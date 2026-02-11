دبي، أعلنت "شنايدر إلكتريك"، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا الطاقة، اليوم عن إطلاق "نظام الأتمتة المعرّفة برمجياً EcoStruxure™ Foxboro"، وهو أول نظام تحكم موزع مفتوح ومعرّف برمجياً على مستوى القطاع. ويجمع هذا النظام المبتكر بين موثوقية تقنيات فوكسبورو Foxboro المعروفة ومرونة الأتمتة المفتوحة والمعرّفة برمجياً، مما يساعد العملاء على التحديث وتبنّي الحلول الهجينة الذكية بشكل أسرع، وتقليل المخاطر، وضمان جاهزية عملياتهم للمستقبل.

ومنذ عقود، يعتبر "نظامFoxboro للتحكم الموزع" بمثابة "عقل اصطناعي" للعمليات الصناعية، حيث يتيح التحكم بالعمليات المعقدة وتنسيقها في الوقت الفعلي. ومع تنامي المتطلبات في الوقت الحالي؛ ومنها توفير مرونة أكبر، وتحديثات أقل تكلفة، وتحقيق امتثال أسهل، يوفر "نظام EcoStruxure™ Foxboro للأتمتة المعرّفة برمجيًا" هذه المزايا وخاصةً المرونة، وقابلية التوسع، وكفاءة التكلفة، دون المساس بالموثوقية.

ويؤكد التقرير البحثي العالمي الحديث الذي أعدّته شنايدر إلكتريك بالتعاون مع "أومديا" أهمية الأنظمة الصناعية المفتوحة، حيث كشف التقرير أن الأنظمة المغلقة تكبّد الشركات الصناعية متوسطة الحجم خسائر سنوية تصل إلى 7.5% من إيراداتها بسبب فترات التوقف، وعدم الكفاءة، وتحديثات الامتثال.

وقال هاني فودة، نائب الرئيس الأول لأتمتة العمليات في شنايدر إلكتريك: "يمثل نظام EcoStruxure™ Foxboro للأتمتة المعرّفة برمجيًا محطة فارقة في مجال الأتمتة الصناعية. فمن خلال توفير النظام الجديد لخيار البنية المفتوحة المعرّفة برمجيًا، نقدم لعملاءنا المرونة اللازمة للتحديث دون أي تنازلات، ونحمي استثماراتهم بالتوازي مع فتح آفاق إمكانيات مستقبلية متطورة. ويعدّ هذا التطور التقني، الذي تفخر "شنايدر إلكتريك" بريادتها فيه، عامل تمكين استراتيجي للتحول الرقمي".

وتم تطوير "نظامFoxboro للأتمتة المعرفة برمجيًا" استجابةً لرؤى العملاء حول التحديات الحقيقية التي تواجه القطاع اليوم، كتقادم الأنظمة، وارتفاع التكاليف، والحاجة إلى إنجاز المزيد بموارد أقل. ويفصل هذا النظام بين المكونات المادية والبرمجية لحماية الاستثمارات الحالية وتمكين عملية تحديث سلسة وأقل مخاطرة. والنتيجة هي سير عمل أبسط، وتحقيق رؤى أسرع، وتحسين مستدام في الأداء.

ميزات رئيسية

وبتوفير بنية مفتوحة معرّفة برمجياً، يفصل "نظامFoxboro بين البرمجيات والمكونات المادية، لتحقيق استقلالية المورّدين وقابلية التشغيل البيني، مما يتيح بنى مرنة وقابلة للتطوير تبسط العمليات.

ولضمان أمان سيبراني وجاهزية للمستقبل، تم تصميم "نظام Foxboro للأتمتة المعرفة برمجيًا" وفقًا لمبادئ الأمان بالتصميم، وهو يتوافق مع معيار IEC 62443-3-3، مما يوفر منصة جاهزة للمستقبل تتيح تقارب تكنولوجيا المعلومات والتشغيل، وتكامل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتحوّل الطاقة، والعمليات المستقلة للجيل الرابع للصناعة 4.0.

ومن أجل تبسيط العمليات وخفض التكاليف، يمكن للعملاء خفض النفقات الرأسمالية والتشغيلية، وتبسيط عملية تطبيق النظام الجديد بواسطة أدوات سهلة الاستخدام، تقلل وقت التوقف عن العمل وتتجنب التقادم وتمكّن الصيانة التنبؤية.

وباعتباره أول نظام تحكم موزع معرّف برمجياً، يمثل "نظامFoxboro بنية أتمتة معتمدة لأنظمة التحكم الموزع، مدعومة بتقنية خبير الأتمتة EcoStruxure Automation Expert. وهو يتيح التشغيل البيني، والتطبيق السريع، بتصميم هادف وتوافرٍ عالٍ. كما يضمن النظام استمرارية التحول الرقمي بالحفاظ على ترابط البيانات واتساقها طوال دورة حياة المصنع - من التصميم إلى الإنتاج إلى الصيانة. وهذا يتيح سير أعمال مؤتمت، وجودة منتجات أفضل، وتكاملاً مع التحليلات لاتخاذ قرارات أعمال ذكية وفورية.

ويستفيد العملاء من مسار ترقية جاهز للمستقبل في النظام، مع أمن سيبراني مدمج، وعمليات مبسطة تدعم تكامل التكنولوجيا والتشغيل والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي. ويوفر نظامFoxboro للأتمتة المعرّفة برمجيًا للعملاء تحكّماً مرناً معززاً بالبيانات وغير مقيّد بالأجهزة. وهو أكثر من مجرد نظام، بل أداة تمكين استراتيجية للتحول الرقمي.

وقال كريغ ريسنيك، نائب رئيس مجموعة ARC الاستشارية: "يمثل إطلاق نظامEcoStruxure™ Foxboro للأتمتة المعرّفة برمجيًا نقلة نوعية في تطوّر أتمتة العمليات. فمن خلال فصل منطق التحكم عن الأجهزة، تتيح شنايدر إلكتريك للمصنّعين المرونة اللازمة لتوسيع نطاق عملياتهم وتكييفها وتبسيطها. ويساعد هذا النهج المعرّف بالبرمجيات على خفض تكاليف الصيانة، وحماية استثمارات الأتمتة القائمة، وضمان استمرارية التحول الرقمي طوال دورة حياة المصنع. وبفضل الأمن السيبراني المدمج في صميمه، والتزامه بالمعايير المفتوحة والقابلة للتشغيل البيني، يتيح نظامFoxboro للأتمتة المعرّفة برمجيًا للمصنّعين إجراء التحديث بوتيرة تناسبهم، وتسريع تكامل تكنولوجيا المعلومات والتشغيل، والتوسّع في تبنّي الجيل التالي من التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية والعمليات المستقلة".

شنايدر إلكتريك شركة رائدة عالمياً في تكنولوجيا الطاقة، تقوم بدور ريادي في تعزيز الكفاءة والاستدامة عبر التحول الكهربي والأتمتة ورقمنة الصناعات وقطاعات الأعمال والمنازل. وتعمل الشركة من خلال تقنياتها المتطورة على تحويل المباني ومراكز البيانات والمصانع والبنى التحتية والشبكات إلى أنظمة مفتوحة ومترابطة، بما يعزز أداءها ومرونتها ويضمن استدامتها. وتشمل محفظة أعمالها الأجهزة الذكية، والبنى المعرّفة بالبرمجيات، والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية، والاستشارات المتخصصة. لدى شنايدر إلكتريك 160 ألف موظف ومليون شريك أعمال في أكثر من 100 دولة، وتصنف بشكل مستمر ضمن أكثر الشركات استدامة في العالم.

