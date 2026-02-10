الكويت: استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، أعلنت شركة طلبات، المنصة الرائدة لخدمات التوصيل والطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن قيادتها لمبادرة السلة الغذائية الرمضانية، وذلك ضمن أحدث شراكاتها المجتمعية بالتعاون مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، وجمعية مشرف التعاونية، ونماء الخيرية. وتعكس هذه المبادرة التزام "طلبات" بترسيخ ثقافة الشراكة والتعاون التي تتجاوز حدود النجاح التجاري، لتسهم في تعزيز المنفعة المشتركة والتماسك الاجتماعي في مختلف أنحاء دولة الكويت.

وتهدف حملة السلال الغذائية الرمضانية إلى توزيع 600 سلة غذائية متكاملة على الأسر المتعفّفة في مختلف مناطق دولة الكويت، بما يسهم في تلبية متطلباتهم الأساسية طوال الشهر الفضيل، ويرسّخ في الوقت ذاته روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

وتأتي الحملة ضمن برنامج "طلبات" السنوي للمسؤولية الاجتماعية، الذي يهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة اليومية لأفراد المجتمع، من خلال بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب الجهات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي مستدام في النسيج الاجتماعي الكويتي.

وفي إطار ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية داخل الشركة، بادر موظفو طلبات، بدءاً من الإدارة العليا إلى التطوع والمشاركة في تجهيز السلال الغذائية، حيث أُقيمت أعمال التعبئة في مقر جمعية مشرف التعاونية. كما انضم متطوعون من مختلف المستويات الوظيفية في كلٍ من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وجمعية مشرف التعاونية ونماء الخيرية في جهود التجهيز، كما تولت جمعية نماء الخيرية مهمة التوزيع، بما يضمن إيصال السلال الغذائية إلى الأسر الأكثر استحقاقاً.

وبهذه المناسبة، قال بدر الغانم، نائب الرئيس والمدير العام لشركة طلبات الكويت: "مع اقتراب شهر العطاء، نكثّف جهودنا في مجال المسؤولية الاجتماعية حرصاً على تعزيز حضورنا المجتمعي، وندعو شركائنا إلى توحيد الموارد والخبرات لإطلاق مبادرات ذات أثر ملموس تسهم في دفع المجتمع قدماً بروح واحدة. كما نثمّن عالياً جهود كافة الموظفين المتطوعين، ونقدّر تعاون شركائنا الذين كان لهم أكبر الأثر في إنجاح هذه الحملة".

من جانبه، قال نبيل الجحيل رئيس قسم المبيعات في شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية: "يُجسّد شهر رمضان المبارك فرصة حقيقية لتكاتف أفراد المجتمع بمختلف أطيافهم، مؤسساتٍ وجمعياتٍ خيرية وأفراداً، لترسيخ قيم العطاء والتضامن حتى تعود ثمار النجاح والتنمية بالنفع على الجميع. ويُسعدنا المشاركة في مبادرة السلال الغذائية الرمضانية بالتعاون مع شركائنا في طلبات، الذين يواصلون أداء دور رئيسي في إحداث أثرٍ إيجابي ملموس في دولة الكويت".

بدوره، قال معاذ عثمان حمد اليحيا رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية: "يُسعدنا استضافة والمشاركة في تجهيز السلال الغذائية الرمضانية بالتعاون مع طلبات وشبكة شركائها من الجهات الفاعلة. فالشهر المبارك يشكّل مناسبة ملهمة ودافعاً حقيقياً لنا جميعاً، أفراداً ومؤسسات، لتعزيز روح التكافل والوقوف جنباً إلى جنب، لا سيما إلى جانب الفئات المحتاجة في مجتمعنا".

من جهته، قال مدير إدارة التسويق في "نماء الخيرية" إبراهيم الصانع: "نعتز بالتعاون مع شركاء من المجتمع، مثل طلبات، ممَّن يشاركوننا الالتزام بإحداث أثرٍ إيجابي مستدام. ومع حلول مناسبات مثل شهر رمضان المبارك، تتجلّى أهمية المبادرة في دعم ومساندة الأسر المتعففة، فالمجتمع الذي يقف مع الضعيف والمحتاج هو الأقدر على تحقيق الازدهار الشامل الذي نتطلع إليه جميعاً".

تجدر الإشارة إلى أن "طلبات" تحرص على التعاون مع شبكة شركائها في مبادراتها للمسؤولية الاجتماعية طوال العام، الأمر الذي يعزز ثقافة العمل الجماعي ويدعم توجه البلاد نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، انسجاماً مع رؤية الكويت 2035.

-انتهى-

#بياناتشركات