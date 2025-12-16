مسقط: في إطار التزامه المستمر بتقديم تجارب مصرفية متميّزة والارتقاء بمعايير الصيرفة الحديثة، وقّع صحار الدولي وصحار الإسلامي مذكرة تفاهم استراتيجية مع الشركة العُمانية للمناولة الأرضية «ترانزُم»، لإطلاق باقة متكاملة من خدمات المطارات المصممة حصريًا لحاملي بطاقات سيغنتشر وإنفينيت. وبموجب هذه الاتفاقية، سيستفيد زبائن البطاقات المميزة من تجربة سفر أكثر سلاسة عند سفرهم عبر شركات النقل الجوي المحلية، تشمل خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل، وخدمة المسار السريع للمغادرين عبر إجراءات الجوازات والأمن، إضافة إلى خدمة الوصول والمغادرة السريعة التي تتيح إنجاز إجراءات الوصول بكفاءة وفي وقت قياسي. وقد جرى توقيع مذكرة التفاهم في مطارات عُمان، بحضور كلٍ من عبد القادر الصومالي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والخدمات المميزة، إلى جانب السيد نصر البوسعيدي، المدير التنفيذي في شركة ترانزم. ويأتي هذا التعاون تأكيدًا على التزام صحار الدولي بتوسيع نطاق المزايا الحصرية وتقديم قيمة مضافة مستدامة لزبائنه من الشريحة المميزة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال عبد القادر الصومالي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والخدمات المميزة: "يشكّل التفكير المبتكر، والرؤية المستقبلية، والفهم العميق لاحتياجات الزبائن الركائز الأساسية التي ننطلق منها في تطوير حلولنا المصرفية. فتصميم تجاربنا المميزة يقوم على قراءة دقيقة لتحولات أنماط الحياة وتعزيز جودة رحلة الزبون. ويولي زبائننا من الشريحة المميزة أهمية خاصة للخدمات التي تثري تجاربهم وتتماشى مع أسلوب سفرهم، عليه فإن هذا التعاون مع ترانزُم يجسّد التزامنا بتقديم تجربة سفر راقية تعكس المعايير التي نحرص على ترسيخها في جميع عروضنا."

من جانبه، قال فهد بن أكبر الزدجالي، رئيس صحار الإسلامي: "نؤمن بأن تقديم تجارب شخصية لزبائننا يتجاوز كونه نهجًا خدمياً، ليكون مبدأً راسخًا قائمًا على الرعاية والفهم الحقيقي لتطلعاتهم. وتُسهم مبادرات كهذه في إضفاء مزيد من الراحة والتميّز على رحلات زبائننا، وتعزز حضورنا في اللحظات التي تهمهم، بما يرسّخ الثقة المتبادلة ويؤكد دورنا كشريك يقدّر أولوياتهم."

وانسجامًا مع هذا التوجه المستقبلي، تضيف مذكرة التفاهم بُعدًا جديدًا من السلاسة والراحة لتجربة السفر، من خلال منظومة خدمات متكاملة تبدأ بـخدمة تسجيل الوصول المنزلي التي تتيح للزبائن إتمام إجراءات السفر من منازلهم أو مكاتبهم، بما يشمل استلام الأمتعة وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة. كما تتكامل هذه الخدمة مع خدمة المسار السريع التي تُسهّل المرور عبر نقاط التفتيش الأمنية والجوازات، بما يضمن تنقلاً أسرع وأكثر انسيابية داخل المطار. وعند العودة، توفّر خدمة الوصول والمغادرة السريعة إجراءات مبسّطة تُمكّن المسافرين من مغادرة المطار بأقل وقت انتظار ممكن.

وخلال المرحلة الأولى من إطلاق الخدمة، يمكن للزبائن تقديم طلباتهم عبر التواصل مع مركز اتصالات صحار الدولي على الرقم ‎+968 24730000‎ قبل موعد السفر بما لا يقل عن 48 ساعة، لتتولى شركة ترانزُم معالجة الطلب عبر قناة اتصال مخصّصة. وفيما يتعلق بمعايير الأهلية، يمكن لحاملي بطاقات سيغنتشر الاستفادة من الخدمة عند إنفاق حد أدنى قدره 350 ريالًا عُمانيًا على تذاكر الطيران، في حين يتمتع حاملو بطاقات إنفينيت بإمكانية الاستفادة من الخدمة دون أي حد أدنى للإنفاق.

ويجسّد هذا التعاون نهج صحار الدولي بعيد المدى في ابتكار حلول نوعية تُعيد تعريف مفهوم القيمة المقدَّمة للزبائن، من خلال ربط الخدمات المصرفية بأسلوب الحياة العصري وتقديم تجارب تتجاوز حدود القنوات المصرفية التقليدية. كما يعكس حرص البنك على بناء شراكات استراتيجية مع جهات رائدة في قطاعاتها، بما يُمكّنه من تقديم مزايا متكاملة تلبي تطلعات الزبائن المتغيرة وتواكب أنماط حياتهم المتسارعة. ومن خلال هذه المبادرة، يواصل صحار الدولي ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية تضع الزبون في صميم أولوياتها، وتسعى باستمرار إلى تعزيز جودة التجربة الشاملة، وتقديم حلول مبتكرة تُحدث أثرًا ملموسًا في حياة زبائنه، وتدعم في الوقت ذاته مساعيه نحو النمو المستدام والتميّز المؤسسي.

نبذة عن صُحار الدولي:

