عمان، الأردن: أعلنت شركة "ماجد الفطيم"، التي تملك وتدير كارفور في الأردن، عن افتتاح فرعها الجديد لكارفور في منطقة حي الجامعة الأردنية - دوار المغناطيس، إلى جانب إعادة افتتاح وتجديد أربعة فروع وهي فرع الياسمين، ومرج الحمام، ومادبا، ومجدي مول.

ويجسد افتتاح الفروع الجديدة، الذي يأتي بالتماشي مع خطط توسع شركة "ماجد الفطيم" بالسوق المحلية، التزام كارفور بتقديم تجربة تسوق استثنائية للعملاء، وتسهيل وصولهم إلى أكثر من 21,000منتج لديها، من بينها الخضار والفواكه والمنتجات الغذائية والتموينية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والتي تتيحها بجودة عالية وبأفضل الأسعار.

وفي تعليق له على هذه المناسبة، قال المدير الإقليمي لكارفور الأردن، نجيب حداد: "تجديد وافتتاح الفروع الجديدة لكارفور الأردن يأتي بالتماشي مع استراتيجيتنا المتعلقة بوضع تجربة العملاء على سلم أولوياتنا من خلال سعينا المستمر لتطوير أعمالنا والخدمات التي نقدمها بناءً على التغذية الراجعة وملاحظات وآراء العملاء، بالإضافة إلى المساهمة الاقتصادية وتنمية الاقتصاد الوطني في المملكة، سواء كان ذلك بخلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني، أو بدعم المنتجات المحلية، حيث نتعامل في كارفور الأردن مع أكثر من 500 منتِج ومورِد أردني لتوفير هذه المنتجات، والتي تتنوع ما بين المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية والتموينية، والصناعات الكيميائية وغير الغذائية، والصناعات الإلكترونية والكهربائيات وغيرها."

ويصل إجمالي عدد فروع كارفور الأردن بعد افتتاحها للفرع الجديد في العاصمة عمان، إلى 51 فرعاً، موزعة على مختلف محافظات المملكة.

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