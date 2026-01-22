دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت ذا صن سيكريت برايفت كولكشن، الشركة الرائدة في مجال تأجير الفلل الفاخرة وخدمات الكونسيرج، عن بدء عملياتها في الأسواق الخليجية، مع عزمها افتتاح مقر إقليمي خلال الربع الأول من عام 2026. وفي خطوة تعكس مستوى الثقة الكبير بالسوق الإماراتية، تعلن الشركة عن الإضافة المرتقبة لبنتهاوس K31 إلى محفظتها العالمية، ليكون أولى وجهات العلامة في دولة الإمارات.

ويُعد بنتهاوس K31 من أبرز المساحات السكنية الفاخرة في دبي، ويتوفر للإيجار بدءاً من الربع الأول من العام الجاري. ويقع أعلى برج إس فوق شارع الشيخ زايد، ويوفر إطلالات خلابة على نخلة جميرا والخليج العربي، ويتميز بأجوائه الهادئة وتصميمه الملكي الفريد وخدماته الشاملة المصممة لتلبية متطلبات نخبة السكان في المنطقة.

وتواصل صن سيكريت تقديم عروض ضيافة استثنائية ومجموعة متنوعة من الوجهات المميزة، مما يرسخ مكانتها الرائدة في توفير تجارب سكن مخصصة لقاعدتها العالمية المتنامية من العملاء، والتي يتوزع أكثر من ربعها في دول الخليج العربي حالياً. وتتمتع العلامة بمعايير انتقائية عالية، لتوفر باقة من الوجهات الفاخرة التي تركز على الخصوصية والجودة العالية وتعزيز ارتباط العملاء بالتجارب المميزة، مدعومةً برؤية مخصصة للخدمات تهدف في صميمها إلى بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ألفريدو ميراغليا، مؤسس ذا صن سيكريت برايفت كولكشن: "يمثل إطلاق مكتبنا الإقليمي في منطقة الخليج العربي بالتزامن مع افتتاح بنتهاوس K31 بداية مرحلة جديدة للشركة خلال الربع الأول من عام 2026. وتتميز المنطقة بتقديرٍ عميق لمفهوم السفر بوصفه فرصة لتعزيز التواصل العاطفي وتمكين الروابط العائلية والتطور الشخصي، ويسعدنا أن نقدم خدماتنا في هذه السوق عن قرب لمواكبة الواقع الميداني. كما تتجه قاعدة العملاء المتنامية لدينا في دول الخليج العربي للحصول على تجارب استثنائية تتجاوز مفهوم الفخامة، لتشمل الأصالة والتفاهم الثقافي والشعور بالانتماء. وقد تم تصميم بنتهاوس K31 انطلاقاً من هذه الرؤية، ففي ظل الطابع الاستعراضي للمدينة، تكمن الفخامة الفعلية في الوجهات التي تتسم بالهدوء. وبالتالي، يسرنا أن نقدم مساحة سكنية بين الغيوم تجمع التقنيات المتطورة بالتصميم المعاصر الذي يبعث على الاسترخاء. ويعكس ذلك رسالتنا المتمثلة في توفير تجارب فريدة بدلاً من مجرد مساحات سكنية تقليدية".

ويأتي البنتهاوس ثمرة التعاون مع المطور الرئيسي بي إن سي مينون، ويمتد على مساحة 480 متر مربع ويتألف من أربع غرف نوم تتسع لثمانية ضيوف وسط أجواء مريحة وأنيقة. وتتناغم الأضواء الداخلية بانسيابية فوق الحجر الطبيعي وخشب البلوط، بينما ترسم النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف إطلالات خلابة على الأفق، كما تمتد غرفة المعيشة لتشمل تراساً خارجياً مفتوحاً يطل على نخلة جميرا. وتجمع كل غرفة في تصميمها بين الديكورات التقليدية العريقة الممزوجة بالابتكار، من خلال التقنيات المتقدمة والتفاصيل الكلاسيكية المميزة، بما فيها النوافذ الذكية والإضاءة المؤتمتة وأنظمة التكييف المتطورة.

وتبرز غرف النوم الفاخرة الأربع بصفتها ملاذاً حصرياً مصمماً لتوفير أعلى مستويات الراحة والسكينة. ويشتمل الجناح الرئيسي على سقف بارتفاع ثلاثة أمتار، وأرضية من خشب البلوط بنقشة شيفرون، وخزائن ملابس بإضاءة تعمل بالمستشعرات، وحمامات فاخرة بطابع السبا مزودة بشاشات مدمجة في المرايا وتجهيزات عالية الجودة. كما توفر الوجهة جناح سبا خاص يضم صالة رياضية ومركز سبا للارتقاء بتجربة العافية لدى الزوار. وتتضمن المساحة الخارجية من الوجهة واحة مفتوحة مع حوض سباحة متماهٍ مع الأفق ومنطقة جلوس غائرة، بالإضافة إلى صالة سينما خارجية ومساحات خضراء تطل على أفق مدينة دبي المذهل. ويحتضن بنتهاوس K31 على ردهة فاخرة مرتفعة، وخدمات كونسيرج على مدار الساعة، ومساحات مخصصة لركن السيارات، مما يوفر للعملاء تجربة سكن استثنائية وفريدة.

وتدعو صن سيكريت برايفت كولكشن العملاء للاستمتاع بهذه الوجهة الاستثنائية التي تمثل ملاذاً مرتفعاً يطل على دبي، ويتميز بالتناغم الفريد بين الإضاءة الفريدة والأجواء الهادئة، التي تشكل مفهوم الفخامة العصرية.

لمحة حول ذا صن سيكريت كولكشن

ذا صن سيكريت كولكشن هي شركة رائدة في مجال تأجير الفلل الفاخرة وخدمات الكونسيرج، تتيح للعملاء المميزين فرصة استكشاف مجموعة واسعة من الفلل واليخوت والطائرات الخاصة، بالإضافة إلى خدمات حصرية أخرى. تأسست الشركة على يد ألفريدو ميراغليا في أواخر عام 2018، وتتميز بفريق من المختصين تم اختياره بعناية ليوفر الحل الأمثل للراغبين في الاستمتاع بتجارب سفر فريدة وأسلوب الحياة الإيطالي الفاخر.

وتمتلك المجموعة أيضاً ذا صن سيكريت برايفت كولكشن، وهي محفظة مختارة بعناية من العقارات الفاخرة المخصصة للإيجار والمنتشرة في مختلف أنحاء العالم، والتي توفر مستويات استثنائية من الفخامة والراحة وتجارب لا مثيل لها. وتقع هذه العقارات في وجهات متنوعة ومميزة، بدءاً من المراكز الأوروبية الرئيسية ووصولاً إلى الشواطئ البعيدة في آسيا، مما يوفر للضيوف المميزين خيارات متعددة تجمع بين المدن النابضة بالحياة، والمنتجعات الساحلية الهادئة، والمناطق التاريخية الساحرة.

