الكويت: انطلاقاً من مساهمتها الفعالة في تحقيق النمو المستدام لقطاع الأغذية والمشروبات بالكويت، وتأكيداً لالتزامها بتمكين الكفاءات الوطنية، أعلنت "طلبات"، المنصة الرائدة لخدمات التوصيل والطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع شراكة استراتيجية مع "كويت غاسترونومي" وهي شركة غير هادفة للربح.

وتتماشى هذه الشراكة مع برنامج "طلبات" الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات، الذي يركز على دعم الكفاءات والمواهب الوطنية والشركات المحلية الناشئة، لاسيما في قطاعي التكنولوجيا وفنون الطهي، فضلاً عن أن هذا النوع من الشراكات يساهم في دعم جهود الدولة نحو تحقيق رؤية الكويت 2035 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد المحلي بشكل مستدام.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله المنصور، رئيس الاتصال المؤسسي والشؤون العامة ومسؤولية الشركات لشركة طلبات الكويت: "يسرنا أن نبرم شراكة استراتيجية مع شركة كويت غاسترونومي غير الهادفة للربح، الأمر الذي سيمكننا من توسيع نطاق مساهمتنا في تطوير قطاع الأغذية والمشروبات في الكويت والحفاظ على أصالة المطبخ الكويتي".

وأضاف: "تماشياً مع استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية، وبصفتنا مساهماً فعالاً في التنمية المستدامة لقطاع الأغذية المحلي، نؤكد التزامنا المتواصل بدعم كافة المبادرات التي تستهدف الاستثمار في الكفاءات الوطنية الكويتية وتأهيلها لقيادة النمو في قطاعي الأغذية والمشروبات والضيافة".

وأوضح قائلاً: "تمثل هذه الشراكة نقطة التقاء بين البنية الرقمية المتقدمة لـ"طلبات" وشبكتها الواسعة، وبين الخبرات المتراكمة لأمهر الطهاة الكويتيين لتطوير قطاع الأغذية والمشروبات . ونحن على ثقة بأن هذا التكامل سيُحدث أثراً ملموساً في الارتقاء بجودة القطاع وتعزيز معايير التميز في فنون الطهي".

من جانبه، قال الشيف فيصل النشمي، رئيس شركة كويت غاسترونومي لاستشارات فنون الطبخ: "يشرفنا أن نحظى بدعم شركاء مؤثرين بحجم "طلبات"، الذين تجمعنا معهم رؤية مشتركة لترسيخ وتطوير قطاع فنون الطهي في الكويت. فهذا القطاع يشهد نمواً لافتاً في السنوات الأخيرة، مع انتشار الفعاليات والمطاعم ذات المفاهيم المبتكرة، الأمر الذي يخلق بيئة داعمة للطاقات الإبداعية وتبادل الخبرات، والارتقاء بالمطبخ الكويتي عبر الابتكار والتجديد".

تأسست شركة كويت غاسترونومي لاستشارات فنون الطبخ (KGCA) وهي غير ربحية - على يد نخبة من أمهر الطهاة الكويتيين، يتقدمهم الشيف فيصل النشمي، إلى جانب الشيف خالد البكر، وجاسم العبوه، والشيف صديقة إسماعيل، والشيف هنوف البلهان، والشيف زياد العبيد، والشيف اليـازي العوض، وذلك لمواكبة التطور المستمر في مشهد فنون الطهي وقطاع الأغذية والمشروبات المتنامي في البلاد. وتهدف الجمعية، بدعم من شركائها الاستراتيجيين مثل "طلبات"، إلى خلق بيئة عمل ديناميكية ومبتكرة ومستدامة لجميع فناني الطهي وشركات الأغذية والمشروبات. ويتمثل الهدف الأسمى في الحفاظ على التراث الكويتي المميز وتطويره بما يتناسب مع ثقافة الطعام العصرية والذوق العام.

وتولي الشركة في جوهر رسالتها أهمية كبرى للارتقاء بالتعليم الاحترافي في فنون الطهي، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل دورية تغطي مختلف مهارات الطهي وإدارة المطاعم. كما تشمل مبادراتها المستمرة على مدار العام فعاليات وملتقيات تسهم في ضمان نمو القطاع وفق أعلى المعايير العالمية، وترسيخ مكانة الكويت كوجهة مفضلة للذواقة وبيئة جاذبة للمستثمرين في هذا المجال.

وبموجب هذه الشراكة، ستلعب "طلبات" دوراً محورياً في إبراز قصص النجاح المحلية، وتسليط الضوء على الطهاة والمطاعم الكويتية المتميزة. كما ستدعم جهود شركة كويت غاسترونومي لاستشارات فنون الطبخ في تنظيم الفعاليات المجتمعية والأنشطة التفاعلية، بهدف تعزيز تواصل الجمهور مع قطاع الضيافة والأغذية في الكويت.

وتجدر الإشارة إلى أن جهود "طلبات" في تطوير قطاع الأغذية والمشروبات تمتد إلى ما هو أبعد من تعزيز التكنولوجيا وتحسين تجربة العملاء؛ فهي تشمل أيضاً تمكين الموظفين والشركاء ضمن بيئة عمل عادلة وشاملة تُحفّز الإبداع والتميّز. كما تواصل الشركة التزامها بدعم المشاريع المحلية وتمكين الكفاءات الوطنية، انسجاماً مع رؤيتها في تعزيز مستقبل الاقتصاد الكويتي، وتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035.

