افتتح الدكتور يونس كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية، والسيد محمد راشد الفلاسي، رئيس مجلس إدارة المستشفى الكندي التخصصي، عيادات المستشفى الكندي التخصصي في مركز الغرير والتي تضم 16 تخصصا وفق أعلى المعايير الطبية الحديثة وذلك بحضور محمد راشد الفلاسي، رئيس مجلس إدارة المستشفى وعدد كبير من الأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية.

وأكد المستشفى الكندي التخصصي أن افتتاح العيادات يعد إضافة نوعية لمشهد الرعاية الصحية في دبي وإنجاز يهدف إلى تقديم خدمات عالية الجودة بأسعار معقولة بمنطقة قريبة من سكان دبي وتعكس الالتزام المستمر بتحسين صحة ورفاهية الأفراد في دولة الإمارات والمنطقة.

ويواصل المستشفى الكندي التخصصي وبخبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجال الرعاية الصحية تلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع.

وتركز العيادات الجديدة على الرعاية الوقائية، وإدارة الأمراض المزمنة، وبرامج العافية، لضمان تقديم رعاية صحية متميزة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السكان في دولة الإمارات.

وتقدم الخدمات عبر 16 مجالًا طبيًا متخصصًا، وحزم فحوصات طبية وفريق عمل متعدد اللغات، مما يضمن تجربة رعاية صحية شخصية وسلسة تحت سقف واحد.

وقال الدكتور يونس كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية:" إن افتتاح عيادات المستشفى الكندي التخصصي في مركز الغرير يُعد خطوة جديرة بالإشادة لتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في دبي. من خلال تقريب الخدمات الطبية ذات الجودة العالية من المجتمع، تتماشى هذه المبادرة مع رؤيتنا المشتركة لضمان توفير رعاية صحية عالمية المستوى لجميع السكان. إن مثل هذه المبادرات تجسد التزامنا الجماعي بمجتمع أكثر صحة وحيوية".

من جانبه قال راشد الفلاسي، المدير التنفيذي للمستشفى الكندي التخصصي: نفتخر ب 20 عام من الرعاية الصحية المتميزة , نتوسع بإفتتاح عيادات جديدة لتقديم الرعاية الصحية إنسجامنا مع القيادة الحكيمة لدولتنا التي تعتني بالرعاية الصحية لكل من يعيش على أرض الإمارات الحبيبة , وهذا ما زرعوه شيوخنا الكرام بحب العمل و التميز و الرقي دوما ان نكون في المركز الأول.

بدوره قال الدكتور مهند قحوش، المدير الطبي للمستشفى الكندي التخصصي:" يعد افتتاح العيادات الجديدة في مركز الغرير خطوة هامة في خطتنا التوسعية الاستراتيجية ويعكس التزامنا المستمر بتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية للمزيد من الأفراد والأسر في جميع أنحاء الإمارات. من خلال توسيع نطاق خدماتنا، لا نقدم فقط خدماتنا الموثوقة بشكل أقرب للمجتمع، بل نعزز أيضًا قدرتنا على تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة لسكان الدولة"

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