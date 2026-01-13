مسقط: في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز خدماته المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وجعلها أقرب إلى مختلف شرائح المجتمع، افتتح صحار الإسلامي – نافذة الصيرفة الإسلامية لصحار الدولي – رسميًا فرعه الجديد للأعمال المصرفية للأفراد في ولاية بوشر، بما يسهم في تعزيز وصول الزبائن إلى حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية متكاملة في واحدة من أسرع المناطق السكنية نموًا في محافظة مسقط. وقد أُقيم حفل الافتتاح في مقر الفرع تحت رعاية سعادة علي بن خلفان الحسني، ممثل ولاية بوشر في مجلس الشورى، وبحضور أعضاء من الإدارة التنفيذية. ويرفع هذا التوسع إجمالي شبكة البنك إلى عشرين فرعًا ومركزي خدمات في مختلف محافظات السلطنة، ليشكّل محطة استراتيجية جديدة ضمن مساعي البنك المستمرة لتعزيز سهولة الوصول للخدمات المصرفية وتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر مختلف المناطق. كما يسهم الموقع الجديد في تعزيز قدرة البنك على تقديم خدمات مصرفية للأفراد مصممة وفق احتياجات الزبائن، مدعومة بتكامل رقمي سلس ونهج استشاري يركز على بناء علاقات بعيدة المدى، بما يواكب تطلعات الأفراد والأسر واحتياجاتهم المالية المتنامية.

وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال فهد أكبر الزدجالي، رئيس صحار الإسلامي: "يجسد افتتاح فرع بوشر النهج الذي ينتهجه صحار الإسلامي في توسيع نطاق خدماته وجعل زبائننا أكثر للحصول على حلول مالية موثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لاسيما في المجتمعات السكنية ذات معدلات النمو المرتفعة. ولا يقتصر تركيزنا على التوسع الجغرافي فحسب، بل يمتد إلى بناء منصات خدمات متكاملة تجمع بين المبادئ المصرفية والتمكين الرقمي والنهج الاستشاري، بما يمكننا من الاستجابة بشكل أدق لاحتياجات الزبائن من فئة الأفراد. ويعزز هذا التوسع قدرتنا على تقديم خدمات مخصصة، وتكامل رقمي سلس، ومستويات ثابتة من التميز في جودة الخدمة، إلى جانب ترسيخ التزامنا بدعم الشمول المالي والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 من خلال منظومة مالية مرنة وشاملة تتمحور حول الزبون."

ويعكس الفرع الجديد في بوشر التزام صحار الإسلامي بتوفير تجربة مصرفية مريحة تجمع بين التوسع الجغرافي والابتكار الرقمي وكفاءة تقديم الخدمة. وقد جرى تصميم الفرع ليواكب أعلى المعايير المهنية ويوفر بيئة مصرفية مريحة وعصرية، مزودة بأحدث الأنظمة التقنية بما يضمن الكفاءة التشغيلية وسهولة إنجاز المعاملات. كما يضم الفرع كوادر مؤهلة تمتلك خبرة بالسوق المحلي واحتياجات الزبائن، ويقدم باقة متكاملة من خدمات الأعمال المصرفية للأفراد تحت مظلة صحار الإسلامي، تشمل فتح الحسابات، والخدمات المصرفية اليومية، وبطاقات الخصم والائتمان، إلى جانب مجموعة متنوعة من حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ومن خلال هذا التوسع، يواصل صحار الإسلامي تعزيز حضوره في مختلف محافظات السلطنة، وتقريب الخدمات المصرفية الإسلامية من الزبائن، وترسيخ الثقة التي أسسها عبر تقديم خدمات عالية الجودة. ويمثل كل فرع جديد امتدادًا لالتزام البنك بتوسيع نطاق الوصول للخدمات المصرفية، والارتقاء بتجربة الزبائن، وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني. ومع استمرار مسيرة التطور، يواصل صحار الإسلامي تركيزه على توسيع نطاق انتشاره، والارتقاء بجودة خدماته، وترسيخ معايير جديدة في الصيرفة الإسلامية القائمة على محورية الزبون.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.SIB.om

-انتهى-

#بياناتشركات