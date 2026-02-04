الكويت: انسجاماً مع دورها المحوري ضمن منظومة التحول الرقمي في دولة الكويت، اختتمت شركة طلبات، المنصة الرائدة لخدمات التوصيل والطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشاركتها، بصفتها الشريك الرئيسي، في الملتقى الوطني للنقل والخدمات الذكية (NFTSS). وقد نُظّم الملتقى من قبل شركة ALGAS Events، ليوم واحد في 3 فبراير 2026 بفندق فورسيزونز، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور - وزارة الداخلية، وتحت رعاية وحضور معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح. وتجسّد هذه الشراكة التزام "طلبات" بدفع مسيرة التقدّم المستدام القائم على الابتكار والمدعوم بالتكنولوجيا، بما ينسجم مع دعمها المتواصل لتحقيق مستهدفات رؤية الكويت 2035.

وفي إطار مشاركتها بصفتها الشريك الرئيسي، استعرض كلٌّ من عبدالله المنصور، رئيس الشؤون المؤسسية في "طلبات الكويت"، وأمل بوخمسين، مدير الشؤون المؤسسية في "طلبات الكويت"، مجموعة من الرؤى حول واقع التحول الرقمي في منظومة النقل والسلامة المرورية، إلى جانب تسليط الضوء على الحلول الرقمية المستقبلية الجديرة بالتبنّي، بما يسهم في تطور الاقتصاد الرقمي وتوفير تجربة تنقّل أكثر أماناً وسلاسة لكافة مستخدمي الطرق في دولة الكويت.

وشهد الملتقى مشاركة نخبة من الخبراء من القطاعين الحكومي والخاص، حيث أسهموا بخبراتهم الواسعة في إثراء النقاشات، من بينهم مسؤولون حكوميون وصنّاع قرار، وممثلون عن شركات التوصيل والخدمات اللوجستية إلى جانب مبتكرين ورواد في مجال التكنولوجيا، وأكاديميين، ونخبة من المختصين.

وخلال كلمته الرئيسية بعنوان "من الحوكمة إلى الاستدامة"، استعرض عبدالله المنصور رؤيته لبناء نموذج شراكة فعّال في قطاع النقل والخدمات الذكية، مستشهداً بقصة نجاح "طلبات" التي تطوّرت من وسيط لخدمة الطلب وللخدمات اللوجستية إلى عنصر محوري في منظومة الاقتصاد الرقمي، ومن خدمة كانت تُعدّ في السابق ترفاً إلى بنية تحتية وطنية داعمة للاقتصاد الرقمي.

وقال عبدالله المنصور: "في عصر الاقتصادات الرقمية، تُعدّ الحوكمة المستدامة ركيزة أساسية لنجاح المبادرات الطموحة التي تهدف إلى تحقيق الكفاءة، وتوفير الراحة، وتعزيز السلامة، وتحقيق المنفعة العامة". وأضاف: "أن النقاشات التي شهدها الملتقى الوطني للنقل والخدمات الذكية تشكّل عنصراً محورياً للتقدّم بثقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية الكويت 2035. فإرساء أطر حوكمة مستدامة توفّر الحماية، وتقدّم حلولاً استباقية، وتسهم في جذب الاستثمارات، يُعدّ عاملاً مهماً لإنجاح الجهود المشتركة بين مختلف الأطراف المعنية، ضمن منظومة حوكمة ترتكز على الوضوح، وتتسم بالمرونة في الاستجابة، وتحدّ من العوائق والتحديات".

واختتم المنصور كلمته بالدعوة إلى إنشاء لجنة وطنية دائمة للنقل والخدمات الذكية، تضم وزارة الداخلية ومنصات التوصيل والمشغّلين المحليين، وتعقد اجتماعات دورية تُعنى باستشراف التحديات المستقبلية، والمساهمة في صياغة الأطر التنظيمية، بما يضمن ترسيخ مكانة الكويت الريادية في الاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة.

من جانبها، شاركت بوخمسين في جلسة نقاشية بعنوان "التنظيم والتشريع والمسؤولية الجماعية"، حيث استعرضت خلالها خبرة "طلبات" وتجربتها العملية في هذا المجال، قائلة: "بصفتنا شركة رقمية في المقام الأول، تعتمد كفاءة عملياتنا بشكل أساسي على التحليلات القائمة على البيانات، والتي تمثل جوهر نجاح أعمالنا. وما يميز هذا النموذج أنه قابل للتطبيق في مختلف القطاعات التي تتطلّب تنسيقاً عالياً بين عدة أطراف لتحقيق الكفاءة. ومن خلال الجمع بين البيانات وقربنا المباشر من مختلف الجهات المعنية، نتمكن من تقديم حلول مستدامة تلبّي احتياجات السوق بمرونة واستمرارية".

وضم الملتقى نخبة بارزة من المتحدثين، من بينهم العميد خالد عبدالله العدواني، مساعد المدير العام للإدارة العامة للمرور لشؤون التعليم والتنسيق، وم. محمد المنصوري، أخصائي توعية سلامة مرورية في مركز النقل المتكامل – أبوظبي، والدكتور رامي السحار، المدير العام والمستشار التقني في شركة Protiviti، إلى جانب عدد من المختصين والخبراء المحليين والدوليين.

وتناول جدول أعمال الملتقى مناقشة مجموعة واسعة من المحاور الحيوية، من أبرزها السلامة المرورية في إطار رؤية الكويت 2035، والأطر التنظيمية والتشريعية ذات الصلة، المخالفات المرورية والعقوبات الحديثة المرتبطة بها، إلى جانب مبادئ المسؤولية المؤسسية والحوكمة، وتطبيقات التقنيات الذكية، وأفضل الممارسات العالمية. كما استلهمت النقاشات نماذج وتجارب دولية ناجحة، أسفرت عن استخلاص حلول عملية قابلة للتطبيق تسهم في تعزيز مستويات السلامة، ورفع كفاءة الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات في الكويت.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة "طلبات" في الملتقى تأتي امتداداً لتعاونها المتواصل مع وزارة الداخلية في المبادرات الوطنية، الرامية إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز جودة الحياة لسائقي التوصيل، وفي مقدمتها دورها المحوري في إنجاح أسبوع السلامة المرورية الوطني. وتأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية الشاملة للشركة الهادفة إلى تعزيز الريادة التقنية للسوق والاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي.

