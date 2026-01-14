الدوحة : نظّم قسم شؤون الطلاب في وايل كورنيل للطب - قطر زيارة إلى سلطنة عمان مخصصة لطلاب السنة الأولى في برنامج الطب، وذلك في إطار برنامج تعلُّم الخدمة الطبية الذي تديره الكلية.

وتتيح الرحلة التي تستغرق سبعة أيام تجربة فريدة للطلاب، فهي تعطيهم منظوراً عالمياً عن قضايا الرعاية الصحية التي تؤثر في مختلف الفئات السكانية حول العالم، وتجعلهم يستكشفون المناهج والبرامج الإكلينيكية التي تطرحها كليات الطب في المنطقة، وينخرطون في عدد من أنشطة الخدمة المجتمعية، ويتعرفون عن كثب على تاريخ بلد آخر وتراثه وثقافته. وبعد اختتام الزيارة، يقدّم الطلاب المشاركون عرضاً تقديمياً عاماً يستعرضون فيه تجربتهم هناك ويناقشون أيضاً تأثير الرحلة في دراستهم للعلوم الطبية.

وفي إطار الرحلة، زار الطلاب كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة السلطان قابوس، حيث التقوا طلاب الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية فيها. وقاموا أيضاً بجولة في مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، ومستشفى جامعة السلطان قابوس، وعدد آخر من المرافق، منها مختبر المهارات الإكلينيكية ومختبر التشريح.

كما شارك الطلاب كمتطوعين في مشروعين بارزين مكرّسيْن لخدمة المجتمع، منها بنك الطعام العُماني (دائمة)، حيث شاركوا في تجهيز التبرعات وتنظيم حُزم الطعام للأسر المحتاجة. وقاموا أيضاً بزيارة إلى جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة حيث عملوا مع موظفي المركز لإشراك الأطفال ذوي الإعاقات المختلفة في أنشطة صفية، وتعرّفوا أيضاً على جهود المركز لمساعدة الأطفال على تطوير المهارات الأساسية من أجل تحسين نوعية حياتهم.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور شون هولرويد، العميد المشارك لشؤون الطلاب في وايل كورنيل للطب - قطر: "نحن ملتزمون بجعل طلابنا في السنة الأولى من برنامج الطب ملمّين بمنظور شامل ومتكامل عن الرعاية الصحية. ولذلك، فإننا عازمون على توفير فرص تعلّم ثرية تشجّعهم على الانخراط في قضايا الصحة العالمية وفهم احتياجات مختلف المجتمعات في جميع أنحاء العالم".

شملت الرحلة أيضاً القيام بجولات في العاصمة العُمانية مسقط وزيارات إلى مواقع تاريخية مثل قلعة نزوى وقلعة مطرح، والأسواق الشعبية، وجامع السلطان قابوس الأكبر، ومتحف بيت البرندة، ودار الأوبرا السلطانية، ومتحف عُمان عبر الزمان، وأسهم كل ذلك في تعميق فهم طلاب الكلية لثراء تاريخ عُمان وعراقتها.

وقالـت السيدة فاتن شنار، مديرة شؤون الطلاب في وايل كورنيل للطب - قطر: "طلابنا هم أطباء المستقبل، لذا لا بدّ أن يتعرفوا على نُظم الرعاية الصحية المختلفة والبرامج الطبية ومبادرات خدمة المجتمع، وأن ينخرطوا مع المجتمعات التي يخدمونها. ونحن ممتنون لكلّ من جامعة السلطان قابوس، وبنك الطعام العُماني (دائمة)، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة لحُسن الاستقبال وكرم الضيافة ولجهودهم في إنجاح زيارة طلابنا".

شارك في رحلة هذا العام 11 طالباً وطالبة من السنة الأولى في برنامج الطب، وهُم: آسيا خان، المياسة المري، آية عبد الله، بتول عرابي، فاضل أنفير، غالية الحمادي، لجين قطامي، محمد ريان رضوان، نور روب، شهد الجودي، يين لي. ورافقهم في الرحلة السيدة سارة برشان أخصائية علم النفس ودعم التعلّم والمرشدة في مجال العافية في وايل كورنيل للطب – قطر، والدكتور أمجد عبده أخصائي تنظيم الفعاليات والتنمية الطلابية في الكلية.

وتحدّث الطالب فاضل أنور عن مشاركته في الرحلة قائلاً: "اكتسبنا خلال رحلة تعلّم الخدمة الطبية إلى عُمان تجارب قيّمة في مجالات الثقافة والتعليم والرعاية الصحية والتغلّب على التحديات. وتعلمتُ الكثير من أشخاص رائعين عملنا معهم في بنك الطعام العُماني وجمعية التدخل المبكر. ورأينا كيف تغلّبوا على مختلف التحديات وتعرفنا على القضايا الملهمة التي يعملون من أجلها، وستترك هذه الرحلة أثراً دائماً في الخيارات التي سأتخذها في المستقبل".

أما الطالبة غالية الحمادي فقالت: "ستبقى تجربة رحلة تعلّم الخدمة الطبية إلى عُمان محفورة في ذاكرتي. ومثّل التطوع في بنك الطعام ومع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تجربةً قيّمة ومُلهمة غيّرت نظرتي إلى مفهوم الخدمة المجتمعية بما يتجاوز الدروس والنظريات".

