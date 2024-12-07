أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن تفاصيل استراتيجيته الجديدة التحويلية، وإطلاقه "مزن هب" وذلك أثناء جلسة عقدها، على هامش مشاركته في أسبوع أبوظبي الأول للأعمال 2024، ليؤكد بذلك التزامه الراسخ بتنمية ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

وقد استلهمت الاستراتيجية الجديدة ركائزها الأساسية من رؤية قيادة حكومة أبوظبي الرشيدة، وأهداف استراتيجية اقتصاد الصقر، الذي يوازن بين توظيف التكنولوجيا المتقدِّمة، وتحقيق أهداف الاستدامة والنمو الاقتصادي، وتعزيز تحوّل أبوظبي إلى اقتصاد ذكي ومتنوع ودائري، حيث تركز استراتيجية الصندوق على اعتماد نموذج تشغيلي مستدام، من خلال "مزن هب"، المتوقع افتتاحه في 2025، والذي يجسد مفهوماً مبتكراً، من شأنه أن يوسع نطاق خدمات صندوق خليفة كماً ونوعاً، عبر توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وبناء منظومة متطورة متكاملة، توفر لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الموارد والبرامج والتقنيات المتخصصة التي تعزز إمكانيات مشاريعهم وفرص نجاحها واستدامتها.

كما تسلط الاستراتيجية الضوء على إطلاق الصندوق حزمة من المشاريع النوعية التي تسهم في تطوير خدمات التمكين للشركات الصغيرة و المتوسطة و ريادة الأعمال، وباقات الحلول التمويلية المحدثة المواكبة لاحتياجات قطاع الاعمال، بالإضافة إلى توسيع نطاق برنامج عضوية صندوق خليفة ليشمل عضوية فورية للشركات المستهدفة في إمارة أبوظبي، وتطوير منصات مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي، تدعم رواد الأعمال والشركات في جميع المراحل، و تقدم محتوى معرفي ثري، إضافة إلى العديد من برامج بناء القدرات و تطوير المهارات لرواد الاعمال.

وقالت السيدة موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: "تعكس استراتيجيتنا الجديدة، وما تشمله من مبادرات وبرامج مؤثرة بما في ذلك "مزن هب"، جهودنا المكرسة لدعم ازدهار منظومة الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فبإتاحة الأدوات والمصادر المتنوعة، والخدمات المتكاملة وبرامج الدعم المالي والفني المميزة عالية الكفاءة، ندعم قدرات المشاريع والشركات، على تجاوز العقبات والتحديات المعاصرة التي تواجه أعمالهم، ونسهل عليهم اقتناص الفرص القيمة للنمو والازدهار في السوق المحلي والعالمي المتجدد والمتسارع باستمرار".

وأضافت: "تتجاوز أهداف "مزن هب" كونه إطار عمل تشغيلي، إذ يجسد نهجاً تحولياً يرتكز على الابتكار والمرونة والنمو، ونهدف من خلاله إلى إلهام ودعم الجيل القادم من الشركات والمشاريع الواعدة، والمساهمة في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات المتصدرة في ريادة الأعمال. نتطلع إلى دعم الأفكار والمشاريع الريادية الإبداعية الجديدة المنبثقة عن "مزن"، وإلى تأثيره الديناميكي التحويلي الذي سيحدثه على المشهد العام لريادة الأعمال في دولة الإمارات".

من المتوقع أن تحدث "مزن هب" تحولاً جذرياً في رحلة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال دمج ثلاثة مكونات رئيسية في منصة موحدة وفعالة. يتمثل العنصر الأول في إنشاء "استوديوهات مزن فينتشر"، في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وتُعد وجهة شاملة لرواد الاعمال والشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية، وتقدم دعماً كاملاً يغطي مختلف مراحل تأسيس ونمو الأعمال، بدءاً من توليد الأفكار والنماذج الأولية، مروراً بتطوير الأعمال، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والنمو. وستستفيد الشركات الناشئة من خدمات "مزن فينتشر" المتنوعة التي تشمل نقل التكنولوجيا، وتعزيز الشراكات، وتسويق الأبحاث والتطوير، والتدريب، وغيرها، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، هب 71، هيئة المساهمات المجتمعية- معاً، أكاديمية سوق أبو ظبي العالمي، ومكتب أبو ظبي للاستثمار، وغيرهم من المؤسسات الرائدة في منظومة ريادة الأعمال.

المكون الثاني لمزن هب، سيكون وحدة التصنيع الخفيف، الذي يمثل منطقة لتطوير مشاريع الصناعات الخفيفة، والتي تشمل دعم رواد الأعمال في القطاعات الصناعية المستهدفة، تتوفر فيها مناطق مخصصة للمواد الخام والمعدات اللازمة لبدء الإنتاج، ومركز لصناعة النماذج الأولية لتحسينها، وميدان اختبار للتحقق من صحة الأفكار الجديدة وقابلية تطبيقها. كما يتضمن مساحة متعددة الأغراض لتعزيز سبل التعاون والتوسع في الأعمال، بالإضافة إلى الوصول إلى مرافق التصنيع المتقدمة المدعوم من الشركاء الاستراتيجيين الذين يوفرون الدعم والإرشاد المتخصص في القطاعات المختلفة.

أما المكون الثالث "مزن فينشر كابيتال" فسيعمل على توفير التمويل الضروري الذي تحتاجه الشركات للنمو والازدهار في السوق التنافسي، بهدف سد فجوة التمويل في منظومة المشاريع الناشئة في مراحلها التأسيسية المبكرة، وتعزيز دور الصندوق في ازدهارها واستدامتها.

بالإضافة إلى مركز "مزن هب"، تركز الاستراتيجية الجديدة لصندوق خليفة على التحول الرقمي على كافة الأصعدة، فمن خلال تبني التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي ونماذج التشغيل المحسنة، يسعى الصندوق إلى تنظيم العمليات والإجراءات المعقدة وتبسيطها خلال رحلة تأسيس ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز تأثير دور الصندوق على المنطقة ككل. وتشمل هذه الاستراتيجية أيضاً تطوير العروض المالية وغير المالية، لضمان وصول رواد الأعمال بسهولة إلى الموارد اللازمة لتحقيق النجاح.

عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع

صندوق خليفة هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتطوير ريادة الأعمال. تتمثل مهامها في تطوير وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأسس صندوق خليفة عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله.

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