامو ولندن لوتون ضمن شبكة طيران الجزيرة الأوروبية لهذا الصيف. ويعكس إضافة بودابست التزام الشركة المستمر بتوفير خيارات سفر مباشرة ومريحة وبأسعار مناسبة بين الكويت وأبرز الوجهات السياحية والثقافية ووجهات الأعمال في أوروبا.

وقال باراثان باسوباثي، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، من بودابست وقبيل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وأرسنال على استاد بوشكاش:

"سعيدون بإعادة رحلاتنا إلى بودابست وتوفير خيارات أكثر لعملائنا عند التخطيط لسفرهم خلال الصيف. ولطالما كانت بودابست وجهة مفضلة للمسافرين لما تتميز به من مزيج فريد من التاريخ والثقافة والهندسة المعمارية والحياة النابضة بالحيوية. كما أن إعادة تشغيل هذا الخط تعزز حضورنا في أوروبا فيما نواصل بناء شبكة ترتكز على الراحة والقيمة والربط المباشر."

وتشتهر بودابست بلقب "لؤلؤة الدانوب" ومعالمها التاريخية وحماماتها الحرارية ومشهدها الغني بالمطاعم والمأكولات الأصيلة، بالإضافة إلى موقعها الخلاب على ضفاف النهر. كما تمثل المدينة بوابة مثالية للمسافرين الراغبين في استكشاف مدن أخرى في أوروبا الوسطى.

وفيما تطرح طيران الجزيرة أكثر من مليوني مقعد إلى أكثر من 60 وجهة خلال موسم الصيف، يمكن للمسافرين حجز رحلاتهم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني jazeeraairways.com، أو تطبيق طيران الجزيرة، أو من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 177.

