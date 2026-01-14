بالتزامن مع تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين الستة بلقب جائزة "نوابغ العرب"، الأكبر عربياً لتقدير العقول العربية المتميزة ذات الإسهامات النوعية في الحضارة الإنسانية، احتفت طيران الإمارات بالفائزين على طريقتها كضيوف متميزين أثناء وعقب رحلاتهم على متن أسطولها الجوي.

وفاجأت طيران الإمارات النوابغ العرب الفائزين بالجائزة برسالة شكر وتقدير صوتية أعلنها قادة طائرات الإمارات التي كانت تحمل كلاً منهم، ولفتت انتباه المسافرين إلى تواجد أحد نوابغ العرب من فئات الجائزة الستة المتمثلة بالطب، والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الطبيعية، والاقتصاد، والعمارة والتصميم، والأدب والفنون، معهم على الرحلة، والذين قاموا بدورهم بالتصفيق تقديراً لكل فائز.

وقدّم طواقم طيران الإمارات في الجو خلال الرحلة قالباً من الحلوى مزيّناً باسم الفائز احتفاءً بتواجده على متنها، كما التقطوا الصور التذكارية معهم وشاركوها في النشرات الدورية ومنشورات صفحات التواصل الاجتماعي لطيران الإمارات في مختلف أنحاء العالم.

