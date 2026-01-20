عززت الشركة قدراتها في البنية التحتية الرقمية بتعيين جيف فيري شريكًا ورئيسًا لقطاع البنية التحتية الرقمية

الرياض: أعلنت صافاناد، الشركة الاستثمارية وهي شركة استثمارية عالمية تعمل على بناء وتطوير أعمال تجارية رائدة، اليوم عن تسريع وتيرة نمو منصتها للبنية التحتية الرقمية في الولايات المتحدة "إليمنت كريتيكال" (Element Critical). ويأتي ذلك من خلال إطلاق منصة جديدة لمراكز البيانات في الولايات المتحدة، مدعومة باستثمارات تصل قيمتها إلى مليار دولار أمريكي من شركاء استثمار مؤسسيين بارزين في الولايات المتحدة.

وتستند المنصة الجديدة على نجاح صافاناد في تطوير «إليمنت كريتيكال» لتصبح مشغّلًا سريع النمو لمراكز بيانات المؤسسات، وترتكز على الاستحواذ على منشأتين لمراكز بيانات المؤسسات في مدينتي هيوستن وأوستن بولاية تكساس. وقد صُممت هذه المنصة لدعم التوسع المستمر في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، تلبيةً للطلب المتزايد المدفوع بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومتطلبات الحوسبة المتقدمة، والبيئات التي تواجه قيودًا متزايدة في الطاقة.

وخلال العقد الماضي، عملت صافاناد على تطوير «إليمنت كريتيكال» لتصبح منصة رائدة لمراكز بيانات - الشركات، تخدم عملاء في قطاعات التكنولوجيا، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والطاقة، وغيرها من القطاعات الحيوية. ويعزز هذا الدعم الاستثماري طويل الأجل قدرة صافاناد على تسريع عمليات الاستحواذ والتطوير والتوسع في مراكز البيانات، مع مواصلة توسيع نطاق خدمات استضافة البيانات للشركات والتي تقدمها «إليمنت كريتيكال».

وقال كمال باحمدان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة صافاناد، "نعتز بالانتقال لهذه المرحلة الجديدة من مسيرة «إليمنت كريتيكال» بالشراكة مع مستثمرين يشاركوننا قناعاتنا بأهمية البنية التحتية الرقمية والتطور المتسارع الذي يقوده الذكاء الاصطناعي. وخلال السنوات العشر الماضية، نجحنا في بناء منصة قوية ومرنة، وتمثل هذه المرحلة توسعا نوعيا لقدراتنا في أحد أكثر قطاعات البنية التحتية أهمية على مستوى العالم. ومع تزايد الأهمية الاستراتيجية للبنية التحتية الرقمية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، تتمتع صافاناد بموقع فريد يتيح لها الربط بين رأس المال، والخبرة التشغيلية، والشراكات طويلة الأجل عبر مختلف الأسواق، بما يمكّن مستثمرينا وشركاءنا من المشاركة في قطاع محوري للمرحلة المقبلة من نمو الاقتصاد الرقمي العالمي".

وبالتزامن مع ذلك، عززت صافاناد قدراتها في قطاع البنية التحتية الرقمية من خلال تعيين جيف فيري شريكا ورئيسا لقطاع البنية التحتية الرقمية. حيث يتمتع فيري بخبرة تزيد على 30 عامًا في مجالات البنية التحتية الرقمية والاستثمار في مراكز البيانات، بما في ذلك ما يقارب عقدين من العمل في غولدمان ساكس، وسيعمل عن كثب مع صافاناد و«إليمنت كريتيكال» لدعم النمو المستمر للمنصة وتنفيذ استراتيجيتها.

وتؤكد هذه التطورات قناعة صافاناد الراسخة بالبنية التحتية الرقمية باعتبارها محورا استثماريا عالميا أساسيا، وتبرز قدرتها على بناء وتوسيع وتشغيل منصات مرنة في واحد من أكثر القطاعات حيوية وتسارعًا في العالم.

وبالإضافة لذلك تواصل صافاناد توسيع منصاتها الاستثمارية في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، وهما من القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، حيث تتمتع الشركة بسجل عالمي وتعمل على تعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج. واستنادا إلى خبراتها التشغيلية العميقة، وشراكاتها طويلة الأجل، ونهجها المنضبط في توظيف رأس المال، تعمل صافاناد على بناء منصات عالية الجودة تتماشى مع أهداف التنمية طويلة الأمد للمملكة والمنطقة بشكل عام.

وتتولى كل من غوغنهايم للأوراق المالية وغولدمان ساكس دور المستشارين الماليين لصفاناد، فيما تولت شركة كينغ آند سبالدينغ دور المستشار القانوني. كما عملت شركة ABG Advisory كمستشار استراتيجي لصفاناد. وتولت شركة كيركلاند آند إيليس مهام المستشار القانوني للمنصة فيما يتعلق بصفقات الاستحواذ على مركزي البيانات في هيوستن وأوستن. كما قامت كل من BofA Securities وبنك Citizens بدور المرتبين الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب ، فيما عمل بنك Huntington National Bank كمرتب رئيسي لتمويل الصفقة.

نبذة عن صافاناد

صافاناد شركة استثمارية يقودها الشركاء المؤسسون وتعمل على بناء شركات عالمية المستوى. وتحقق قيمة طويلة الأمد من خلال الاستثمار بقناعة، والعمل بانضباط عالٍ، والمواءمة مع فرق الإدارة والمستثمرين لتنمية شركات رائدة على المدى الطويل. وتمتلك صافاناد منصات استثمارية وتشغيلية في مجالات البنية التحتية الرقمية، والتعليم، والرعاية الصحية، والعقارات، وتتخذ من نيويورك والرياض مقرًا مشتركا لها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.safanad.com

نبذة عن إليمنت كريتيكال

تأسست «إليمنت كريتيكال» في عام 2014، وهي شركة رائدة في تشغيل مراكز البيانات في الولايات المتحدة. وتعمل الشركة، بقيادة فريق إداري متمرس وبدعم من مستثمرين طويلَي الأجل، على تشغيل منشآت محايدة لمشغلي الاتصالات ومهيأة للبيئات الهجينة في كل من هيوستن وأوستن وشيكاغو، والعمل بنشاط على التوسع في الأسواق الرئيسية من الفئتين الأولى والثانية (Tier 1 & Tier 2).. وتخدم «إليمنت كريتيكال» قاعدة متنوعة من عملاء الشركات والمؤسسات، ومزودي الخدمات السحابية الضخمة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومنصات السحابة الناشئة (Neo-Cloud)، ممن تتطلب أعمالهم حلول استضافة بيانات واتصال قادرة على دعم أعباء العمل التقليدية وبيئات الذكاء الاصطناعي عالية المعالجة. وتركز الشركة على بناء مراكز بيانات موثوقة ومتصلة بكفاءة تلبي متطلبات الأداء المعاصرة وتستشرف احتياجات تقنيات الجيل القادم.

