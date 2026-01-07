مدينة الكويت، أعلن صندوق "بادر" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو حساب خاص يديره الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ويعنى بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، عن استثماره في صندوق Middle East Venture Fund IV (MEVF IV)، وذلك بهدف تمكين شركات التكنولوجيا الناشئة من الحصول على رؤوس أموال مساهمة (Equity Capital)، بما يسهم في سد فجوة التمويل وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في العالم العربي.

تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للاقتصادات العربية — حيث تمثل أكثر من 90% من إجمالي الشركات وتؤدي دورا محوريا في خلق فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي. ورغم هذه الأهمية، لا تزال هذه الشركات تواجه تحديات ملحوظة في الوصول إلى التمويل المصرفي التقليدي؛ نتيجة محدودية الضمانات، ونقص السجلات الائتمانية، وصعوبة التواصل مع الجهات المقرضة.

وفي هذا السياق، يركز صندوق "MEVF IV" على الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة في مرحلتي التأسيس والنمو، من خلال ضخ رؤوس الأموال في الشركات ذات الإمكانات العالية للنمو، بهدف بناء كيانات تكنولوجية رائدة قادرة على إحداث أثر إيجابي ومستدام في الدول العربية.

ويتولى إدارة صندوق "MEVF IV" شركة "" Middle East Venture Partners)، وهي شركة استثمارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتمتع بسجل حافل في دعم وتوسيع نطاق شركات التكنولوجيا. ومن أبرز استثماراتها شركة "أنغامي (Anghami)، أول شركة تكنولوجية عربية تُدرج في بورصة NASDAQ، بالإضافة إلى شركة Nayla، التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات المالية الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.

ويهدف صندوق بادر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى مصادر التمويل والخدمات غير المالية اللازمة لنموها وتوسعها، بما يعزز قدرتها التنافسية، ويسهم في خلق فرص عمل نوعية، ويدعم مسيرة النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص.

ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية مشتركة لتوفير رأس المال الاستثماري، والدعم الفني، وفرص الوصول إلى الأسواق أمام شركات التكنولوجيا الناشئة، بما يفتح آفاقا جديدة للنمو ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في العالم العربي.

نبذة عن MEVP:

تُعد Middle East Venture Partners (MEVP) من أبرز شركات رأس المال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتولى حالياً إدارة أربعة صناديق إقليمية متخصصة في الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، بإجمالي أصول مدارة تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار، إلى جانب استثمارات مشتركة تقدر بحوالي ملياري دولار أمريكي. ومنذ تأسيسها، قام فريق MEVP، الذي يضم أكثر من 20 خبيراً استثمارياً، بالاستثمار فيما يزيد على 70 شركة ضمن محفظتها الاستثمارية في مختلف أنحاء المنطقة، مساهماً في دعم الابتكار وتعزيز نمو الشركات التكنولوجية الواعدة.. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.mevp.com

نبذة عن صندوق بادر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

يقدم صندوق بادر، لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي أنشأه ويديره الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي منذ عام 2009، باقة متكاملة من أدوات الدعم تشمل القروض المباشرة وغير المباشرة، والمساعدة الفنية، والمنح، بما يسهم في تعزيز استدامة هذه المشروعات ورفع كفاءتها التنافسية. ومنذ انطلاقه، قد قدم صندوق بادر قروضاً بقيمة 1.5 مليار دولار، إضافة إلى منح بلغت قيمتها نحو 3.5 مليون دولار، دعما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية. لمزيد من المعلومات حول أنشطة وعمليات صندوق بادر، يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.arabfund.org/badir-fund/

