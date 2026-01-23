أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة "تايتان ليثيوم إندستريز المحدودة" (Titan Lithium Industries Ltd)، المصفاة الرائدة لليثيوم في دولة الإمارات، اتفاقية إطارية مع شركة مرسيدس-بنز ش.م. لتوريد مادة الليثيوم المستخدمة في البطاريات لدعم مجموعة السيارات الكهربائية العالمية لصانع السيارات الألماني. وتأتي هذه الاتفاقية المتعددة السنوات، والتي تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار أمريكي (1.1 مليار درهم إماراتي)، لتدعم خارطة طريق مرسيدس-بنز نحو التحول الكهربائي، وتعد محطة هامة في طموحات دولة الإمارات الصناعية وفي مجال الطاقة النظيفة.

تؤسس هذه الاتفاقية شركة "تايتان ليثيوم" كمورد أساسي ضمن سلسلة توريد مواد البطاريات العالمية لمرسيدس-بنز، مما يعكس تركيز الشركة المصنعة للسيارات على ضمان أمن التوريد على المدى الطويل والحصول على ليثيوم منتج بمسؤولية ومن مصادر جغرافية متنوعة.

وتتماشى هذه الشراكة مع أهداف الإمارات العربية المتحدة الأوسع نطاقاً في مجال التحول الصناعي والطاقة، والتي تهدف إلى توطين سلاسل القيمة الاستراتيجية وتوسيع نطاق التصنيع النهائي للمواد الحيوية.

وتعتمد مصفاة "تايتان ليثيوم"، الواقعة في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (KEZAD)، على مصادر الطاقة النظيفة وعمليات تكرير رائدة في القطاع لإنتاج كربونات الليثيوم وهيدروكسيد الليثيوم بجودة البطاريات، بما يتماشى مع متطلبات سلسلة توريد السيارات منخفضة الكربون.

ومن المتوقع أن يبدأ التوريد التجاري بموجب هذه الاتفاقية في عام 2028، رهناً بالشروط المعتادة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تعكس هذه الاتفاقية استراتيجية دولة الإمارات المدروسة لبناء سلاسل قيمة صناعية تنافسية عالمياً في القطاعات الحيوية. ومن خلال تمكين شراكات التصنيع المتقدمة بين المصنعين العالميين والمنتجين المحليين، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كشريك موثوق وطويل الأمد، وكممر للاقتصاد المستقبلي."

ومن جانبه، صرح السيد فايبهاف جين، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تايتان ليثيوم إندستريز المحدودة: "يعد الليثيوم الركيزة الأساسية لاقتصاد الطاقة الجديد، وتعكس هذه الشراكة بروز دولة الإمارات كمساهم موثوق به على المدى الطويل. تمثل الإمارات اليوم فرصة لا تتكرر لتعزيز مرونة منظومة الطاقة النظيفة عالمياً. وتؤكد هذه الاتفاقية مع مرسيدس-بنز الثقة العالمية في قدرة الإمارات على توفير المواد الحيوية بمسؤولية وموثوقية ووفقاً لأعلى المعايير العالمية.

نبذة عن شركة تايتان ليثيوم إندستريز المحدودة

تعد شركة "تايتان ليثيوم إندستريز المحدودة" منتجاً إماراتياً لمواد الليثيوم المستخدمة في البطاريات، وتعمل على تطوير واحدة من أهم منصات تكرير الليثيوم في المنطقة. وبدعم من استثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار أمريكي، يتم تطوير منشأة الشركة في "KEZAD" على مرحلتين بقدرة إجمالية تصل إلى 120,000 طن سنوياً من كربونات الليثيوم وهيدروكسيد الليثيوم، مع بدء الإنتاج في الربع الثاني من عام 2027. وتلتزم الشركة بالمعايير العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وتدعم كبار مصنعي السيارات ولاعبي تخزين الطاقة في دفع عجلة التنقل النظيف.

