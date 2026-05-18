دبي، أعلنت شوبا العقارية، المطور العالمي الرائد في مجال العقارات الفاخرة والمعروف بالتزامه بالجودة الاستثنائية والابتكار وبناء مجتمعات جاهزة للمستقبل، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كييتا درون، الشركة الرائدة في خدمات التوصيل الجوي الأخضر، لإطلاق منظومات توصيل جوي من الجيل التالي داخل مجتمعات شوبا المتكاملة.

من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، تصبح شوبا العقارية أول شريك رسمي لـ “المجتمع الذكي” لشركة كييتا درون في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز التزامها بدمج البنية التحتية المستقبلية والتقنيات المستدامة ضمن مشاريعها.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بين شوبا العقارية وكييتا درون، بحضور هيئة دبي للطيران المدني، في خطوة مهمة تعكس التوجه نحو إعادة تعريف آليات دمج خدمات اللوجستيات والتنقل بشكل سلس داخل المجتمعات السكنية الراقية.

تقدم منظومة التوصيل لدى كييتا درون المدعومة بالتكنولوجيا حلول توصيل أسرع وأكثر ذكاءً وصديقة للبيئة للمرحلة الأخيرة من سلسلة الإمداد، والمصممة لتعزيز راحة المجتمع والسلامة التشغيلية. وبما أنها متوافقة مع الأطر الحكومية المعتمدة، تدعم هذه المبادرة رؤية شوبا العقارية لبناء مجتمعات مستقبلية جاهزة، حيث تعزز الابتكارات تجربة السكان اليومية.

تمثل هذه الشراكة تطورًا طبيعيًا نحو “رؤية المجتمع الذكي”، حيث يتم تصميم البنية التحتية ليس فقط لتلبية الاحتياجات الحالية، بل للتنبؤ بمتطلبات المستقبل من خلال حلول ذكية وقابلة للتكيف.

وبفضل نموذجها القائم على التكامل العكسي، تتمتع شوبا العقارية بموقع فريد يمكّنها من دعم نشر شبكات التوصيل الجوي بأمان وكفاءة وقابلية للتوسع داخل مجتمعاتها، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة، مما يضع معيارًا جديدًا للابتكار في التجارب السكنية في المنطقة.

سيتم تنفيذ هذا التعاون على مراحل، مع تشغيل جميع الأنشطة ضمن الأطر الحكومية المعتمدة، مما يؤكد التزام الطرفين بالسلامة والامتثال والابتكار المسؤول.

وقال السيد فرانسيس ألفريد، العضو المنتدب لشوبا العقارية:

"في شوبا العقارية، تمتد رؤيتنا للفخامة إلى ما هو أبعد من التصميم والحرفية لتشمل الأنظمة الذكية التي تدعم الحياة اليومية. هذه الشراكة لا تتعلق بتقديم خدمة جديدة، بل بإعادة تصور كيفية عمل المجتمعات في بيئة حضرية متسارعة التطور.

يتيح لنا نموذج التكامل العكسي تصميم ودمج هذه التقنيات المتقدمة بدقة وأمان وقابلية للتوسع على المدى الطويل. ومن خلال تعاوننا مع كييتا درون، نتخذ خطوة حاسمة نحو بناء مجتمعات مستقبلية مكتفية ذاتيًا، حيث يتم دمج الابتكار والاستدامة والراحة بسلاسة في تجربة السكان. هذه هي المرحلة القادمة من الحياة الذكية، وشوبا تفخر بقيادتها."

وقال الدكتور ماو، رئيس شركة كييتا درون:

"تمثل هذه الشراكة مع شوبا العقارية لحظة محورية بالنسبة لنا. هدفنا المشترك هو دعم مجتمعات قائمة على الجودة والدقة والتفكير طويل المدى، وهي قيم جوهرية في هويتنا. نحن لا نوقع اتفاقية فقط، بل نضع الأساس لمستقبل الحياة الحضرية في دولة الإمارات. يسعدنا الترحيب بشوبا كشريك للمجتمع الذكي، ونتطلع إلى تحقيق هذه الرؤية للسكان خلال عام 2026 وما بعده."

وقال سعادة محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني :

" يسر هيئة دبي للطيران المدني دعم تطوير خدمات التوصيل الجوي التي تقدمها كييتا درون داخل مجتمع شوبا هارتلاند، بما يعكس التزامها بتبني الابتكار وتعزيز مستقبل منظومة التنقل في إمارة دبي."

كما أعربت كل من كييتا درون وشوبا العقارية عن نيتهما استكشاف فرص تعاون خارج دولة الإمارات العربية المتحدة مع توسع خطط نشر خدمات كييتا درون واستمرار توسع شوبا العقارية عالميًا.

نبذة عن شوبا العقارية:

"شوبا العقارية" شركة تطوير عقاري عالمية، تلتزم بإحداث نقلةٍ شاملة في أنماط الحياة من خلال المجمعات المستدامة. تأسست الشركة عام 1976 كشركة ديكور داخلي في سلطنة عمان من قبل رائد الأعمال الطموح "بي إن سي مينون"، وواصلت "شوبا العقارية" تعزيز حضورها من خلال مشاريعها واستثماراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسلطنة عمان؛ والهند. وتواصل "شوبا العقارية" منذ قرابة خمسة عقود إعادة رسم ملامح سلاسل القيمة العقارية من خلال منظومتها الفريدة "التكامل العكسي"، والتي تتيح للشركة إتمام أعمال وضع المفاهيم والتصميم والتطوير بالاعتماد الكامل على مواردها الداخلية. واليوم، تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها في مصافِ أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتصبو لتصبح إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة عالميًا، مع التركيز على مفهوم "فن التفاصيل" كركيزةٍ أساسية ضمن رؤيتها المؤسسية. وتتولى الشركة تطوير ستة عشر مشروعًا رئيسيًا في دولة الإمارات، وتواصل تعزيز حضورها من خلال عدد من المشاريع الأخرى، مرتكزةً على سجلها الحافل بالتميز في تنفيذ المشاريع وإتمامها قبل مواعيدها المحددة. وتمضي الشركة قدمًا في تطوير مشروع "شوبا هارتلاند"، وهو مجمع سكني رائد ينبض بالحياة ويضم وحداتٍ لأكثر من 11 ألفًا من القاطنين.

ويعد مشروع جزيرة شوبا السينية أول مشروع جزيرة من شوبا العقارية، وستشمل الجزيرة مجموعة من الفلل والشقق الفاخرة والمنتجعات على الواجهة البحرية.

نبذة عن كيتا درون:

كيتا درون شركة رائدة في خدمات التوصيل الجوي، تُسهم في تطوير مستقبل خدمات التوصيل للميل الأخير من خلال حلول جوية آمنة وفعّالة ومستدامة. وحتى مارس 2026، أطلقت كيتا درون مسارات عدّة للتوصيل في عدد من المدن العالمية الرئيسة، بما في ذلك شينزن، وبكين، وشنغهاي، وقوانغتشو، وهونغ كونغ، ودبي، وهي أنجزت أكثر من 880 ألف عملية توصيل حتى مارس 2026.

وصُممت خدمات كيتا درون للتوصيل الفوري لتلبية احتياجات البيئات الحضرية المتنوعة، حيث تخدم المكاتب، والمجمعات السكنية، والوجهات السياحية، والحدائق، والحرم الجامعية، والمرافق الصحية، والمساحات العامة مثل المكتبات، مع توفير إمكانية الوصول إلى أكثر من 160 ألف منتج في مختلف المناطق التي تعمل فيها الشركة.

