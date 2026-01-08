مسقط: في إطار ترسيخ دوره كمحفّز للتنمية الوطنية، أعلن صحار الدولي عن إطلاق منظومة متنوّعة من الشراكات المجتمعية الاستراتيجية والمنصات الوطنية والفعاليات الرائدة، الهادفة إلى دعم تطوّر منظومة السياحة في سلطنة عُمان وتعزيز الحيوية الاقتصادية على مستوى المحافظات. وتمتد هذه المبادرات عبر مهرجانات كبرى، ومبادرات مجتمعية، ومنصات للصحة والرياضة، وفعاليات جماهيرية واسعة في عدد من المحافظات، بما يعكس الدور الفاعل الذي يضطلع به البنك في تنشيط السياحة الداخلية والوافدة، وتعزيز حركة التنقّل داخل السلطنة، ودعم الاقتصادات المحلية. وتجسّد هذه المبادرات مجتمعة التزام صحار الدولي بتمكين النمو الشامل عبر ربط المجتمعات بالثقافة والصحة والرفاهية وتعزيز النمو الاقتصادي، بما يوسّع نطاق أثره إلى ما يتجاوز العمل المصرفي التقليدي، ويسهم في دعم الأهداف الوطنية للسياحة والتنمية.

وفي تعليقه حول ذلك، علق عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً: "ندرك في صحار الدولي أن دورنا يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية، ليشمل الإسهام الفاعل في دعم مسار التنمية الوطنية عبر تمكين منصات تعزّز حيوية المجتمعات، وتوسّع المشاركة الاقتصادية، وتدعم الازدهار الإقليمي. وقد صُمّمت رعاياتنا الاستراتيجية وجولاتنا الميدانية في مختلف محافظات السلطنة لتنشيط البيئات المحلية، وتحفيز السياحة الداخلية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بجودة الحياة، وهي جميعها ركائز أساسية في رؤية عُمان 2040. ومن خلال تواصلنا المباشر مع المجتمعات، نحول الطموحات الوطنية إلى أثر ملموس على أرض الواقع، بما يدعم التنمية المتوازنة، والتلاحم المجتمعي، والنمو الاقتصادي المستدام. وتعكس هذه المبادرات التزامنا بعيد المدى ببناء مجتمعات قادرة على النمو، وتمكين ريادة الأعمال المحلية، وترسيخ مكانة عُمان كوجهة ديناميكية للثقافة والرفاه والاستثمار."

وفي إطار هذه الأنشطة الوطنية، ينظم صحار الدولي جولات تفاعلية في عدد من المحافظات والولايات، من بينها صحار وعبري ومسندم، بمشاركة جماهير واسعة وبالتعاون مع فرق الفروع المحلية. حيث تُقام جولة صحار في 9 يناير بمركز صحار الترفيهي ضمن مهرجان صحار، تليها جولة عبري في 15 يناير بمنطقة مهرجان الظاهرة السياحي، ثم جولة مسندم في 11 يناير. وتمتد كل فعالية من الساعة 5:00 مساءً وحتى 9:00 مساءً، متيحة للزوار فرص التفاعل المباشر، والمشاركة في أنشطة توعوية ومجتمعية.

وبالتوازي، يدعم البنك مبادرات مجتمعية واسعة النطاق، من بينها فعالية مسير صحار، وهي فعالية للمشي المجتمعي تُقام يوم السبت 10 يناير لمسافة 8 كيلومترات تمتد من شاطئ صويحرة إلى قلعة صحار، وتهدف إلى تعزيز الصحة البدنية، والرفاه المجتمعي، والتواصل الاجتماعي، بمشاركة محلية ودولية واسعة. وتأتي هذه الفعاليات ضمن محفظة رعايات صحار الدولي الأوسع على مستوى السلطنة، والتي تشمل دعمه الاستراتيجي لمنصات ثقافية وسياحية كبرى مثل مهرجان صحار ومهرجان الظاهرة السياحي، إلى جانب عدد من المبادرات الوطنية والإقليمية الأخرى. وتعكس هذه المشاركات مجتمعة التزام البنك المستدام بتعزيز الحيوية الإقليمية، وتنشيط السياحة الداخلية، وتمكين مشاركة القطاع الخاص، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة في مختلف محافظات السلطنة.

كما يشغل صحار الدولي دور الراعي الاستراتيجي لماراثون عُمان الصحراوي 2026، وهو حدث رياضي دولي بارز يسلّط الضوء على المقومات الطبيعية الفريدة للسلطنة ويعزّز مكانتها كوجهة عالمية لسياحة المغامرات. ويضم الماراثون فئات سباق متعددة تتراوح بين سباقات التحمل الطويلة وسباقات مجتمعية وشبابية، مستقطبًا مشاركين محليين ودوليين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 في تنويع مصادر الدخل عبر السياحة الرياضية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.

ومن خلال حضوره الفاعل في هذه المنصات، يتفاعل صحار الدولي مباشرة مع أفراد المجتمع عبر أجنحة مخصصة وفرق ميدانية، موفّرًا حلولًا مصرفية، وبرامج توعوية مالية، وتجارب تفاعلية تسهم في إثراء تجربة الزوار. كما يستند هذا النهج إلى سجل البنك المتواصل في دعم المنصات الوطنية الكبرى، بما في ذلك رعايته لـ موسم خريف ظفار الماضي، وشراكته في ليالي مسقط، بما يعكس التزامًا مستدامًا بتعزيز المنظومة السياحية الوطنية، وتحفيز الزخم الاقتصادي الموسمي، وترسيخ الحضور الثقافي والتجريبي للسلطنة.

ومن خلال توحيد هذه الرعايات والأنشطة المجتمعية ضمن إطار استراتيجي متكامل، يواصل صحار الدولي ترسيخ مكانته كشريك وطني موثوق يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المشاركة الاقتصادية، ودعم النمو المرتكز على الإنسان في مختلف أنحاء السلطنة.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.SIB.om

-انتهى-

#بياناتشركات