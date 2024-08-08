القاهرة: أعلنت طلبات مصر، المنصة الرائدة في مجال توصيل الطعام والتجارة السريعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن شراكة جديدة مع كيدزانيا، مدينة الأطفال التفاعلية الشهيرة، لإنشاء متجر مظلم مصغر خاص بطلبات مارت بطريقة مبتكرة داخل المدينة، لتقديم مفاهيم التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية بطريقة مبسطة وممتعة للعقول الشابة ، ويوفر تجربة محاكاة فعليه لآليات عمل المتجر المظلم من طلبات مصر. وقد حضرت الافتتاح هدير شلبي، المدير التنفيذي لشركة طلبات مصر و محمد سكينة، المدير العام لطلبات مارت مصر وأحمد حبيب، المدير التنفيذي لكيدزانيا.

وسيمنح المتجر المظلم المصغر لطلبات مارت فرصة رائعة للأطفال لتجربة تعليمية فريدة و مشوقة، للدخول إلى عالم محترفي التجارة الإلكترونية السريعة، حيث يمكنهم اكتساب تجربة عملية حول هذه الصناعة، عن طريق تجسيد خدمة التوصيل في الحياة الواقعية، بدءًا من استلام الطلبات على الشاشة، واختيار الطلب من الأقسام المختلفة في الجناح، وأخيرًا توصيل الطلب إلى العميل المستهدف في كيدزانيا، مما يسمح للأطفال لاستكشاف جوانب مختلفة من عمليات المتجر المظلم الخاص بمارت، بما في ذلك تكنولوجيا التعبئة والتغليف والتوصيل، مما يشجعهم على المشاركة في عملية تحضير الطلبيات وتسليمها في إطار محاكاة مدينة كيدزانيا.

وتعليقا على هذا الحدث قال محمد سكينة، المدير العام لطلبات مارت مصر: "نؤمن في طلبات بأهمية الاستثمار في الأجيال القادمة، من خلال إتاحة الفرصة للأطفال لتجربة العمل في متجر مظلم حقيقي بهدف تعزيز عقول الشباب وتنمية ثقافة التجارة السريعة لديهم، ونأمل أن يساهم ذلك في تنمية مهاراتهم وجعلهم أكثر إبداعا وقدرة على الاستعداد لمستقبل العمل. وأضاف سكينة" سعداء بالشراكة مع مدينة كيدزانيا وهي جزء من التزام طلبات بتوسيع ثقافة الأجيال الجديدة عن التكنولوجيا وتعزيز مهارات النشء، ونأمل أن يقدم متجر طلبات مارت المصغر بيئة تفاعلية وجذابة للأطفال حتى يكتسبوا أهمية تحمل المسؤولية، والاستعداد للعمل الجماعي".

من جانبه صرح أحمد حبيب، المدير التنفيذي لكيدزانيا قائلا:" إن شراكتنا مع طلبات مارت مصر تجسد التزامنا بتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تلبي احتياجات الجيل الجديد، وتتيح لهم فرصة اكتشاف مهاراتهم وتطويرها بطرق ممتعة وجذابة، نؤمن بأن هذا النشاط المبتكر سيثري تجارب أطفالنا داخل كيدزانيا، ويساعدهم على فهم أهمية العمليات اللوجستية وتحديات سلسلة التوريد في عالم التجارة الإلكترونية." وأضاف "يسرنا التعاون مع طلبات مارت مصر لإضافة هذا النشاط الفريد إلى مدينة كيدزانيا، حيث تتفق رؤيتنا في ضرورة خلق جيل مثقف ومبدع، يقدر العمل الجماعي ويساهم في نهضة مصر".

تم تصميم المتجر المصغر لطلبات مارت في مدينة كيدزانيا ليغمر الأطفال في عالم التجارة الإلكترونية لمحاكاة بيئة واقعية ، حيث يمكنهم تجربة العمل في متجر مظلم حقيقي، من خلال الطلبيات الافتراضية، وفحص المنتجات، وإعداد الطلبات بعناية، و يعرض المتجر المظلم المصغر الخاص بطلبات مارت مجموعة متنوعة من السلع الأساسية مثل منتجات الألبان ، والعصائر، والفواكه، والخضروات، والوجبات الخفيفة، ويبرز المتجر أهمية معايير الجودة، حيث يشارك الأطفال في أنشطة تشمل فحص جودة المنتجات وتواريخ انتهاء الصلاحية، مما يعزز الدروس المتعلقة بالسلامة والوعي الاستهلاكي، وسيحصل الزوار الصغار على رؤى قيمة حول عالم التجارة الإلكترونية السريعة واللوجستيات، مما يعزز مهارات حل المشكلات لديهم ويغذي إبداعهم.

ويستهدف متجر طلبات مارت المظلم داخل كيدزانيا تقديم تجربة تعليمية ممتعة في بيئة تفاعلية وجذابة تمكن الجيل القادم من الأطفال والشباب من عالم التجارة الإلكترونية، والتعرف عن قرب على تحديات التي تواجه الطيارون في أداء واجباتهم بالإضافة إلى تنمية الفضول وتعزيز الشعور بالمسؤولية لدى الأطفال بأهمية العمل الجماعي، ورضاء العملاء.

الجدير بالذكر أن "المتجر مظلم" هو مفهوم عالمي جديد للمتاجر يجمع ما بين شكل المخازن، وخدمات السوبر ماركت، ويقدم خدماته للعملاء فقط اونلاين أو عن طريق التطبيق الرسمي للشركة. يحتوي المتجر المظلم على ممرات ورفوف تحمل البضائع كمتجر عادي، ولكن بدون متسوقين، كما يوجد بداخله قسم مخصص لاستلام وتخزين البضائع، بالمقابل على مكانٍ لإرسالها -بدلاً من مكان لاستقبال العملاء في متجرٍ عادي- ليتم فيه تعبئة الطلبات وإعدادها للإرسال إلى العملاء أو لعمليات توصيل الميل الأخير إلى منازل العملاء أو غيرها.

نبذة عن طلبات مصر

طلبات هي شركة رائدة في توصيل الطلبات من المطاعم للعملاء عبر الإنترنت، حيث يحمل تطبيقها 5 ملايين عميل، وبدأت العمل في مصر عام 2017، ويصل حجم شركاء طلبات 10 آلاف مطعما يقدمون نحو 40 ألف منتج، توفر طلبات أكثر من 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة للطيارين. تهدف طلبات لدعم الشركات المحلية وتوفير تجربة تسوق سلسلة للعملاء، تمكنهم من اختيار كل ما يرغبون فيه، مع ضمان سرعة وصول طلباتهم في أسرع وقت، وفي الوقت ذاته توفير وسائل دفع متعددة وآمنة، كما تتيح خدمة طلبات مارت التي تمكنك من تسوق البقالة بسرعة وسهولة عبر الإنترنت،‎ مع خدمة التوصيل إلى المنزل والمتوفرة بالفعل في أكثر من 26 مدينة.

عن كيدزانيا

كِدزانيا هي مدينة ألعاب تفاعلية مصممة للأطفال من عمر 2 إلى 14 سنة، حيث تجمع بين الترفيه والتعليم من خلال أنشطة تحاكي الحياة الواقعية. كِدزانيا القاهرة تُعد واحدة من أسرع العلامات التجارية العالمية نمواً في مجال التدريب، والتي تمكن الأطفال من استكشاف وتجربة أكثر من 100 مهنة بأنفسهم داخل مدينة تفاعلية مصغرة.

تنتشر فروع كِدزانيا في 30 موقعاً حول العالم، وتُعد كِدزانيا القاهرة الفرع الخامس عشر الذي يُفتَتح، على مساحة إجمالية تبلغ 8,500 متر مربع.

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