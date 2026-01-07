المملكة العربية السعودية، أعلن صندوق البحر الأحمر، التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، عن فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية في مرحلة ما بعد الإنتاج، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 6 يناير وحتى 27 يناير 2026، وذلك ضمن أولى جولاته لهذا العام.

ويواصل الصندوق من خلال هذه الجولة التزامه بدعم وتمكين الأصوات السينمائية الواعدة من المملكة العربية السعودية والعالم العربي، وقارتي إفريقيا وآسيا، عبر توفير منح مالية مباشرة تُمكّن صنّاع الأفلام من استكمال مشاريعهم السينمائية، والوصول بها إلى نسختها النهائية، بما يسهم في إيصال سردياتهم القصصية إلى الجمهور العالمي. ويمكن لصنّاع الأفلام المهتمين تقديم طلباتهم عبر الرابط المخصص للتقديم.

وتهدف الجولة الأولى من صندوق البحر الأحمر لعام 2026 إلى دعم المشاريع التي أتمّت مرحلة التصوير، من خلال منح مالية مخصّصة لمرحلة ما بعد الإنتاج، وتشمل الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية، وأفلام التحريك.

ومنذ انطلاقه في عام 2021، قدّم صندوق البحر الأحمر دعمه لأكثر من 330 فيلمًا، حصد العديد منها جوائز وتكريمات دولية مرموقة في مختلف المهرجانات والمحافل السينمائية حول العالم.

حول مؤسسة البحر الأحمر السينمائي

مؤسسة البحر الأحمر السينمائي هي جهة مستقلة غير ربحية تم تأسيسها لتحويل المملكة العربية السعودية والعالم العربي إلى مركز عالمي لصناعة الأفلام، وتأتي تحت مظلتها عدة أقسام شاملة لجميع جوانب الصناعة السينمائية تساهم معًا في تشكيل هيكلها وبناء كيانها، وهي: سوق البحر الأحمر، وصندوق البحر الأحمر، ومعامل البحر الأحمر، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

تُعتبر المؤسسة منصة رئيسية لصُنّاع الأفلام الواعدين في الصناعة، حيث تُمكنهم من ترك بصمتهم في المشهد السينمائي العالمي مع الحفاظ على تراث السينما العربية الكلاسيكية.

تلعب مؤسسة البحر الأحمر السينمائي دوراً محورياً في رعاية الجيل الجديد من صُنّاع الأفلام، كما أنها تعمل على بناء صناعة أفلام مستدامة في المملكة العربية السعودية وإفريقيا وآسيا.

حول صندوق البحر الأحمر

صندوق البحر الأحمر هو مبادرة رائدة تم إطلاقها بواسطة مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، بهدف رعاية المواهب وتعزيز النمو في صناعة السينما العالمية مع التركيز على دعم صُنّاع الأفلام من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وأفريقيا. يخصص الصندوق كلًا من الدعم المالي والإرشاد التوجيهي والموارد الضرورية لتمكين الروايات المتنوعة وتحفيز الأفكار المبتكرة.

