شركة كوكاكولا الأهلية للمشروبات في دولة الإمارات من بين أعلى 15% من أماكن العمل الرائعة في 2021-2022 للشركات الكبيرة في الدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة كوكاكولا للتعبئة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان، والمعروفة باسم مشروبات كوكاكولا الخليج، عن اعتمادها وتصنيفها كـ " أفضل مكان للعمل" في جميع البلدان الأربعة التي تعمل فيها، وذلك من محاولتهم الأولى، مع وضع الإمارات العربية المتحدة في قائمة أفضل 15٪ من الشركات الكبرى لتصنيفات 2021- 2022 في الدولة.

مع تصنيفها في المرتبة 17 في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم الحصول على الشهادة بعد تحليل شامل ومستقل أجرته شركة "غريت بليس تو وورك" الشرق الأوسط. وكانت شركة كوكاكولا الأهلية للمشروبات في الإمارات واحدة من 125 مؤسسة في دولة الإمارات ومن 7 في مملكة البحرين و23 في دولة قطر و4 في سلطنة عُمان تم اعتمادها. واستندت النتائج إلى ردود الفعل المباشرة من الموظفين المُقدمة كجزء من استطلاع شامل وسري حول تجربة مكان العمل.

وقال محمد عقيل، الرئيسُ التنفيذيُ لشركة كوكاكولا الاهلية للمشروبات: "عام 2021 هو العام الأول الذي تقدمت فيه الشركة للحصول على شهادة اعتماد- أفضل مكان للعمل- ونحن فخورون للغاية بإدراجنا في الأسواق الأربعة التي نعمل فيها، وأن نكون من بين أفضل 20 مكاناً للعمل، وهذا محط فخر لنا جميعا. هذه الشهادة هي تأكيد على العمل الرائع الذي نقوم به في منطقة الشرق الأوسط. نحن نقدر ثقافة مكان العمل التي لا تتسم بالتنوع والشمول فحسب، بل تتيح للجميع الازدهار في كل مكان نعمل به".

تضعُ شركةُ كوكاكولا الأشخاص في مركز الاهتمام بكلِ ما تفعله، بدءاً من الموظفين وصولاً إلى أعمالها والمجتمعات التي تخدمها، وذلك من خلالِ تقدير التنوعِ والإنصافِ والشمول لأكثر من 700 ألف شخص يعملون في كوكاكولا وشركاء التعبئة في جميعِ أنحاء العالم، ولطالما كانت سباقة في تنوع القوى العاملة التي تمكن الموظفين.

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نبذة عن شركة كوكاكولا الاهلية للمشروبات

شركةُ كوكاكولا الأهلية للمشروبات هي شركة تعبئةِ مشروب كوكاكولا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكلُ جزءاً من شركة مشروباتِ كوكاكولا الخليج، وهي اتحادٌ مكونٌ من أربعِ شركات تعبئة كوكاكولا في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عُمان. ولدى الشركة مصنعٌ في العين ومراكز توزيع في جميعِ أنحاء الإمارات العربية المتحدة لتصنيع وتوزيع مشروب "كوكاكولا" و"سبرايت" و"فانتا" و"مياه أروى" و"سمارت ووتر" و"شويبس". وهم أيضاً الموزعون لمنتجات التجزئة "مونيستير إنرجي" و"كوستا كوفي".

نبذة عن "غريت بليس تو وورك"

هي هيئة عالمية تُعنى بطبيعة أماكن العمل من حيث استحقاقها للثقة العالية والأداء الرفيع. ومن خلال أدواتِ التقييم الخاصة والخدمات الاستشاريةِ وبرامج الشهادات تقدر "غريت بليس تو وورك"- أفضل أماكن العمل- في جميع أنحاء العالم، وذلك في سلسلة من القوائم الوطنية بما في ذلك تلك التي تنشرها مجلة "فورتشن" (الولايات المتحدة الأمريكية) وفي وسائل الإعلام الرائدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتوفر "غريت بليس تو وورك" المعايير وإطار العمل والخبرة اللازمة لإيجاد مناخات عمل متميزة تتصف بالديمومة والحفاظ عليها.