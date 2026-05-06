دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "صن تك لحلول الأعمال" عن تصنيفها في فئة "الشركة الرائدة" في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، وذلك وفقاً لتقرير شركة "سيلنت" الصادر مؤخراً بعنوان "إدارة التسعير والخدمات للمؤسسات العاملة في القطاع المصرفي: منصات الجيل القادم". ويُعد لقب "الشركة الرائدة" أعلى تصنيف تمنحه سيلنت، وهو مخصص للحلول التكنولوجية التي تظهر تميزاً استثنائياً في تطور التكنولوجيا وشمولية الوظائف البرمجية.

وقد توجت "صن تك" بجوائز "إكس سيلنت" لعام 2026 في الفئات التالية:

شمولية الوظائف في الخدمات المصرفية للشركات .

التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات المصرفية للشركات .

شمولية الوظائف في الخدمات المصرفية للأفراد .

وفي ظل الضغوط المستمرة على هوامش الأرباح، وتزايد المتطلبات التنظيمية، وارتفاع سقف توقعات العملاء بشأن الشفافية وسرعة الاستجابة، تتجه العديد من البنوك التجارية نحو تحديث طبقات إدارة المنتجات والتسعير. وفي خضم هذا التحول، أصبحت القدرة على حوكمة دورة حياة الإيرادات من الطرف إلى الطرف، بدءاً من الصفقات المتفاوض عليها وهياكل العلاقات المعقدة وصولاً إلى ضوابط الفوترة، ضرورة استراتيجية لا مجرد تحسين تقني للمكاتب الخلفية.

وسلط التقرير الضوء على نقاط قوة "صن تك" في دعم بيئات العمل المصرفية المعقدة للشركات من خلال قدرات ناضجة لإدارة الإيرادات الشاملة، والتي تغطي كتالوج منتجات المؤسسة، والتسعير، وإدارة الصفقات والعروض، والفوترة. كما أقر التقرير بالوظائف الراسخة والواسعة التي توفرها الشركة في قطاع التجزئة المصرفية، مما يؤكد عمق حلولها عبر مختلف قطاعات العمل المصرفي.

وتدعم "صن تك" العديد من المؤسسات المالية الكبرى من الفئة الأولى عالمياً، مع قاعدة عملاء واسعة تمتد عبر أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، حيث يستخدم أكبر عملائها حلول الشركة لخدمة ما يقرب من 100 مليون عميل.

وتعليقاً على هذا الانجاز، قال ناندا كومار، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة صن تك لحلول الأعمال: "لقد انتقلت إدارة الإيرادات من المكاتب الخلفية إلى قاعات اجتماعات مجالس الإدارة، لتصبح المحرك الذي يحمي هوامش الأرباح، ويواكب المتغيرات التنظيمية، ويرتقي بتجربة العملاء المصرفية. إن تكريم سيلنت يؤكد ريادتنا والتزامنا الراسخ بمساعدة البنوك على سد ثغرات تسرب الإيرادات، وتحقيق عوائد أسرع، وتقديم عروض تتسم بالشفافية والامتثال والقدرة العالية على التخصيص".

ووفقاً لتقييم "سيلنت"، فإن طبقة الذكاء الاصطناعي المعززة في منصة "صن تك اكسيليريت" تساهم في تقوية هذه الأسس عبر أتمتة تدفقات العمل المعقدة، وتقديم دعم سياقي لاتخاذ القرار، وتمكين العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ذات الرؤى التصحيحية الذاتية لتعزيز مرونة النظام.

وأشارت "سيلنت" إلى أن حلول "صن تك" ملائمة بشكل خاص للمؤسسات المتوسطة والكبيرة، مشيدة بقدراتها المتقدمة في التسعير القائم على القواعد، وتسعير المعاملات المبني على علاقة العميل، وإدارة الأسعار الشاملة التي تشمل دعم ائتمان الأرباح، والفوائد الثابتة، والحسابات الهجينة.

من جانبه، قال دانييل مايو، المحلل الرئيسي في سيلنت: " من منظور سيلنت لمنصات الجيل القادم لإدارة التسعير والمنتجات، يتميز القادة بشمولية الوظائف والقدرة على تشغيل تلك المهام على نطاق واسع. وقد أثبتت صن تك تغطية قوية لدورة حياة المنتج من التسعير إلى إدارة الصفقات والفوترة، مما يجعلها خياراً جذاباً للبنوك التي تسعى لتحديث إدارة إيراداتها".

كما أبرز التقرير نقاط قوة "صن تك" الإضافية في المجالات التالية:

تغطية شاملة لدورة حياة الإيرادات: تشمل التسعير، وإدارة العروض، وحوكمة الصفقات، والفوترة، وإصدار الفواتير .

(No-code/Low-code) مما يتيح نشراً أسرع وتحكماً مباشراً من قبل قطاعات الأعمال .

يدعم واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ، والتدفق المستمر للبيانات، ومختلف تنسيقات البيانات .

توفر خيارات نشر مرنة تشمل الموقع المحلي، أو السحابة الخاصة، أو البرمجيات كخدمة (SaaS).

قدرات تسييل النظام البيئي والشركاء .

قدرات ذكاء اصطناعي متقدمة: تتيح الأتمتة الذكية والمرونة التشغيلية .

تُمكن منصة "صن تك اكسيليريت" المؤسسات المالية من تحديث وتحسين إدارة الإيرادات. وبفضل بنيتها المعيارية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات والمعززة بالذكاء الاصطناعي، تتيح حزمة المنتجات للبنوك تعزيز أنظمتها الأساسية القائمة أو فصل طبقات المنتجات والتسعير بدقة ورشاقة عالية.

ومع استمرار البنوك في تحديث طبقات المنتجات والتسعير بشكل مستقل عن الأنظمة المصرفية الأساسية، تبرز "صن تك اكسيليريت" كحل يوفر المرونة والشفافية والتحكم اللازم للمنافسة في بيئات العمل المصرفي التجاري التي تزداد تعقيداً.

حول "صن تك SunTec" لحلول الأعمال

تمّكن "صن تك" (إكسيليريت) لحلول الأعمال الشركات عالمياً من تحديث وتحسين إدارة الإيرادات عبر سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من كتالوج المنتجات وإدارة العروض وتكوين الصفقات وحتى التسعير والفوترة والضرائب والفوترة الإلكترونية وبرامج الولاء. وتساعد مجموعة منتجاتنا "صن تك إكسيليريت" المعززة بالذكاء الاصطناعي والمناسبة لجميع القطاعات، على القضاء على تسرب الإيرادات، وتسريع تحقيق الدخل، وضمان الامتثال من خلال ممارسات شفافة وقابلة للتدقيق. وسواء تم نشر منتجاتنا عبر نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS)، أو في السحابة، أو في أماكن العمل، فإنها تتكامل بسلاسة مع الأنظمة الحالية لدفع عجلة التحول دون إحداث اضطراب. يثق بها أكثر من 170 عميلاً في أكثر من 50 دولة، مما يجعلها رائدة في السوق، وتدعم "صن تك" إيرادات البنوك الرائدة وشركات الاتصالات وشركات السفر، وتخدم أكثر من 400 مليون عميل نهائي على مستوى العالم.

