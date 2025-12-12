يمكن للمشاركين في السوق الوصول إلى مجموعات واسعة من بيانات السوق المالية السعودية عبر مصدرٍ موحّدٍ وموثوق.

منتجات مصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء، تشمل المحللين والمستثمرين والمُصدِرين وأعضاء السوق.

صيغ مرنة وإمكانية اتصال عبر واجهة برمجة التطبيقات ( API ) لتمكين الأتمتة وتسهيل الوصول الفوري.

الرياض،- أعلنت "وامض"، الذراع التقنية والابتكارية لمجموعة تداول السعودية، عن إطلاق "منصة البيانات"، وهي منصة تتيح للمشاركين في السوق المالية السعودية الوصول إلى بيانات شاملة من مصدر مركزي موثوق.

تُقدّم المنصّة عند إطلاقها سبعة منتجات بيانات رئيسية صُمِّمت خصيصًا لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من المشاركين في السوق، منهم المحللين والمستثمرين وأعضاء السوق والمُصدِرين. وستواصل "وامض" إطلاق منتجات جديدة عبر "منصّة البيانات"، بما يوفّر للمشاركين وصولًا سهلاً إلى مجموعة متنوعة من بيانات ومعلومات السوق المالية السعودية.

وتوفر المنصّة منتجاتها من خلال تجربة استخدام انسيابية تتيح للمشاركين في السوق المالية السعودية اتخاذ قرارات أسرع وقائمة على معلومات دقيقة، مما يسهم في تعزيز جودة اتخاذ القرارات الاستثمارية ورفع كفاءة السوق المالية ودعم الشفافية. وباعتماد نهج مركزي للبيانات وتوفير حلول متطورة وشاملة، تؤكد "وامض" التزامهما بتوسيع نطاق الوصول إلى البيانات وتطوير منظومة السوق المالية في المملكة وخارجها.

وبهذه المناسبة، قال يزيد الدميجي، المدير التنفيذي لشركة "وامض": "تُعدّ "منصة البيانات" مبادرة رئيسية للسوق المالية السعودية، إذ تمكّن المشاركين في السوق، من الوصول إلى منصّة بيانات مركزية ومتطورة. وتُعدّ منصّة البيانات أداة استراتيجية تمكّن المشاركين من دمج البيانات الموثوقة في أنظمتهم التشغيلية، واتخاذ قرارات أذكى وأسرع. تعزّز هذه المنصّة تركيزنا على الابتكار والتقنية وتوسيع نطاق الوصول إلى البيانات، وتؤكد التزامنا بدعم الشفافية والكفاءة والنمو في السوق المالية السعودية."

يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة في مسيرة التحول المستمرة لمجموعة تداول السعودية وتوسيع بنيتها التحتية الرقمية. تمثل "منصة البيانات" مرحلة جديدة في تطور المجموعة، حيث تحوّل البيانات إلى ممكن استراتيجي يُوفر الشفافية والكفاءة ويدعم نمو السوق المالية السعودية. ويتماشى تركيز المجموعة على البيانات والابتكار مع التوجه الاستراتيجي لتعزيز الشفافية، وترسيخ منظومة السوق المالية السعودية لتعزيز مكانتها كسوق مالية متطورة.

ستوفّر منصّة البيانات تجربة استخدام ذاتية للحصول على منتجات البيانات، بما في ذلك خيارات وصول عبر واجهة برمجة التطبيقات API وتنسيق JSON للبيانات وعدة خيارات أخرى لنقل الملفات، والتي بدورها تضمن للعملاء تسليم آمن وقابل للتوسع وفق أعلى المعايير المؤسسية.

نبذة عن وامض

تأسست شركة تداول للحلول المتقدمة "وامض" في عام 2021 لتكون الذراع الابتكاري لمجموعة تداول السعودية. وتدعم الشركة جهود تطوير السوق المالية السعودية تماشياً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالية ضمن رؤية المملكة 2030. وتقدم "وامض" خدمات مبتكرة تسهم في إطلاق العنان لإمكانات البيانات وتسخير قوة التقنية في السوق المالية السعودية وخارجها. وتحقيقاً لهدفها المتمثل بتقديم خدمات نوعية تركز على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الحديثة للسوق، تسعى "وامض" لتسخير التقنيات الناشئة التي تساعد المشاركين في السوق على معالجة مختلف المشاكل والتحديات.

