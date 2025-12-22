مسقط: تعزيزًا لدوره كشريك فاعل في دعم وتطوير المنظومة المالية في سلطنة عُمان من خلال ابتكارات عملية تتمحور حول الزبائن، أعلن صحار الدولي، بالتعاون مع نافذته للصيرفة الإسلامية «صحار الإسلامي»، عن إطلاق حملة ترويجية تهدف إلى تعزيز تفعيل واستخدام بطاقة الدفع الوطنية «مال». وتدعو الحملة الزبائن إلى الاستفادة من سهولة وموثوقية حل دفع وطني مطوّر محليًا، إلى جانب إتاحة فرص للفوز بجوائز شهرية. وسيتم إدراج الزبائن وغير الزبائن الذين يقومون بطلب وتفعيل بطاقات الخصم «مال» عبر صحار الدولي أو صحار الإسلامي ضمن سحوبات شهرية بإجمالي جوائز تبلغ 12,000 ريال عُماني، تُمنح لعدد من الفائزين.

وحول ذلك، علق عبد القادر الصومالي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والخدمات المميزة في صحار الدولي، قائلاً: "يتحقق نجاح المبادرات الوطنية عندما تحظى بدعم مؤسسي فعّال ومدروس، ويجري تفعيلها عبر مبادرات عملية تشجع على المشاركة المجتمعية. وفي صحار الدولي، نضطلع بهذه المسؤولية من خلال مواءمة الأطر الوطنية مع مبادرات تندمج بسلاسة في التجربة المصرفية اليومية. وانطلاقًا من هذا التوجّه، نعمل على ترسيخ الثقة في أنظمة الدفع المطوّرة محليًا، والمساهمة في دعم ركائز النظام المالي الوطني."

سيتمكّن الزبائن وغير الزبائن ممن يقومون بطلب وتفعيل بطاقة "مال" عبر صحار الدولي من الدخول في سحب شهري بإجمالي جوائز قدرها 10,000 ريال عُماني، موزّعة على 20 فائزًا، ينال كل منهم 500 ريال عُماني. وفي نفس السياق، يتيح صحار الإسلامي للزبائن وغير الزبائن الذين يحصلون على بطاقة "مال" ويقومون بتفعيلها فرصة المشاركة في سحب شهري تبلغ قيمة جوائزه 2,000 ريال عُماني، تُمنح لأربعة فائزين ، يحظى كل فائز ب500 ريال عُماني. وتشمل الحملة كذلك الزبائن الذين تقدّموا بطلبات الحصول على البطاقة قبل بدء فترة الحملة، تأكيدًا على نهج الشمولية وتعزيز التفاعل المستمر.

وتُعد بطاقة "مال" إحدى حلول الدفع الوطنية التي طوّرها البنك المركزي العُماني بهدف تعزيز منظومة الدفع الرقمي في السلطنة ودعم التحول نحو الاستقلال المالي. وبفضل تكاملها مع شبكة "عُمان نت" –نظام الدفع الوطني-، تتيح البطاقة تنفيذ معاملات آمنة عبر أجهزة نقاط البيع، والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، إضافة إلى الدفع الإلكتروني للتجارة الإلكترونية المحلية. ويوفر صحار الدولي وصحار الإسلامي البطاقة دون رسوم، مع إمكانية طلبها بكل سهولة عبر التطبيق، بما يسهم في تسريع التحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد، واشراك المنصات الوطنية في التعاملات المالية اليومية.

ومن خلال هذه المبادرات ، يواصل صحار الدولي، بالتعاون مع صحار الإسلامي، التأكيد على التزامه بتحويل الأولويات الوطنية إلى تجارب ملموسة للزبائن، معززًا بذلك دوره كشريك مالي موثوق يدعم تقدّم منظومة الدفع الوطنية في سلطنة عُمان.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.SIB.om

-انتهى-

#بياناتشركات