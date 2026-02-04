الدوحة: أعلنت شركة هيدروفيست تكنولوجي للتجارة والمقاولات ذ.م.م، ومقرها الدوحة، وهي شركة تعمل في مجال تطوير حلول زراعية ذكية مناخياً، ومحاصيل، ومنتجات ذات قيمة مضافة، اليوم عن إتمام جولة تمويلية ناجحة بقيمة مليون ريال قطري.

ومن المقرر توظيف التمويل المذكور لتسريع الإنتاج التجاري، واستكمال تجهيز مصنع في بركة العوامر، المنطقة اللوجستية (أ)، الوكرة، وتوسيع نطاق التعاون في مجال البحث والتطوير، ودعم التوسع في سوق الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الرابع من عام 2026.

ومن جانبه قال جيسيم فرانسيس أدايا، الرئيس التنفيذي لشركة هيدروفيست تكنولوجي: "يمثل استثمار اليوم نقطة تحول حاسمة لشركة هايدروفست. حيث بفضل هذا التمويل، سننتقل إلى عمليات الإنتاج على نطاق تجاري واسع. ونحن متحمسون لتقديم خيارات غذائية عالية الجودة، منتجة باستخدام أساليب زراعية قائمة على البيانات."

تُعد شركة هيدروفيست تكنولوجي، المعروفة بإنتاج رقائق الخس في قطر، على أعتاب توسيع خط إنتاجها. وتعمل الشركة حاليًا على تطوير منتجات الفواكه المجففة بالتجميد، مستفيدةً من أحدث تقنيات التجفيف بالتجميد للحفاظ على نكهة الفواكه الطازجة وقيمتها الغذائية دون الحاجة إلى مواد حافظة أو مكونات اصطناعية. كما تعتزم الشركة إطلاق شاي الخس، المُعزز بالمورينجا والليمون وعناصر صحية أخرى.

يُعزز طرح هذه المنتجات في السوق مهمة شركة هايدروفست الرامية إلى إحداث ثورة في الأمن الغذائي والاستدامة البيئية. كما يُسهم في بناء قاعدة متينة لخدمة شركاء التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال منشأة الشركة الجديدة، فضلًا عن دعم رؤية قطر الوطنية 2030.

الوضع الحالي لشركة هايدروفست

المنتجات وجذب العملاء في السوق: تُصنع رقائق الخس، التي تُسوّق كبديل صحي ومميز للوجبات الخفيفة، من أوراق الخس المزروعة والمحصدَة في مزرعة مائية في الدوحة، ثم تُوزّع على شبكة متنامية من شركاء التجزئة في جميع أنحاء البلاد.

وقد أكّد نمو شركاء التجزئة وزخم المبيعات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية على الطلب المتزايد على الوجبات الخفيفة المنتجة محليًا والغنية بالعناصر الغذائية.

الشراكات والمشاريع الاستراتيجية : أنشأت شركة هايدروفست علاقة استراتيجية مع شركة دنسو العالمية المدرجة ضمن قائمة فورتشن غلوبال 500 للتعاون التقني وتقديم حلول زراعية قائمة على البيانات. وتتيح هذه الشراكة لشركة هايدروفست استيراد وزراعة أنواع عالية الجودة من الشمام الياباني في قطر.

: أنشأت شركة هايدروفست علاقة استراتيجية مع شركة دنسو العالمية المدرجة ضمن قائمة فورتشن غلوبال 500 للتعاون التقني وتقديم حلول زراعية قائمة على البيانات. وتتيح هذه الشراكة لشركة هايدروفست استيراد وزراعة أنواع عالية الجودة من الشمام الياباني في قطر. الحالة: حصلت شركة هيدروفيست تكنولوجي على موافقة رسمية لنشرها في دليل المصدرين التابع لبنك قطر للتنمية، مما يعترف بالشركة باعتبارها شركة جاهزة للتصدير.

الاستثمارات المخطط لها والأولويات الفورية

مصنع جديد : تشغيل وتجهيز منشأة إنتاج جديدة في بركة العوامر، المنطقة اللوجستية (أ)، الوكرة، لدعم الإنتاج الموسع لخطوط إنتاج ذات قيمة مضافة.

: تشغيل وتجهيز منشأة إنتاج جديدة في بركة العوامر، المنطقة اللوجستية (أ)، الوكرة، لدعم الإنتاج الموسع لخطوط إنتاج ذات قيمة مضافة. توسيع خط الإنتاج : إطلاق رقائق الخس المحسّنة بميزات إضافية: خالية من الكوليسترول، وخالية من الغلوتامات أحادية الصوديوم، وخالية من المواد الحافظة، وغيرها. إطلاق شاي الخس مع المورينجا ونكهات إضافية، بالإضافة إلى مجموعة منتجات الفاكهة المجففة بالتجميد المصممة خصيصًا لقنوات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية.

: إطلاق رقائق الخس المحسّنة بميزات إضافية: خالية من الكوليسترول، وخالية من الغلوتامات أحادية الصوديوم، وخالية من المواد الحافظة، وغيرها. إطلاق شاي الخس مع المورينجا ونكهات إضافية، بالإضافة إلى مجموعة منتجات الفاكهة المجففة بالتجميد المصممة خصيصًا لقنوات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية. الزراعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي : تقديم حلول الزراعة المائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال مجموعات "افعلها بنفسك" و"نفعلها نيابة عنك"، مما يُمكّن العملاء من إنشاء حدائق مائية ذكية والحفاظ عليها.

: تقديم حلول الزراعة المائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال مجموعات "افعلها بنفسك" و"نفعلها نيابة عنك"، مما يُمكّن العملاء من إنشاء حدائق مائية ذكية والحفاظ عليها. التوسع الإقليمي: من المقرر مباشرة العمليات في دبي خلال الربع الرابع من عام 2026 لإقامة شراكات توزيع، واستهداف قنوات البيع بالتجزئة المتميزة، واختبار الخدمات اللوجستية للتصدير في جميع أنحاء سوق الإمارات العربية المتحدة.

تأثير المستثمرين والشراكة

يعزز ضخ مليون ريال قطري رأس المال العامل، ويسرع من جاهزية المصنع، ويقلل من مخاطر إطلاق منتجات شركة هيدروفيست تكنولوجي لتلبية الطلب المتزايد من شركاء التجزئة. وتتوقع الشركة أن يُمكّن هذا الاستثمار من إقامة شراكات لاحقة، ويُهيئ أعمالها لقاعدة عملاء أوسع، حيث يواصل فريق البحث والتطوير استكشاف طرق لتحويل المنتجات الزراعية المائية إلى خطوط إنتاج غذائية متنوعة.

نبذة عن شركة هيدروفيست تكنولوجي للتجارة والمقاولات ذ.م.م

شركة هيدروفيست تكنولوجي للتجارة والمقاولات ذ.م.م ("هيدروفيست تكنولوجي") هي شركة قطرية متخصصة في التكنولوجيا الزراعية وتقع في الدوحة، تعمل على تطوير أنظمة زراعة ذكية مناخيًا ومنتجات غذائية متميزة وصحية. تشمل منتجات الشركة رقائق الخس، والمحاصيل المزروعة بتقنية الزراعة المائية، ومشروع الشمام الياباني، والفواكه المجففة بالتجميد، وخلطات الشاي الصحي. وتعتمد شركة هايدروفست على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحكم في المزارع، بالإضافة إلى منهجية تعتمد على البيانات، لإنتاج محاصيل عالية الجودة باستمرار للأسواق المحلية والإقليمية.

لمزيد من الاستفسارات، يرجى التواصل من خلال sales@hydrovesttechnology.com

-انتهى-

#بياناتشركات