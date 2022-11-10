● أسواق للتجزئة هي الشريك الأول الذي يعتمد التقنية المبتكرة من "طلبات" في دولة الإمارات بعد فترة تجريبية لستة شهور

● حل إدارة متاجر التوصيل الإلكتروني فقط يدعم العلامات التجارية في التوسع إلى مواقع استراتيجية جديدة ويواكب الحاجة المتزايدة لخدمات التوصيل المحلية

●الحل المبتكر يستفيد من التقنيات وخبرة الشركة في تشغيل "طلبات مارت" ويوفر المستويات المعهودة من الموثوقية والكفاءة من حيث مدة التوصيل وإمكانية تتبع الطلب وتنوع االخيارات

●طلبات" تعتزم توسيع نطاق مفهوم التجارة الإلكترونية السريعة خلال المرحلة الثانية من الإطلاق

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت “طلبات الإمارات"، منصة التكنولوجيا المحلية الرائدة في المنطقة، رسمياً عن إطلاق "التجارة الإلكترونية السريعة كخدمة" (أو Q-CAAS)، حل إدارة عمليات متاجر التوصيل الإلكتروني فقط أو ما يعرف بـ"المتجر المظلم". ويأتي ذلك بعد نجاح المرحلة التجريبية التي دامت ستة أشهر بالتعاون مع شركة أسواق للتجزئة، العلامة المحلية الرائدة والموثوقة والتي تقدم عروض تجزئة عالية الجودة في دولة الإمارات التي تضم أكثر من 20 متجر سوبر ماركت ومركز تسوق في دبي وعجمان.

ويأتي إطلاق هذا الحل المبتكر خطوة طبيعية لمواكبة النجاح الكبير والنمو المتسارع الذي يشهده "طلبات مارت"، متجر التوصيل السريع الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. وتسعى "طلبات" إلى توسيع نطاق خبراتها في إدارة متاجر التوصيل الإلكتروني فقط لتعزيز مكاسب شركائها في قطاع التجزئة ودعم كفاءتها التشغيلية والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لعملائها، لا سيما بعد نجاحها في افتتاح أكثر من 30 موقع لـ"طلبات مارت" في جميع أنحاء الإمارات خلال عامين منذ إطلاقه.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال وسيم مكارم - نائب الرئيس للتجارة السريعة لدى شركة «طلبات» في الشرق الأوسط: “نحن فخورون بإطلاق "التجارة الإلكترونية السريعة كخدمة" في المنطقة، مما يتيح لنا تمكين شركائنا البائعين بالتجزئة للاستفادة من التكنولوجيا والخبرة التي نقدمها لهم لتلبية احتياجات مجتمعاتهم. كما يتماشى ذلك مع التزامنا كشركة تكنولوجية، بالاستمرار

بتطوير منتجات وخدمات تدعم قطاع التوصيل حول المنطقة.كما نهدف من خلال هذه الخدمة الجديدة إلى أن ندعم البائعين في توفير كل ما يحتاجه عملائهم بشكل موثوق، وتمكينهم لتركيز جهودهم على الإستمرار بتقديم خدماتهم بأفضل شكل من خلال الاستفادة من تقنياتنا و حلولنا المبتكرة".

وقالت تاتيانا رحال، المديرة التنفيذية لدى"طلبات الإمارات": "نحرص على تمكين شركائنا من خلال تزويدهم بالحلول التقنية المتطورة. ويسرنا إطلاق حل "التجارة الإلكترونية السريعة كخدمة" بالتعاون مع أسواق للتجزئة كونهم أحد شركائنا الموثوقين وبعد نجاح المرحلة التجريبية التي امتدت ستة شهور. ومن خلال توسيع نطاق خبراتنا في إدارة متاجر التوصيل الالكتروني فقط يمكننا دعم العلامات التجارية في التوسع إلى مواقع استراتيجية جديدة ومواكبة الحاجة المتزايدة لخدمات التوصيل المحلية.ويعكس هذا الحل المبتكر سجلنا الحافل بالنجاح مع "طلبات مارت" منذ إطلاقه في عام 2020، كما أنه يقدم الدعم لشركائنا في توسيع نطاق تواجدهم إلى مواقع جديدة وتزويد عملائهم بالمستويات المعتادة من الكفاءة من حيث مدة التوصيل وإمكانية تتبع الطلب وتنوع الخيارات".

ومن جانبه قال فرانك روكيه، الرئيس التنفيذي لشركة أسواق للتجزئة: "يسرنا الإعلان عن إطلاق متجرنا في دولة الإمارات بالتعاون مع طلبات. لأننا نحرص في أسواق للتجزئة دائماً على مواكبة توجهات السوق الناشئة في قطاع التسوق الإلكتروني، لذلك أطلقنا في عام 2015 منصة تسوق إلكتروني متخصصة، وأثمرت هذه الخطوة الاستراتيجية عن نتائج جيدة ودفعتنا إلى التركيز بشكل رئيسي على التحول إلى المنصات الإلكترونية بدلاً من مفهوم المتاجر التقليدية. ولاقى مفهوم المتاجر الافتراضية تفاعلاً إيجابياً، لأنه يلبي متطلبات المرحلة الراهنة ويلعب دوراً محورياً في تزويد السكان باحتياجاتهم بكفاءة. وتمتد شراكتنا الناجحة مع طلبات لأكثر من عامين، حيث منحتنا الفرصة لتوسيع حضورنا في قطاع خدمات التوصيل وتعزيز انتشار علامتنا التجارية مع توفير تجربة عملاء مريحة. وتخطط أسواق للتجزئة لتعزيز المشروع وافتتاح مزيد من المتاجر الافتراضية في دولة الإمارات، وهو ما يمثل أولوية قصوى لنا، فنحن نحرص دائماً على اعتماد الحلول المبتكرة لتوفير خدماتنا لمزيد من العملاء".

ومن أبرز المزايا التي يوفرها حل "التجارة الإلكترونية السريعة كخدمة" من "طلبات":

تزويد البائعين بتقنيات "طلبات" الرائدة

تسمح الخدمة الجديدة للبائعين الاستفادة من التكنولوجيا التي توفرها "طلبات"، بما في ذلك الحلول اللوجستية الرائدة في القطاع، وشبكة الخدمات اللوجستية الموثوقة، والتصميم الأمثل للمتاجر وأنظمة إدارة المخزون، مما يمكنهم من تعزيز كفاءة إدارة أعمالهم وتوفير تجربة محسّنة للعملاء.

جمع الطلبات في أقل من دقيقتين والتوصيل خلال أقل من 30 دقيقة.

يقوم الموظفين بجمع السلع المطلوبة بكفاءة من آلاف المنتجات المتوفرة وذلك من خلال الاستفادة من تصميم المتاجر المقدم من تقنية "التجارة الإلكترونية السريعة كخدمة" بالإضافة إلى تقنية إدارة المخزون. ويستغرق تحضير الطلب أقل من دقيقتين، مما يضمن لسائقي التوصيل الوقت الكافي لتسليم الطلبات ضمن مواقع التوصيل المحددة، باستخدام أفضل المسارات وذلك بفضل عمليات "طلبات" اللوجستية، وفي وقت لا يتجاوز 30 دقيقة في المتوسط.

تحسين دقة المخزون لتجنب أي تعديل في الطلبات

يتيح استخدام حلول تقنية إدارة المتجر والمخزون المتقدمة معرفة المنتجات المتوفرة وفي الوقت الفعلي، مما يُمَكن العلامات التجارية الحصول على ما يقارب 100% في دقة توفر المنتجات ويجنبها الحاجة لتعديل أو استبدال أي من السلع في الطلبات، مما يوفر للعملاء تجربة تسوق سلسة على الإنترنت.

ويقع متجر التوصيل الأول لشركة أسواق للتجزئة في منطقة القصيص بدبي، ويتم تشغيله من خلال تقنية "التجارة الإلكترونية السريعة كخدمة"، ويوفر جميع الاحتياجات اليومية ومستلزمات البقالة ويغطي مناطق عديدة، بما في ذلك عود المطينة ومحيصنة والقرهود والجداف والقصيص وديرة والمرقبات.

وتُعد "طلبات الإمارات" المنصة الأولى في إطلاق تقنية "التجارة الإلكترونية السريعة كخدمة" ضمن شبكة ديليفري هيرو، الشركة الأم لـ"طلبات" والرائدة عالمياً في خدمات توصيل الطعام الإلكترونية والتجارة الإلكترونية السريعة، والتي تتواجد في أكثر من 50 دولة. وكشفت "طلبات"، الشركة التكنولوجية المحلية، عن خططها لتوسيع نطاق تقنية "التجارة الإلكترونية السريعة كخدمة" في المرحلة الثانية، مع توفير ابتكارات إضافية للتجارة الإلكترونية السريعة والتعاون مع المزيد من العلامات التجارية للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء الدولة.

#بياناتشركات

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لمحة عن طلبات

تفخر 'طلبات'، الشركة التكنولوجية المحلية الرائدة في المنطقة، بنجاحها في توصيل الطلبات إلى الملايين العملاء في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار الـ 18 عاماً الماضية.

إحداث تأثير حقيقي في المجتمعات حول المنطقة

تُحدث طلبات تأثير يومي وإيجابي للعملاء الباحثين عن أعلى معايير الراحة والموثوقية، فضلاً عن روّاد الأعمال المحليين وأصحاب الشركات المرموقة ممن يرغبون في تأسيس مشاريعهم وتوسيعها، مع التركيز توفير مصدر دخل مستقر لسائقي التوصيل.

توفير خدمات مبتكرة ومستدامة في المنطقة

تأسست طلبات في الكويت عام 2004، واستحوذت عليها شركة دليفري هيرو في عام 2015، لتنطلق بمنظورٍ فريد يجمع المعرفة المحلية بالخبرات العالمية. وأتاح ذلك لنا ابتكار وتقديم تقنيات جديدة تساهم في تحسين واقع المنطقة في مجالات تضم التجارة الإلكترونية السريعة، التغليف المستدام، المطابخ السحابية، مركبات توصيل ذاتية القيادة، الروبوتات، وطائرات الدرون.

استخدام التكنولوجيا في الأعمال الخيرية حول المنطقة

تحرص طلبات، كونها منصة تكنولوجية محلية، على تكريس استخدام التكنولوجيا في الأعمال الخيرية، حيث تساعد العملاء على التبرع لدعم المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة.

ونجحت طلبات خلال العامين الماضيين فقط بتسهيل عمليات التبرع بما يزيد عن 4.5 مليون وجبة للمحتاجين، من خلال الجمعيات الخيرية الافتراضية على التطبيق، و المبادرات مثل مبادرة #دأماً_معك في رمضان، ومبادرة #غداء_من_أجل_لبنان، ومبادرة #إفطار_من_أجل_الهند، ومبادرة #نقف_معاً_من_أجل_الإنسانية.