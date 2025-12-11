أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن اليوم صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، وهو شركة استثمارية مقرها أبوظبي ومملوكة بالكامل لمجموعة إيدج، عن توقيع اتفاقية شراكة واستثمار أولية مع شركة ماكينا لابز (Machina Labs)، إحدى الشركات الرائدة في تقنيات الجيل القادم للتصنيع والروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومقرها الولايات المتحدة، وذلك عقب مناقشات تمّت خلال معرض دبي للطيران 2025. ومن خلال هذه الشراكة، يتم وضع إطار للعمل نحو تأسيس مشروع مشترك بين الطرفين يركز على إنتاج الهياكل المعدنية المتقدمة في المنطقة باستخدام المصنع الذكي المعتمِد على البرمجيات لشركة ماكينا لابز.

ويعزز هذه الاتفاقية استثمار مبدئي مع تمويل إضافي من صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية – من الممكن أن يصل إلى125 مليون درهم – حيث يعمل الطرفان على تقييم فرص لتوظيف القدرات التصنيعية لشركة ماكينا لابز في دولة الإمارات والمنطقة. وستتعاون الشركتان على تقييم وتلبية المتطلبات الاستراتيجية عبر مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، بما فيها الطيران والدفاع والتنقل وغيرها من القطاعات الرئيسية.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج:

"يتماشى هذا التعاون بين صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية وشركة ماكينا لابز مع رؤية مجموعة إيدج الهادفة إلى تسريع نمو دولة الإمارات في مجال القدرات الصناعية المتقدمة وتقنيات المستقبل. إن الشراكات التي تستكشف جيلاً جديداً من حلول وتقنيات التصنيع تؤدّي دوراً مهماً في دعم خارطة الطريق التطويرية لدى مجموعة إيدج، وتعزيز موقع الدولة نحو السيادة الصناعية والتميّز من خلال الابتكار."

ومن جانبه، قال عبدالله ناصر الجعبري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية:"يمثّل تعاوننا مع شركة ماكينا لابز امتداداً لنهجنا الاستثماري الهجين الذي يجمع بين الاستثمار في الشركات الناشئة التي تطور تقنيات الجيل القادم للصناعات ثنائية الاستخدامات، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في توطين تقنيات عالية القيمة داخل الدولة.

لقد حدّد صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية مجموعة من المتطلبات التي يمكن لهذا المشروع من خلالها المساهمة في دعم منظومة مجموعة إيدج وشركات محفظتنا الاستثمارية.

ونحن سعداء باتخاذ هذه الخطوة الأولى والإعلان عن استثمارنا الأولي في شركة ماكينا لابز والذي سيتوسّع مع تطوّر شراكتنا ومجالات تعاوننا."

ترتكز القدرات الرئيسية لشركة ماكينا لابز على منصتها (RoboCraftsman™)، وهي منظومة تصنيع روبوتية قائمة على البرمجيات تدمج عمليات التشكيل والمسح والتشذيب والحفر مع أنظمة متقدمة لعمليات اللحام والتجميع دون الحاجة إلى أدوات تصنيع تقليدية. ويتيح هذا النموذج دورات إنتاج أسرع، ومرونة تصميم أكبر، وقدرة متزايدة على تصنيع هياكل معدنية معقدة.

وقال إدوارد مهر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة ماكينا لابز:"نحن سعداء بالتعاون مع صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية لاستكشاف فرص لتوظيف تقنياتنا الروبوتية الذكية في دولة الإمارات. إن التزام الدولة بدعم الابتكار الصناعي، إلى جانب الرؤية الاستراتيجية لمجموعة إيدج والخطط الاستثمارية الريادية لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، يهيّئ بيئة مثالية لاعتماد تقنيات التصنيع من الجيل القادم. ستعزز هذه الشراكة فور إتمامها قدرتنا على توسيع نطاق أعمالنا من خلال قدرات إنتاجية سريعة التشغيل في قطاع الدفاع وغيره من المجالات والبرامج الاستراتيجية."

مصنع شركة ماكينا لابز مصمّم لتمكين التشغيل السريع لقدرات التصنيع كاملة النطاق، بما يقلّص وقت التنفيذ ويتيح إنشاء بيئات تصنيع جديدة خلال أسابيع بدلاً من سنوات. وتوفر هذه التقنية إمكانات مهمة لدعم نمو منظومة التصنيع المتقدم في دولة الإمارات وتعزيز مرونة سلاسل التوريد وجاهزيتها.

وتمثل شراكة صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية مع شركة ماكينا لابز خطوة مدروسة في إطار تبنّي تقنيات واعدة يمكنها دعم الاحتياجات الصناعية المستقبلية لدولة الإمارات. وسيواصل الصندوق العمل مع شركائه لدراسة الجدوى والفوائد المرجوّة من اعتماد هذه التقنيات والقدرات داخل السوق المحلية.

نبذة عن صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية:

صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية شركة استثمارية مقرها أبوظبي ومملوكة بالكامل لمجموعة إيدج. أُسّس الصندوق في عام 2019، ويركز على تحقيق عوائد مالية مستدامة وتعزيز الأثر الاقتصادي ضمن القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات. يستثمر الصندوق في التقنيات مزدوجة الاستخدام والتقنيات التجارية ضمن مجالات مختلفة منها الطيران، والتنقل المتقدم، والأنظمة الذاتية، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي. ومن خلال شراكاته العالمية، يعمل الصندوق على تسريع نمو شركات محفظته الاستثمارية ويسهم في تطوير تقنيات متقدمة داخل الدولة، إضافة إلى تعزيز قدرة سلاسل الإمداد الحيوية ومرونتها، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للابتكار والتنويع الاقتصادي.

نبذة عن شركة ماكينا لابز

تعزز شركة ماكينا لابز قدرات التصنيع المتقدمة من خلال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الروبوتية، فتقدّم حلول تصنيع مرنة ومخصّصة تلغي القيود المصاحبة للأدوات التقليدية. وتجمع منصة الشركة (RoboCraftsman™) بين التقنيات الروبوتية المتقدمة وأنظمة التحكم في العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتصنيع قطع وهياكل معدنية معقدة بسرعة فائقة لقطاعات الطيران والدفاع والسيارات والاستخدامات الصناعية. تأسّست شركة ماكينا لابز في لوس أنجلوس عام 2019، وتعمل على بناء الجيل القادم من المصانع الذكية والمتكيِّفة والقائمة على البرمجيات. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://machinalabs.ai

